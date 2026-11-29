Magazín Variety se zase jednou pustil do sestavování žebříčku, který ani nejde udělat správně. Seřadit sto největších filmových hvězd všech dob je podobně náročné jako porovnávat fotbalové špílmachry za časů Pepiho Bicana a Lionela Messiho. Doručený seznam je ale tím zajímavější, byť se do něj nevyhnutelně vkrádají kontroverze – první desítka, kterou si podrobněji představíme, je víceméně obhajitelná. Co by ale řekli fanoušci Bruce Willise, Johnnyho Deppa nebo Scarlett Johansson, na jejichž oblíbence nezbylo ani v nejlepší stovce místo?
Pro mnohé bude jistě překvapením, že na seznam proniklo i pár současných třicátníků včetně Timothéeho Chalameta, hvězdy Duny a trojnásobného držitele oscarové nominace, Zendayi, která září ve většině velkých blockbusterů dneška, a Kristen Stewart, teenagerské osobnosti ze Stmívání. Do deváté desítky se dostal nový James Bond Robert Pattinson a do stovky se vešla i Emma Stone, výherkyně dvou Oscarů za La La Land a Chudáčky. Stejně tak nechybí slavné tváře vzdálenějších etap kinematografie – zejména té klasické, chcete-li zlaté éry 30. a 40. let.
To němá éra, kdy systém filmových hvězd už plně fungoval a studia s populárními umělci uzavírala dlouholeté smlouvy, je zastoupená překvapivě řídce. Nedostalo se kupříkladu na Mary Pickford, která roku 1919 spoluzakládala nezávislou společnost United Artists spolu s Douglasem Fairbanksem, největší hvězdou 20. let z trháků o Zorrovi, Robinu Hoodovi a Třech mušketýrech, jehož ve Variety rovněž opomenuli (jeho hlavní konkurent Rudolph Valentino ze Čtyř jezdců apokalypsy oproti tomu skončil v první padesátce). Nevešel se ani Buster Keaton, legenda grotesky stojící za mimořádně vlivným Frigem na mašině.
Redakce koneckonců potřebovala víc místa i na zahraniční hvězdy, jejichž sláva prosákla až za oceán. V seznamu tak figurují i osobnosti indické (Shah Rukh Khan), francouzské (Alain Delon, Catherine Deneuve – ale nikoli Brigitte Bardot či Belmondo) nebo italské (Sophia Loren, Marcello Mastroianni) scény. Žebříček se navíc pokouší zohlednit hvězdy rozličného typu a nenabízí konkrétní metodologii, podle níž by například posuzoval kulturní (někdy až mytický) vliv dané persony v americkém showbyznysu. Stovka vyvolených tudíž otevřela náruč také hlavní tváři blaxploitation kinematografie 70. let Pam Grier, které Tarantino vzdal hold v Jackie Brown, nebo idolu trans komunity Divine, hvězdě jednoho z nejkontroverznějších a „nejoplzlejších“ filmů své doby, Růžových plameňáků.
Jejich přínos popkultuře je zpětně posuzován jako progresivní a reprezentativní, tudíž na úkor těchto spíše komunitních ikon padaly globálně známější hlavy. Po Bruci Willisovi, Georgi Clooneymu, Michaelu Douglasovi, Angelině Jolie, Natalii Portman či Melu Gibsonovi není ani vidu, ani slechu. Poslední zmíněná hvězda Smrtonosné zbraně, v 90. letech po oscarovém triumfu Statečného srdce takřka všemocná, doplatila po uvedení jednoho z největších nezávislých filmů historie v podobě Umučení Krista na skandály s výroky namířenými proti židovské komunitě. Dnes je Gibson povětšinou vnímán jako persona non grata a něco podobného v různé míře poznamenalo také Kevina Spaceyho, Johnnyho Deppa či Willa Smithe, který ale v seznamu nechybí.
Zarážející je tak možná absence Anthonyho Hopkinse, většinou nahlíženého poměrně vstřícně (navzdory problematickému přístupu k vlastní dceři). Hannibal Lecter ale možná nikdy nebyl tak oslnivou megastar, spíše špičkovým charakterním hercem – a to se málokdy slučuje, což ostatně dokumentuje i pár osobností z první desítky. Koho tedy Variety postavil na piedestal?
