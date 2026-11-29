Kriminální komedie Případy mimořádné Marty (2022) vznikala původně pod pracovním názvem MIN a vychází z francouzsko-belgické předlohy HPI. Na televizní obrazovky TV Nova měla sice zamířit už na podzim roku 2022, diváci si ale na její premiéru nakonec museli počkat o půl roku déle. Zákulisí natáčení i samotné epizody přitom přinesly řadu zábavných momentů, od soukromých vtípků herců až po přešlapy, kterých si všimli pozorní diváci.
Podpis Vojty Dyka i přísné obleky pro kapitána
Mimořádně inteligentní a prostořeká Marta Adamcová (Tatiana Dyková) nemá ráda autority, přesto přijme nabídku policejní náčelnice Kláry Hořavové (Anita Krausová) na místo konzultantky na oddělení vražd. Po boku odtažitého a pořádkumilovného kapitána Adama Kreinera (Roman Zach) pomáhá řešit zamotané případy výměnou za to, že policie otevře patnáct let staré zmizení jejího přítele Romana (Jakub Gottwald).
Do dialogů se přitom občas promítne i reálný život herců. V epizodě třetí řady s názvem 18 karátů například Marta ve vězení pronese, že vězeňkyním dokáže sehnat podpis Vojty Dyka. Tvůrci si tak pohráli se soukromím hlavní hvězdy, protože zpěvák a herec je ve skutečnosti manželem Tatiany Dykové.
Velkou roli hraje v seriálu i vzhled ústřední dvojice, na který dohlížela kostýmní výtvarnice Zuzana Mazáčová. Pro nespoutanou Martu navrhla pestrobarevné a výstřední oblečení, u kapitána Kreinera ale zvolila opačný postup a snažila se potlačit Zachův přirozený šarm přísnějším střihem obleků.
Improvizace před kamerou i sprint v podpatcích
Dyková dodává své postavě obrovské tempo a před kamerou často sahá po vlastní improvizaci. Přepnout do hyperenergetické Marty pro ni přesto bývá občas náročné, zvlášť když na natáčení přijíždí unavená a během pár vteřin musí před kamerou zrychlit na maximum. V pokračování ji navíc čekaly i fyzicky náročné scény, kdy musela pronásledovat pachatele a sprintovat v podpatcích. Svou svéráznou hrdinku si ale oblíbila a její přístup k životu ji občas inspiruje i mimo natáčení.
Vztah obou hlavních vyšetřovatelů nabral nečekaný směr na konci druhé řady, kdy mezi nimi došlo na polibek. Podle Zacha ale musí tihle dva zůstat pořád v nějakém střetu, protože se sice přitahují, dohromady to však vůbec nejde, a jeho kapitán zůstává tvrdý a neústupný. Do dění na oddělení vražd navíc podle kreativní producentky Ivy Kašpárkové Jestřábové zasahuje i nový mladý kolega.
Zpožděná premiéra i padesát dní na place
První šestnáctidílnou řadu, pod kterou se podepsali režiséři Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček se scenáristy Zdeňkem Jecelínem, Václavem Haškem a Josefem Koktou, viděli od října 2022 nejdřív předplatitelé služby Voyo. Na TV Nova měla odstartovat o týden později, stanice ale premiéru odložila a v televizi se seriál rozběhl až na konci dubna 2023.
Druhá osmidílná série zamířila na obrazovky v únoru 2025 a průměrně si ji pustil necelý milion diváků. Třetí řadu, pro kterou štáb strávil v Praze a Středočeském kraji přes padesát natáčecích dní, vysílá Nova každou neděli. V nových epizodách se vedle ústřední dvojice znovu představili například Bolek Polívka, Jana Plodková, Jan Novotný nebo Matěj Hádek.
Mrkající mrtvola i neškodná jedovatá žába
Pozorným divákům neuniklo při sledování první série několik úsměvných chyb. Ve třetím dílu leží na zemi tělo mrtvého muže jménem Strnad, jenže v detailním záběru na jeho tvář mrtvola zřetelně mrkne.
Hned v následující epizodě Pralesnička strašná zase tvůrci narazili na biologická fakta. Zápletka stojí na otravě jedem z této exotické žáby, ve skutečnosti ale jedovatost pralesniček souvisí s jejich metabolismem a specifickou potravou v tropickém pralese. Žáby chované v běžných českých podmínkách k této potravě nemají přístup, žádný jed se u nich netvoří a celý případ tak stojí na nesmyslném předpokladu.
Další díl Případů mimořádné Marty uvede TV Nova dnes ve 20:20.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, cs.wikipedia, tv.nova, csfd).