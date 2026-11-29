Dukla zvládla tři domácí zápasy v řadě, dnes porazila suverénní Vsetín 3:0
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Dukla zvládla tři domácí zápasy v řadě, dnes porazila suverénní Vsetín 3:0Zdroj: HC Dukla Jihlava
Článek byl publikován 29.11.2026 19:46
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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