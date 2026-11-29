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Takový konec ve StarDance by snad nevymyslel ani ten nejlepší scenárista. Marta Jandová (52) a její taneční partner Martin Prágr (32) se v sobotu rozloučili s taneční soutěží. Stalo se tak právě v okamžiku, kdy zpěvačku poprvé přišel podpořit její milovaný tatínek Petr Janda (84) a ona tančila na jeho legendární píseň Slzy tvý mámy. Bezprostředně po vypadnutí se dvojice svěřila redakci Aplausin.cz. Tatínkovo velké přání
Frontman skupiny Olympic nemohl kvůli svým povinnostem dceru během předchozích večerů osobně podpořit. Měl však jediné přání. „Táta nemohl celou tu dobu přijít, od prvního dílu. A celou dobu říkal: ‚Marti, vydrž do 28. listopadu, to já můžu, to konečně můžu, já bych hrozně rád ještě tě viděl tančit, prosím tě, vydrž to.‘ No a vydržela jsem,“ svěřila se Jandová pro Aplausin.cz. Právě v tento večer navíc zazněla při jejím tanci jedna z nejslavnějších písní jejího tatínka. „Ty náhody prostě někdy, si myslím, že nejsou náhody. Ten kruh se uzavřel,“ dodala zpěvačka. Našla nejlepšího kamaráda
Přestože Marta v soutěži nezískala vytouženou trofej, odnáší si z ní něco, co má mnohem větší hodnotu – krásné přátelství s Martinem Prágrem. Zpočátku měla z jejich dvacetiletého věkového rozdílu jisté obavy, ty se však velmi rychle rozplynuly. „U Martina ta opatrnost vypršela asi po třech dnech,“ přiznala zpěvačka. Společně trávili dlouhé hodiny nejen tancováním, ale také povídáním, smíchem a pojídáním štrúdlu. „Bylo to fajn, jako kdyby byl člověk opravdu s tím nejlepším kamarádem,“ dodala. Prágr vysekl Martě poklonu
Ani Martin Prágr nešetřil na adresu své taneční partnerky krásnými slovy. Nejvíce si na zpěvačce váží její přirozenosti a toho, že si na nic nehraje. „Martička je úplně stejná, ať už stojí před Markem Ebenem, nebo je na sále či v jídelně. Nemá tu druhou tvář,“ prozradil tanečník. Marta tak sice opustila boj o titul královny tanečního parketu, ale její poslední večer měl výjimečnou symboliku. Zatančila na píseň svého tatínka, splnila mu jeho velké přání a rozloučila se se soutěží po boku člověka, který se stal jejím blízkým přítelem. Zdroj: Aplausin.cz