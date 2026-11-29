Ráno robot trčí uprostřed obýváku, kontrolka bliká a aplikace hlásí vybitý akumulátor, přestože vysavač strávil celou noc v doku. První myšlenka obvykle míří k baterii a k objednávce nového dílu. Výrobci i české servisy ale vyjmenovávají pět možných původců: opotřebený akumulátor, znečištěné či poškozené kontakty, nefunkční nebo špatně napájenou stanici, vadný adaptér s kabelem a poruchu nabíjecí elektroniky přímo v robotu. Prošli jsme stránky podpory iRobotu, Xiaomi, Electroluxu, ECOVACS a Sencoru a ceníky tuzemských opraven. Vyplynul z nich postup, který začíná u zásuvky a k baterii se dostane až nakonec. Ušetří peníze. A často i cestu do servisu.
Pět podezřelých na trase od zásuvky k akumulátoru
Dobíjení robotického vysavače připomíná štafetu. Proud putuje ze zásuvky do adaptéru, odtud kabelem do dokovací stanice, přes kovové destičky do robota, dál nabíjecím obvodem do baterie a celé dění přitom hlídá řídicí deska. Kdekoli se předávka zadrhne, majitel vidí totéž: přístroj se nedobije.
Podpora iRobotu to formuluje bez obalu. Když se proud k robotu nedostane, může za tím stát samotný stroj, baterie, základna nebo napájecí kabel. Podobně postupují technici. Servis UH u vysavače ETA Aurum z Českých Budějovic nejdřív proměřil základnu, kontakty, nabíjecí obvod, komunikaci se stanicí, hlavní desku i teplotní ochrany. Vadný akumulátor označil teprve poté.
Z toho plyne praktické pořadí. Začít u částí, které zkontrolujete zadarmo a bez šroubováku, a postupovat k dílům, kam už laik sahat nemá.
Zásuvka, kabel a dok: pětiminutová prověrka, která nic nestojí
Nejbanálnější selhání bývá i nejčastěji přehlížené. Electrolux ve své české nápovědě jako první příčinu jmenuje nezapojený nebo uvolněný kabel či adaptér, hned za ním nedostatečný kontakt nabíjecích destiček a poškozenou zástrčku. ECOVACS radí stejně: ověřit zásuvku, zkontrolovat kontrolku stanice, zapnout hlavní vypínač robota a zkusit ho k doku přiložit ručně.
Osvědčený sled kroků vypadá takto:
Zásuvka: připojte do ní lampu nebo nabíječku telefonu. Prodlužovačky s vypínačem a zásuvky na časovém spínači vypínají proud častěji, než by člověk čekal. Adaptér a kabel: obě koncovky musí pevně sedět v doku i ve zdi. Nalomená izolace či ohnutá zástrčka znamenají výměnu za originální díl; Sencor i Roborock výslovně trvají na původní napájecí jednotce. Kontrolka stanice: pokud nesvítí ani po připojení do ověřené zásuvky, podezření se přesouvá na adaptér nebo samotný dok. Usazení robota: stroj musí dosednout rovně, destičky na stanici a na spodku vysavače se mají skutečně potkat. Stanice potřebuje rovný povrch a volný prostor kolem sebe. Okolí doku: Xiaomi doporučuje zkontrolovat pružinové kontakty a signální oblast stanice, Sencor varuje před překážkami a reflexními předměty poblíž, které robota mátnou při návratu.
Sencor přidává ještě jednu radu pro majitele, kteří vysavač po úklidu vypínají a odnášejí do skříně. Robot má mezi úklidy zůstávat v doku, elektronika si dobíjení řídí sama a nepotřebuje lidskou pomoc.
Špinavé nabíjecí kontakty: nejlevnější oprava, na kterou se zapomíná
Kovové plošky na spodku robota i na stanici sbírají prach, mastnotu z podlahy a zbytky čisticích prostředků. Tenký povlak stačí k tomu, aby se proud k baterii nedostal, přestože vše ostatní funguje.
Podle
návodu iRobotu k čištění kontaktů je dobré destičky otírat zhruba jednou měsíčně, případně kdykoli jsou viditelně zašpiněné. Postup je jednoduchý: odpojit dok, minutu počkat, robota vyjmout a položit obráceně na rovnou plochu. Kontakty pak přejet lehce navlhčenou melaminovou houbičkou nebo hadříkem, dokud se nelesknou. Smirkový papír ani drátěnka sem nepatří. Sencor připomíná vypnout hlavní vypínač a robota po otření pečlivě osušit.
Pozor na sousední senzory. Na jejich okénka iRobot doporučuje výhradně suchý mikrovláknový nebo bavlněný hadřík, nikdy melaminovou houbu, vodu či sprej.
Užitečný je i vizuální test. Zelenkavé nebo měděně zbarvené kontakty iRobot považuje za poškozené a takový robot či základna podle něj patří k zákaznické podpoře. Tady domácí údržba končí.