Jen málokterá umělkyně dokázala tak samozřejmě přecházet mezi hudebním a filmovým světem jako Barbra Streisand. Jedna z nejslavnějších zpěvaček všech dob si přitom hollywoodský obdiv vydobyla hned debutem v muzikálu Funny Girl, za který v roce 1969 získala Oscara pro nejlepší herečku (o sošku se tehdy podělila s Katharine Hepburn). Dalšího triumfu dosáhla v sedmdesátých letech díky dobové verzi Zrodila se hvězda, za píseň „Evergreen“ obdržela druhého Oscara, tentokrát za nejlepší původní skladbu. Její filmový odkaz však nestojí pouze na hereckém a pěveckém talentu. Streisand se prosadila také za kamerou, a to hned několika ambiciózními projekty. Režijní debut Jentl, v němž zároveň ztvárnila hlavní roli, následoval Pán přílivu, který získal sedm oscarových nominací včetně té za nejlepší film. Do výběru Variety se tak dostala nejen jako mimořádná herečka a hudební hvězda, ale také jako filmařka, která si dokázala prosadit vlastní vizi v odvětví, jemuž dlouho dominovali muži.
Variety připomíná, že Streisand byla vždy osobností, kterou část publika považovala za příliš výraznou, příliš ambiciózní nebo zkrátka „too much“. Jenže právě neochota přijmout nenápadné postavení je podstatnou součástí jejího odkazu. Ve Funny Girl, melodramatu Takoví jsme byli i v méně významných snímcích (třeba v komedii Jeho fotr, to je lotr!) dokázala pokaždé strhnout pozornost energií, kterou nelze snadno napodobit. Její filmografie je sice vzhledem k rozsahu hudební kariéry překvapivě úsporná, ale každá výraznější role připomíná, že Streisand nepotřebovala desítky filmů, aby se zapsala do hollywoodského kánonu. Ostatně je příznačné, že se v žebříčku objevila před takovými hudebními ikonami jako Elvis Presley, který se umístil v šesté desítce, nebo Frank Sinatra, na něhož se tentokrát nedostalo. Streisand totiž nebyla jen slavnou zpěvačkou, která občas odbočila k filmu. Byla filmovou hvězdou se vším všudy – a jednou z těch, které si nikdy nenechaly diktovat, jak „velké“ smějí být.
Toširó Mifune je na devátém místě možná ještě překvapivější volbou než Barbra Streisand, protože jeho hvězda vyrostla především v japonské kinematografii. Jeho dosah však výrazně překročil hranice domácího trhu. Zásadní podíl na tom měla dlouholetá plodná spolupráce s Akirou Kurosawou, která dala světovému filmu řadu nesmrtelných a vlivných titulů – od postmoderně vystavěného Rašomona přes Sedm samurajů, jejichž americkou variací se stalo Sedm statečných, až po shakespearovský Krvavý trůn, černohumornou Tělesnou stráž (Leone ho předělal do westernu Pro hrst dolarů) a kriminálku Nebe a peklo. Mifune dokázal jediným pohledem či nepatrným pohybem přepnout z dravého válečníka v kultivovaného gentlemana, z bouřliváka v melancholika. Variety výstižně poznamenává, že zatímco někteří herci ovládnou místnost, intenzivní Mifune v Sedmi samurajích jako by ovládal celou krajinu.
Kurosawova díla představují jen nejviditelnější vrchol kariéry, která se skládá z více než 170 filmů. Mifune se postupně prosadil i v mezinárodních produkcích, například v americko-japonském Krvavém slunci s Charlesem Bronsonem a Alainem Delonem či ve válečném velkofilmu Bitva o Midway, kde se objevil po boku hvězd jako Charlton Heston (na něj ve stovce též překvapivě nezbylo místo) a Henry Fonda (ten figuruje na stém místě). Jeho význam proto nespočívá pouze v tom, že se stal tváří jedné z nejvlivnějších filmových spoluprací historie. Mifune dokázal přenést charisma a hereckou autoritu, které byly pevně zakořeněné v japonské divadelní tradici, do mezinárodního filmového jazyka – a zůstat přitom nezaměnitelný.
