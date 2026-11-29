Vítkovičtí nastoupili do utkání proti Motoru v identické sestavě jako v pátek. Branku strážil opět Dominik Hrachovina. Z důvodu zranění nemohli do utkání zasáhnout Samuel Kňažko, Chad Yetman, Jan Bernovský, Marek Hrivík a Marek Kalus. Okleštěná vítkovická sestava tak musela doplnit své řady opět o vítkovické juniory.
Na začátku utkání si první vítkovickou střelu připsal Jordan Martel. Budějovice ihned přispěchaly s odpovědí, jelikož se v předbrankovém prostoru dobře zorientoval Koláček, ten vyslal střelu po ledě, ale vítkovický gólman puk vyrazil. Budějovice si poté vytvořily tlak v útočném pásmu. Obránce Lucas Nordsäter si potáhl puk a přihrál prudkou nahrávku do hokejky Graeme McCormacka, který svou teč usměrnil mezi tři tyče – 1:0. První přesilovku jsme viděli po necelých 5 minutách. Šír byl vyloučen za sekání. Domácí si v početní výhodě vytvořili pár situací, ale žádná nepatřila mezi nebezpečné.
V polovině přesilové hry dokonce oslabil svůj tým Novák a pokračovalo se ve čtyřech. Vítkovice si poté připravili pěknou kombinaci, na jejímž konci se nacházel Cienciala, jehož vystřelený puk zamířil pouze do hrudi domácího gólmana. Po skončení početní výhody se do slibné pozice dostal Novák, ale Hrachovina se proti němu vyznamenal. Následně mohli vyrovnat Holland se Zbořilem, ale Hollandovi se nepovedlo propasírovat puk na Zbořila, který by před sebou měl prázdnou branku. Vítkovice chtěly vyrovnat. Martel se o to pokoušel dokonce dvakrát, pokaždé ale jeho rána nenašla cestu do sítě.
Zápas měl od počátku rychlost a bojovnost. Olesen po nějaké době také vyzkoušel pozornost Hrachoviny. Budějovičtí mohli své skóre ještě navýšit. Holland nedovoleně zadržel Ordoše a poroučel se na trestnou lavici. Domácí svou výhodu také dokázali využít. Od modré čáry dostal nabito Graeme McCormack a propálil vše, co mu stálo v cestě - 2:0. Martel se pak snažil ještě něco vymyslet, ale už mu na to nezbýval čas.
Klouček udržel čisté konto
Start druhé třetiny byl v budějovické režii. Přečíslení Motoru 3 na 2 skončilo střelou Ordoše z otočky, Hrachovina vyrazil kotouč do rohu. Poté se pokoušel Lantoši Hrachovinu překvapit, ale nepovedlo se mu to. Nellis následně vyslal Martela do samostatného úniku, ten ale svůj bekhend do sítě nedopravil. Vítkovice stupňovaly tlak, ale Klouček nad nimi stále vítězil. Pavelkovu střelu vytěsnil do rohu a Martelovu příležitost přikryl do své lapačky.
I Hrachovina se na druhé straně zaskvěl. Ordoš ujížděl po levém mantinel a zápěstím střílel do horních pater branky, Hrachovina však měl svou lapačku na správné místě. Vítkovice potřebovaly snížit a snažila se o to i čtvrtá formace. Macias se protáhl před branku, ale nedokázal si svou šanci vylepšit tak, aby Klouček na jeho střelu neviděl. Další šanci domácích poté zhatil Holland, který následně vybojoval faul. Bell jej nedovoleně zasáhl do obličeje. Vítkovická přesilová hra přinesla množství střel, ale žádná se do branky nedostala. Martel dvakrát střílel bez přípravy, vždy byl Klouček připraven. Lacka si následně puk stáhl a dostal se až před branku, ale střela mu sjela.
Budějovice se poté připomněly samostatným únikem Hocha, kterého si Hrachovina vychutnal. Vítkovicím se nabídla další šance, jak skóre korigovat. Ordoš sekl Leahyho přes hokejku. Cienciala si hned vzal puk a vystřelil, domácí Štencel ale do jeho rány skočil a vysloužil si ovace publika. Abdul si poté připravil místo v brankovišti, přihrávku ovšem v rozhodujícím momentu promáchl.
Třetí třetina započala nebezpečnou Kundrátkovou ránou od modré čáry. Nellis si poté připravil puk na střed, ale jeho střela mířila mimo. Z otočky pak přihrával Olesen Lantošimu, jenž mířil na vyrážečku, ale Hrachovina dobře zasáhl. Na opačné straně si cestu vykličkoval Stránský, ale chyběla tomu střela. Abdul následně vybojoval puk u mantinelu a dostal se až před Kloučka, který neměl problém skrýt puk ve své hrudi. Další příležitost na snížení přišla v polovině třetiny. Pour podrážel a Vítkovice tak mohly vrhnout všechny síly do útoku. Vítkovice své akce celý zápas dobře kombinovaly, ale chyběla tomu často střela.
Pavelka poté zahrál nedovoleně a domácí mohli své vedení navýšit. Hrachovina ale několikrát téměř jako kouzelník zasáhl a nedovolil Budějovicím další branku. Budějovice se ovšem početní výhodou dostaly do hry a vytvořily si další přečíslení, ve kterém nešikovně budějovického Tomana zastavil Holland a bylo nařízeno trestné střílení. K tomu se postavil Koláček a ten si forhendovým blafákem počínal jistě a zavěsil puk pod víko -3:0. Konec zápasu se už víceméně dohrával.
Ohlasy
Yorick Treille (HC Vítkovice Ridera): „Tvořili jsme si šance, ale měli jsme jednoznačně nedostatečné nasazení. Vytvářeli jsme si možnosti, ale nebyli jsme schopni je proměnit. Nezasloužíte si vyhrát, když nejste schopni proměnit už jen takovéto velké množství přesilových her. Máme problém se střílením gólů. Potřebujeme šance zkrátka proměňovat. Gratulace domácímu týmu k vítězství rozhodně patří.“
David Vrbata (Banes Motor České Budějovice): „Z naší strany to dnes byla dobrá první třetina. Vedli jsme 2:0. Ve druhé třetině nás skvěle podržel brankář. Rozhodující moment pak byl proměněný nájezd ve třetí třetině. Poté jsme nepustily Vítkovice do tlaku a jsme velmi spokojení s dnešním oslabením. Jsme rádi, že jsme po dvou prohrách doma zvládli tentokrát vyhrát.“
Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera
3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. McCormack (Nordsäter, Bulíř), 18. McCormack (Koláček, Kundrátek), 55. Koláček (TS). Rozhodčí: Hacaperka, Ondráček – Zíka, Rampír. Diváci: 5802.
Sestavy:
Banes Motor České Budějovice: Klouček (Mařík) – Štencel (A), Kundrátek (C), Nordsäter, McCormack, Vráblík, Nedorost, Pýcha – Olesen, Hoch, Lantoši – Zachar, Bell, Pour – Ordoš, Bulíř (A), Novák – M. Beránek, Toman, Koláček – Jakub Lev.
HC Vítkovice Ridera: Hrachovina (P. Švančara) – J. Zbořil (C), Holland (A), Pavelka, Demel, Leahy, Port, Brůna – Cienciala, Hladonik, Š. Stránský – Šebesta, Nellis, Martel – Abdul, Šír, Lacka – Fasner, Petr, Maciaś – Žídek.