Kdy za tím opravdu vězí baterie a proč ji neobjednávat naslepo
Akumulátor zůstává legitimním podezřelým. Servisní ceníky ho řadí mezi nejčastěji měněné díly a lithium-iontové články časem ztrácejí kapacitu. Typický příznak se ovšem od úplného nenabíjení liší: robot se dobije, jen uklízí výrazně kratší dobu a do stanice se vrací dřív než obvykle.
Spolehlivé ověření nabízí test výdrže.
Podpora iRobotu radí robota plně nabít, odpojit základnu a měřit čas, než ohlásí vybitou baterii. Jednotlivé řady mají orientační minima 60, 75 nebo 90 minut. Pokud stroj nedosáhne ani toho, výměna akumulátoru dává smysl. Xiaomi zase upozorňuje, že kratší výdrž způsobuje i režim Turbo, neúplné nabití, vlasy namotané na kartáči, hodně zašpiněná podlaha nebo extrémní teplota v místnosti. Baterii je fér soudit až po vyloučení těchto vlivů.
Druhá past číhá při samotném nákupu. Kompatibilní baterie 14,4 V / 3 000 mAh pro řady Xiaomi, Dreame a Roborock stojí v českém e-shopu 920 Kč, originální baterie iRobot pro starší modely 2 249 Kč. Sedět musí přesný model, napětí, kapacita, konektor i tvar. iRobot ve své tabulce kompatibility uvádí případy baterií se shodnou kapacitou, které se do jiného robota nevejdou kvůli odlišné konstrukci. Kdo koupí díl dřív, než vyloučí stanici, adaptér a elektroniku, riskuje, že několik stovek až přes dva tisíce korun vyhodí za součástku, která potíž neodstraní. ServisAH proto před výměnou akumulátoru vždy ověřuje nabíjecí obvod i stanici.
Kde končí kutilství a kolik stojí servis v Česku
Baterie uchovává energii i ve vypnutém robotu. Bezpečnostní oddělení Princetonské univerzity varuje před rozebíráním nebo úpravami baterie, bateriového prostoru a elektrického systému. Americký úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA mezi spouštěče nebezpečné poruchy lithium-iontových článků řadí vnitřní zkrat, mechanické poškození, extrémní teploty a nesprávné nabíjení. Český návod k Roborocku S50/S55 zakazuje baterii či nabíječku demontovat, opravovat nebo měnit. Výměna jednotlivých článků bez kontroly ochranné elektroniky tak patří výhradně do dílny.
Zvláštní opatrnost vyžaduje nafouklý, prasklý nebo vytékající akumulátor. Pointservis žádá, aby ho zákazník neposílal přepravci a nejdřív zavolal do servisu.
Opravny po celé republice přijímají zásilky: ServisAH přes Zásilkovnu, Pointservis přes PPL nebo Zásilkovnu, Servis UH kurýrem či poštou. Při potížích s dobíjením je třeba přibalit robota, stanici i adaptér s kabelem a připsat přesný model, popis závady a chybová hlášení z aplikace. Bez doku technik celou cestu proudu neprověří.
Úkon Orientační cena Diagnostika (ServisAH, při opravě se odečítá) od 500 Kč Diagnostika (FixHomeService, při dovozu) od 590 Kč Diagnostika (Servis UH) 600 Kč Výměna baterie (FixHomeService) od 990 Kč Výměna řídicí desky (FixHomeService) od 1 690 Kč
DEPAG Electronics sice v ceníku uvádí diagnostiku od 400 Kč, robotické vysavače však od 1. 7. 2023 do odvolání nepřijímá. Konečnou částku servisy potvrzují až po prohlídce, podle modelu a dostupnosti dílu.
Ekonomika rozhodování je podle nás poměrně přímočará. Nejlevnější robot skladem začíná na Zboží.cz kolem 1 990 Kč, vybavenější modely se šplhají k vyšším desítkám tisíc. U stroje za deset či dvacet tisíc je výměna baterie nebo desky jasnou volbou. U pětiletého robota za dva tisíce rozhodne součet diagnostiky, dopravy a dílu; ten může cenu nového přístroje snadno dohnat. Pointservis to vidí podobně: baterie, kartáče a kola se obvykle vyplatí, u desky a LiDARu záleží na konkrétním modelu.
Než tedy v e-shopu kliknete na tlačítko „Objednat“, vezměte lampičku, vlhký hadřík a pět minut času. Pořadí kontrol vychází z logiky cesty proudu a z bezpečnosti zásahů; veřejná statistika četnosti jednotlivých závad zatím neexistuje. Některé novější řady iRobotu navíc místo klasických Li-Ion článků používají LFP baterie, postup diagnostiky dobíjení je však u nich obdobný.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková