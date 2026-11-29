Dvě deci svařáku stojí šedesát až sedmdesát korun, tři deci o dvacku více. Vánoční punč je ještě o deset korun dražší. U medoviny vyjdou dvě deci na stovku, tři deci na sto dvacet korun. V nabídce je i dětská varianta punče, ta stojí padesát, resp. sedmdesát korun a na výběr je z několika ovocných příchutí. Pod stovku stojí nejrůznější druhy kávy nebo čokolády. Kdo nedá ani v mrazu dopustit na pivo, může si dát jedenáctku Kozla za padesát korun.
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Specialitou je zázvorový nápoj s příchutí švestka & skořice nebo pomeranč & karamel. Dvě deci vyjdou na osmdesát korun, tři deci na sto dvacet. Kdo chce nápoj ostřejší, může si poručit Ginger Bomb navíc. Nebo si dát zázvorový svařák za 70 či 100 korun. U jiného stánku lze koupit Bombardino, Tropickou vločku nebo Vánočního dědka, vše za 120 korun, Santa v Karibiku je o deset korun dražší. U nápojů je pak často třeba počítat ještě s padesátikorunou na zálohovaný kelímek.
Langoš za 120 i 250 korun
V adventní vesničce je i stánek s ukrajinskými specialitami, kde je nabídka také v azbuce. Lidé si tam mohou dát vareniky s bramborami za 150 korun nebo s tvarohem o deset korun dražší. Čeburek s masem je za 130 korun, s masem a sýrem za 140. To je ostatně také cena kuřecích šašliků, vepřové jsou o desetikorunu dražší.
Oblíbenou klasikou na vánočních trzích jsou langoše. Jejich cena začíná na 120 korunách za klasickou variantu s česnekem, kečupem a sýrem, stojí se na ně ale dlouhá fronta. Nejdražší langoš pak vyjde na 250, na něm je trhané maso, smetana a sýr. Další klasika, párek v rohlíku, je za padesát korun. Hranolky se dají koupit s čedarem za 180, ale také s marinovaným pečeným bůčkem, hoisin omáčkou a sezamem za 270 korun.
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Klasický bramborák vyjde na stovku, nabízí se ale v mnoha variantách, konkrétně se slaninou, bryzdzou a polníčkem, s nivou a slaninou, s chedarem, jalapeňos a klobáskou nebo se zelím a uzeným. I v tomto případě je nejdražší varianta s trhaným vepřovým, barbecue a červenou cibulí za 250 korun. Vonící klobása je za 150 korun, uzená kýta za dvě stě.
Za stovku se dá koupit i palačinka s marmeládou. S čokoládou, slaným karamelem, povidly a makem nebo jablky a skořicí stojí o deset korun více. Za sto třicet pak je palačinka ve variantě Snickers, Raffaello nebo slaná a to buď se šunkou nebo ve vegetariánské variantě. Tradiční trdelník se dá i letos koupit za osmdesát korun, s nutellou je za rovnou stovku.