Osmé místo obsadil Tom Cruise, nejmladší zástupce první desítky a zároveň herec, který nejlépe ztělesňuje dnes často skloňovaný pojem poslední skutečné filmové hvězdy. Jeho postavení po završení série Mission: Impossible neohrozil ani kasovní neúspěch autorského velkofilmu Digger. Šedesátník Cruise je už čtyři desetiletí spolehlivým pilířem prestižních dramat i nákladných blockbusterů, u nichž se nejednou posouvaly hranice technických možností a fyzického nasazení. V žebříčku tak předstihl nejen mladšího Leonarda DiCapria, jemuž patří až 38. příčka, ale i generačního souputníka Brada Pitta na 29. místě, přestože ten má v kinech stále solidní výsledky. Oba spojuje mimořádný cit pro výběr projektů všeho druhu, Cruise je však navíc neúnavným obhájcem starosvětského filmového zážitku, který má smysl především na velkém plátně.
Variety si všímá, že Cruise jako by už od začátku dostál svému příjmení: v osmdesátých letech proplouval filmy i životem s odzbrojující lehkostí. Jeho drzé sebevědomí, nakažlivá energie a špetka rock’n’rollového frajerství fungovaly stejně dobře v lehce pokleslé romantice Koktejl jako v armádním náborovém klipu Top Gun. Pak ale přišel jeden z nejzajímavějších obratů hollywoodské kariéry. Cruise začal vyhledávat nejodvážnější režiséry své doby – od Martina Scorseseho a Olivera Stonea přes Stanleyho Kubricka až po Paula Thomase Andersona – a postupně odhaloval hereckou hloubku, která se pod jeho oslnivou fasádou snadno přehlížela. Ve Rain Manovi, Magnolii či Spalující touze dokázal vedle svého typického charismatu nabídnout také zranitelnost, něhu a zděšení člověka, jemuž se svět právě rozpadá pod rukama. Právě tahle proměna z bezstarostného idolu v herce schopného strhnout i v těch nejméně pohodlných polohách z něj dělá víc než pouhou tvář blockbusterů: Cruise je jednou z mála hvězd, které dokázaly spojit masovou přitažlivost s dlouhodobou uměleckou zvídavostí.
Jeden z nejlepších herců historie svým syrovým, na svou dobu nebývale realistickým projevem předznamenal nástup nové hollywoodské generace. V Tramvaji do stanice Touha a V přístavu ztělesnil archetyp nepředvídatelného rebela, jehož vzdorovité monology i zdánlivě bezděčná gesta zachycovaly frustrace poválečné Ameriky, ale také obecnější rozpory lidské povahy. Brando přinesl na plátno nervozitu, tělesnost a psychologickou nejednoznačnost, které se staly výbavou nastupujících generací herců. Jeho dvě oscarové role přitom podle Variety dokonale vymezují protikladné etapy kariéry: v klasice V přístavu byl mladým, vášnivým realistou plným romantického vzdoru, zatímco v legendárním Kmotrovi se proměnil v zestárlého, melancholického patriarchu, z jehož zdánlivého klidu stále sálalo nebezpečí. Právě díky Coppolově mafiánské epopeji se v sedmdesátých letech stal mytickou hvězdou, třebaže tou dobou už se k Hollywoodu stavěl jako k instituci, kterou hodlal podkopávat.
Brando si pěstoval pověst nepřístupného podivína a svým výstředním chováním dokázal studiím i režisérům přidělat vrásky stejně spolehlivě jako svým herectvím přitahoval diváky. Část času trávil na Tahiti, rozhovorům se vyhýbal a veřejné vystupování proměňoval v další demonstraci vlastní nezávislosti. Nejvýrazněji se to projevilo při oscarovém ceremoniálu v roce 1973, kdy cenu za Kmotra odmítl převzít a místo sebe vyslal aktivistku a herečku Sacheen Littlefeather, aby upozornila na zacházení s původními obyvateli Ameriky. Podobně provokativní byla i jeho pozdější volba rolí, od kontroverzního Posledního tanga v Paříži po záměrně groteskní kreace v kouscích jako Ostrov doktora Moreaua. Brando tak postupně splynul se svou vlastní legendou – s obrazem hvězdy, která se odmítala podřídit systému a občas jako by se snažila vlastní slávu sabotovat. Jak ale připomíná Variety, všechny tyto výstřelky by dnes sotva měly takovou váhu, kdyby za nimi nestál herec, jehož elektrizující a průkopnický projev skutečně změnil filmové herectví.
