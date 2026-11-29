Největší příležitosti úvodní třetiny si domácí vypracovali hned v první minutě, výpad Kočího ale zlikvidoval Machovský a příležitost Beránka za cenu faulu zastavil Štohanzl. Následnou početní výhodu Západočeši nevyužili. Hosté byli produktivnější, faul Minárika potrestal v 10. minutě pohotově tečující Orsava.
V prostřední části hry byla vidět momentální herní nepohoda domácích. Ke srovnání skóre nepomohly karlovarským hráčům ani dvě bezradně sehrané přesilové hry, naopak při výpadu bratrů Vitouchových mohli domácí podruhé inkasovat. K udržení průběžného jednobrankového vedení stačilo Hanákům zodpovědně bránit střední pásmo a když již něco prošlo do útočného pásma, tak si s pološancemi hráčů z lázeňského města Machovský s přehledem poradil.
V závěrečné třetině tlak domácích zbrzdila herní nedisciplinovanost. Ve 44. minutě po zákroku Mamčicse zůstal na ledě ležet otřesený Macuh a lotyšský obránce putoval s vyšším trestem do kabin. Frustrované domácí nezvedla ani bitka Černocha s Michalem Vitouchem. Dlouhé oslabení sice hráči Energie přečkali, i nařízené trestné střílení po faulu Minárika na unikajícího Orsavu, které jmenovaný neproměnil, ale další přesilovku za faul Brickleyho hosté díky střele Cosgrova již využili. Domácí nedokázali zápas zdramatizovat ani v power play.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Orsava (Plášek, Navrátil), 53. Cosgrove (Navrátil, Plášek). Rozhodčí: Sýkora, Pilný - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 3:3, navíc Mamčics 5 min. a do konce utkání, Černoch (oba Karlovy Vary), M. Vitouch (Olomouc) oba 5 min. Využití: 0:2. Diváci: 3129.
Sestavy:
Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, J. Myšák, Schmiemann - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Koffer, Minárik, T. Redlich. Trenér: Patera.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Freibergs, Stella, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek - Navrátil, Macuh, Plášek - Orsava, Štohanzl, J. Kos - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Herčík, Tomeček, Matýs.Trenér: Fiala.