Václav Noid Bárta má za sebou další významný okamžik své hudební kariéry.Během letošního vyhlašování Českého slavíka se mu podařilo obhájit vítězství v kategorii Zpěvák. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pátek 27. listopadu v pražském Foru Karlín, kde se sešly známé osobnosti české hudební scény. Pro Bártu by šlo o druhé prvenství v řadě, neboť svého prvního zlatého Slavíka získal teprve loni.
Jako podpora nemohla chybět ani jeho manželka Eliška, která měla ze svého manžela obrovskou radost. Právě loňské vítězství bylo pro zpěváka mimořádně důležité. V kategorii Zpěvák tehdy předstihl Marka Ztraceného, který patřil mezi hlavní favority ankety. Bárta se přitom na české hudební scéně pohybuje dlouhá léta, vystupuje v muzikálech, věnuje se vlastní tvorbě a spolupracuje s řadou známých interpretů. Zlatá soška pro něj znamenala vůbec první vítězství v hlavní pěvecké kategorii, přestože měl za sebou už rozsáhlou profesní kariéru.
Vedle koncertů se stará o slepice, ovce i alpaky
Zatímco na pódiu působí Václav Noid Bárta jako energický rocker, jeho soukromý život má poněkud odlišnou podobu. Zpěvák se dlouhodobě věnuje chovu hospodářských zvířat a práci kolem svého statku. Právě slepice, které se staly jedním z jeho oblíbených témat, připomněl také při letošním slavnostním večeru.
O své zálibě mluvil například během letošního podzimu, kdy popisoval, jak se mu daří skloubit hudební vystoupení s každodenní péčí o zvířata. Na farmě chová vedle slepic také ovce, alpaky a kachny. Přiznal přitom, že volné chvíle rád tráví právě doma, kde se může věnovat činnostem, které s koncertováním nemají mnoho společného.
S příchodem chladnějšího počasí navíc přibývají další povinnosti. Bárta v rozhovoru promluvil o přípravě statku na zimu, nákupu slámy i úpravách podlah ve stájích. V minulosti se také svěřil, že se při chovu drůbeže nevyhnul komplikacím. O některá zvířata přišel po útoku lišky, což ho přimělo řešit zabezpečení jejich výběhů.
Zpěvák má za sebou další hudební novinku
Péče o farmu však neznamená, že by Bárta omezoval své profesní aktivity. Vedle působení ve skupině Dymytry vystupuje také s vlastní kapelou Bek Bek Clan a pokračuje v autorské tvorbě. V době letošního předávání Českého slavíka navíc představil nový videoklip k písni Černá vdova, který vznikal v prostředí zámku Hluboš.
Na jeho přípravě se výrazně podílela zpěvákova manželka Eliška Bártová, která vytvořila námět, napsala text a podílela se na režii. Samotný Bárta se postaral o hudbu, zpěv, produkci i nahrání kytarových a basových partů. Výsledkem je rocková skladba doplněná výraznou vizuální podobou a taneční choreografií.
Český slavík letos nabídl také vystoupení Ewy Farné, Vojtěcha Dyka. Večerem provází Ondřej Sokol a Aleš Háma. Součástí programu je rovněž uvedení bratrů Jana a Františka Nedvědových do Síně slávy, a to třicet let po jejich společném koncertu na pražském Strahově.
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