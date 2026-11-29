Úvodní dvacetiminutovka patřila Motoru a obránci McCormackovi. Bojovníci Koláček s Beránkem ze čtvrté řady domácích po zajímavé akci ještě brankáře Hrachovinu nepřekonali, ale na konci 4. minuty poslal Nordsäter od bočního mantinelu přesný pas svému kolegovi McCormackovi, který ze zadní linie nabruslil k vítkovickému brankovišti a šikovným sklepnutím otevřel skóre.
První velkou šanci po návratu z Tábora poté zaznamenal Novák, jenž si rovnou z trestné lavice najel na přihrávku od Ordoše a tvrdou ranou zleva prověřil Hrachovinu. Na protější straně se Martel dvakrát pokoušel ohrozit Kloučka, střeleckými pokusy se prezentovali také domácí hráči Vráblík či Olesen. Prosadil se ale až v přesilovce McCormack, který skóroval od modré čáry.
Na začátku druhé části se protáhl Lantoši před Hrachovinu, nedokázal však zakončit ve velké rychlosti. Změnou skóre neskončil ani Bellův střelecký pokus z pravého kruhu. Jihočeši plně zaměstnaní ofenzivní činností zapomněli na Martela, který si počkal na útočné modré čáře na dlouhý pas a mířil sám na Kloučka, ale při zakončení zůstal bezradný.
Hosté vycítili, že Jihočechům úplně nefunguje obranný systém a stále častěji se usazovali v útočném pásmu. Ze zajímavějších příležitostí se neujala Pavelkova rána od modré, ani Martelův pokus zblízka. Zahrozil také na druhé straně Ordoš, jehož střelu schoval Hrachovina v lapačce. Při trestu Bella pálil Cienciala dvakrát od modré čáry, víc hosté nepředvedli. Neúspěšní byli také při následném vyloučení Ordoše.
Třetí třetinu otevřel nezdařeným střeleckým pokusem Kundrátek po akci Olesena. Po nápřahu vítkovického Hollanda od modré čáry bezchybně zareagoval Klouček. Blízko k navýšení skóre se ocitl Lantoši, ale Hrachovina byl na místě, stejně i po střele Tomana z levého kruhu. Svůj tým podržel také Klouček při bekhendovém pokusu Abdula.
Při trestu Poura znovu zahrozil Abdul, v oslabení se málem prosadil Toman a po něm Beránek, po jehož střele nepřekročil puk brankovou čáru. Rozhodčí tak usoudili po přezkoumání videa. V 52. minutě Hrachovina vychytal Ordoše. O tři minuty později po faulu na Beránka nařídil rozhodčí trestné střílení, které s přehledem proměnil Koláček a upravil na konečných 3:0.
Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. McCormack (Nordsäter, Bulíř), 18. McCormack (Koláček, Kundrátek), 55. Koláček z trest. střílení. Rozhodčí: Hacaperka, Ondráček - Zíka, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 5802.
Sestavy:
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, Nedorost, Vráblík, Pýcha - Lantoši, Hoch, Olesen - P. Novák, Bulíř, Ordoš -Pour, Bell, Zachar - Koláček, Toman, M. Beránek - Lev. Trenér Róbert Petrovický.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Port, Leahy, Demel, T. Pavelka, Brůna - Š. Stránský, Hladonik, Cianciala - Martel, Nellis, Šebesta - Lacka, Šír, Abdul - Macias, Petr, Fasner. Trenér: Y. Treille.