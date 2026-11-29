Těžké kastroly s bílými puntíky, modré hrnce na polévku i oválné pekáče na sváteční husu tvořily základ každé domácnosti. Tradiční smaltované nádobí z jihočeského podniku Sfinx zvládalo prudký žár plotny a hospodyně na něj spoléhaly po celé generace.
Základem obliby nádobí z Českých Budějovic byla promyšlená technologie spojení pevného ocelového plechu a křemičitého smaltu. Továrna založená na konci devatenáctého století bratry Gottliebovými vyrostla v moderní průmyslový podnik, který zásoboval miliony domácností. Výlisky z hlubokotažného plechu procházely důkladným odmaštěním v kyselých lázních a následně se na ně nanášela základní vrstva tekuté smaltové kaše. Po vysušení putovalo nádobí do vypalovací pece s teplotou přes osm set stupňů Celsia, kde se sklovitá hmota neoddělitelně zatavila do kovového podkladu. Druhá vrstva přinesla typické barevné odstíny, ať už šlo o sytě modrou barvu, tmavě hnědou, nebo oblíbený černý povrch posetý bílými puntíky.
Papiňák budil strach v každé kuchyni. Tuhé maso přesto uvařil za chvilku
Metalurgické postupy nanášení taveného křemičitého skla na ocelový plech i chemickou podstatu vazby mezi kovem a sklovinou zkoumá britská profesní asociace pro vědu o materiálech
IOM3. Historické tvary smaltovaných kastrůlků i rendlíků z poloviny dvacátého století podrobně eviduje londýnské muzeum V&A Collections. Vlastnosti smaltu při vaření, rovnoměrné vedení tepla i rizika odštípnutí skloviny při mechanickém nárazu rozebírá britský deník The Guardian. Význam anonymního užitkového designu a poctivého kuchyňského nádobí v každodenním životě dokumentuje také mnichovské muzeum Deutsches Museum.
Trvanlivost a vysoká tepelná odolnost smaltu umožňovala všestranné využití v kuchyni, kde se běžně používal také
tlakový hrnec papiňák Sfinx pro rychlou úpravu tuhého hovězího masa. Hladký smaltovaný povrch snášel vysoké teploty na litinové plotně sporáku a dobře udržoval teplo při pomalém vaření. Odolnost vůči kyselinám a strašák v podobě pádu na dlažbu
Hladký povrch smaltu nabízel velkou hygienickou výhodu, protože sklovitá vrstva nepřejímala pachy a byla zcela netečná vůči kyselým potravinám. V kastrůlcích se bez obav vařily kyselé zelňačky, rajské omáčky i ovocná povidla, aniž by docházelo k uvolňování kovových pachutí. Nádobí výborně akumulovalo teplo a rovnoměrně ho předávalo pokrmu, což oceňovaly kuchařky při pozvolném tažení hovězích vývarů. Slabinou byla křehkost skloviny. Když těžký hrnec vyklouzl z ruky na tvrdou dlažbu, křehký smalt se odštípl. Na obnaženém černém kovu se pak rychle tvořila rez a otlučená místa hospodyně provizorně potíraly opravným bílým lakem, nebo hrnec odsunuly na vaření krmiva pro domácí zvířata.
V letních a podzimních měsících se ve velkých smaltovaných hrncích odehrávalo také
domácí zavařování sklenic Omnia s okurkami i ovocem. Smaltované kastroly a rendlíky různých průměrů umožňovaly rovnoměrný rozvod tepla při přípravě hutných omáček i polévek. Oválné pekáče na husu a rodinné dědictví na chalupách
Vrcholem každé sváteční kuchyně byl dvoudílný oválný pekáč zvaný husák, v němž se o posvícení pekla dozlatova celá drůbež s jablky a kmínem. Těžké víko udržovalo uvnitř páru a pečené maso zůstávalo šťavnaté. Poctivé nádobí ze Sfinxu se stalo trvalou součástí české rodinné kultury, která přečkala střídání režimů i nástup moderních materiálů. Mnoho původních hrnců a lívanečníků slouží na chalupách i v panelákových bytech dodnes. Lidé oceňují poctivou váhu materiálu a snadné čištění, protože připáleniny stačilo nechat odmočit v horké vodě se sodou bez nutnosti drhnutí agresivní chemií.
Při každodenním shonu a nošení hotových porcí z kuchyně do práce pak lidé využívali praktický
hliníkový patrový jídlonosič s pevným držadlem.
Celá kuchyně voněla octem a sklenice stály všude. Takhle vypadalo zavařování za socialismu Srovnání klasického smaltovaného nádobí a moderního nerezu
Vlastnost Tradiční smaltované nádobí Moderní nerezové nádobí Povrchová úprava Hladké křemičité sklo zatavené na oceli Broušená nebo leštěná nerezová ocel Reakce na kyseliny Naprosto netečné vůči octu i rajčatům Může mírně měnit chuť při dlouhém varu Mechanická odolnost Riziko odštípnutí při pádu na dlažbu Vysoká odolnost vůči pádům a nárazům Vhodnost na plotny Plynové hořáky, litina i indukční desky Podle typu konstrukce dna a příměsí
Cinkání misek a polévka ve spodním patře. Jak hliníkový jídlonosič nosil obědy ze závodních jídelen Časté otázky o smaltovaném nádobí z Českých Budějovic Může se smaltované nádobí používat na moderní indukční desce?
Ano, protože jádro nádobí tvoří feromagnetický ocelový plech. Smaltovaný hrnec funguje na indukci spolehlivě a okamžitě přenáší teplo do dna nádoby.
Co dělat když se na dně hrnce připálí hustá omáčka?
Do hrnce nalijte teplou vodu, přisypte dvě lžíce jedlé sody a nechte směs krátce projít varem. Připálenina se sama uvolní od sklovitého povrchu a není nutné drhnout dno drátěnkou.
Je bezpečné vařit v hrnci s odštípnutým kouskem smaltu?
Pokud se smalt odštípl na vnější straně nebo na uchu, na vaření to nemá vliv. Při poškození uvnitř nádoby hrozí uvolňování dalších skelných střepů do jídla a takový hrnec je lepší vyřadit z provozu.
Zdroje fotografií Smaltovaná souprava nádobí z podniku Sfinx: Pohled 111 / Wikimedia CC BY SA 4.0 Smaltovaný hrnec postavený na kachlovém sporáku: Pohled 111 / Wikimedia CC BY SA 4.0 Různé tvary a velikosti smaltovaných kastrůlků: Fowler&fowler / Wikimedia CC BY SA 3.0