Význam Sidneyho Poitiera pro americkou kinematografii nelze oddělit od společenských změn druhé poloviny 20. století. V roce 1964 se stal prvním černošským hercem, který získal Oscara za hlavní mužskou roli (za Polní lilie), a jeho hvězdná kariéra pomohla prolomit bariéry, jež Hollywood po desetiletí stavěl hercům jiné než bílé barvy pleti. Poitier si přitom nemohl dovolit být jen dalším charismatickým protagonistou. Dobře si uvědomoval, že na jeho bedrech leží také povinnost reprezentovat, a proto ve filmech často ztělesňoval morálně pevné, vzdělané a důstojné muže, kteří se odmítají smířit s předsudky okolí. Role v Útěku v řetězech, Hádej, kdo přijde na večeři či V žáru noci z něj učinily průkopnickou hvězdu, jejíž samotná přítomnost na plátně měnila představy o tom, kdo může být hrdinou amerického filmu. Poitier tak vyčistil cestu takovým personám jako Denzel Washington, jemuž v žebříčku patří dvacátá příčka, nebo Morgan Freeman (82. místo).
Jeho odkaz nicméně zdaleka nespočívá pouze v tom, že byl první. Poitier měl dle Variety mimořádně intenzivní, a přitom dokonale kontrolovaný projev: bahamské charisma, jiskru v očích a pod povrchem také melancholii, která jeho zdánlivě neotřesitelné hrdiny zbavovala plakátové dokonalosti. Právě ta bývá někdy jeho rolím vyčítána – vzhledem k historickému významu jeho postavení se od něj očekávalo, že bude představovat téměř bezchybné vzory, a jeho postavy proto mohly působit až příliš idealizovaně. Při pozornějším pohledu se však ukazuje herec plný proměnlivých nálad, spontánnosti a magnetismu, který dokázal do i těch nejvznešenějších postav vnést lidskou křehkost. Poitier změnil americký film nejen tím, že v něm získal místo pro sebe, ale také tím, že rozšířil možnosti, v nichž mohli černošští diváci vidět sami sebe – a které si díky němu mohly představit i další generace.
Katharine Hepburn se svými čtyřmi Oscary za hlavní ženskou roli dodnes vévodí hereckým statistikám Akademie. Její kariéra se rozprostřela od třicátých až do osmdesátých let a napříč půlstoletím dokázala zůstat výraznou hvězdou i hereckou autoritou. Zatímco její jmenovkyně Audrey Hepburn, která se v žebříčku umístila na 26. příčce, zosobňuje jiný typ elegance a filmového půvabu, Katharine byla největší hereckou osobností klasického Hollywoodu, za níž se v pořadí ocitly Bette Davis (16. místo), Ingrid Bergman (18.) i Greta Garbo (22.). Její aristokratické vystupování, tvrdohlavost a charakteristická výslovnost se staly často citovanou součástí jejího veřejného obrazu – ostatně Cate Blanchett za jejich přesné vystižení v Letci získala Oscara. Hepburn však nikdy nebyla jen vznešenou dámou s nosovým hlasem a ostrými lokty.
Jak připomíná Variety, její herecký rejstřík sahal od velkých dramatických kreací až po rozpustilou komediální lehkost. Čtyři Oscary potvrzují její postavení jedné z nejvýraznějších dramatických hereček filmové historie, ale neméně důležité jsou její komediální role, v nichž dokázala být jiskřivá, rošťácká i odzbrojujícím způsobem bezprostřední. Nejlépe se tato poloha rozvíjela po boku dlouholetého životního partnera Spencera Tracyho, zatímco s Carym Grantem vytvořila jednu z nejvýraznějších komediálních dvojic své doby. A uměla také odložit veškerou okázalost a hrát s překvapivou úsporností. Za její vrcholné dramatické výkony Variety považuje také filmovou adaptaci O’Neillovy hry Cesta dlouhým dnem do noci, v níž ztvárnila Mary Tyrone. Hepburn tak nebyla pouze rekordmankou v počtu Oscarů, ale hvězdou, jejíž autorita nestála na jediném typu role ani na neměnném obrazu – dokázala být současně majestátní i hravá, nesmlouvavá i křehká.
Bramborová medaile patří Jacku Nicholsonovi, největšímu hollywoodskému frajerovi a playboyovi z éry, kdy se někdejší elegance filmových hrdinů sbalila do ruličky a vykouřila jako joint. Po raketovém nástupu s Bezstarostnou jízdou se stal ztělesněním nové, uvolněnější podoby filmové hvězdy: s věčně nasazenými slunečními brýlemi, ďábelským úsměvem a obočím, které při každé příležitosti vystřelovalo kamsi ke stropu, dokázal opanovat oscarový ceremoniál stejně snadno jako večírek s kokainovým oparem a modelkami z Playboye. Nicholson se ovšem nechoval jen jako hvězda, on jí skutečně byl – a zároveň zůstával mimořádně soustředěným profesionálem a zapáleným filmařem. Měl cit pro role, které dokázal obohatit vlastními scenáristickými zkušenostmi, a jeho spolupráce se Stanleym Kubrickem na Osvícení patří k výjimečným případům, kdy mu režisér dovolil zasahovat do podoby postavy i dialogů. Velké studiové projekty včetně Batmana, za nějž díky mimořádně výhodné smlouvě inkasoval část zisku a stal se svého času nejlépe placeným hercem, střídal s menšími, inteligentními dramaty.
Variety Nicholsona vystihuje jako „posledního rebela“ – herce, v jehož zabijáckém úsměvu, svraštěném obočí a suchém, melodickém hlase se vždy skrývala směs sebejistoty, potměšilosti a sotva potlačovaného vzteku. Tuto energii dokázal přenášet do nejrůznějších podob vzdoru: v Přeletu nad kukaččím hnízdem se postavil tyranské sestře Ratchedové, v Malých životních etudách se pustil do servírky kvůli obyčejnému toastu, v Čínské čtvrti čelil korupci Los Angeles a v Osvícení nakonec i vlastní rodině. Pro mnohé je Nicholson především prvotřídním hereckým bavičem, který v každé roli tak trochu hraje sám sebe, jenže právě jeho schopnost proměňovat tatáž rebelská gesta v komedii, kriminálním dramatu, hororu i intimní vztahové látce dokazuje, jak široký jeho rejstřík ve skutečnosti byl. Zastínit ho prakticky nešlo a jeho předčasný odchod do hereckého důchodu jen upevnil pozici žijící legendy. Není proto překvapivé, že ho Variety staví nejvýše ze všech hvězd, jejichž kariéra se naplno rozběhla v šedesátých letech či později: Nicholson ztělesňoval vzdor v době, kdy se svět začal tvářit, že už pro žádné rebely nemá místo.
Bronz bere Charlie Chaplin, nejvýše umístěná hvězda němé éry a jedna z prvních skutečně globálních filmových celebrit. Už v desátých letech se jeho Tulák stal ikonou, kterou poznávali diváci napříč kontinenty – postava s buřinkou, knírkem, příliš velkými kalhotami a kolébavou chůzí přitom nebyla Chaplinovým vynálezem z ničeho, navazovala mimo jiné na francouzského komika Maxe Lindera. Chaplin jí však vtiskl nezaměnitelnou směs klaunské obratnosti, dětské nevinnosti a melancholie, díky níž se z tuláka v otrhaném obleku stal univerzální hrdina. Jeho sláva byla takřka nepředstavitelná i na poměry dnešního mediálního světa; jak píše Variety, Chaplinova popularita spojovala měřítko Beatles, Santa Clause a Kleopatry. Spolu s Mary Pickford, Douglasem Fairbanksem a D. W. Griffithem navíc v roce 1919 založil společnost United Artists, aby největší tvůrčí osobnosti Hollywoodu získaly větší kontrolu nad vlastními filmy.
S rostoucí tvůrčí nezávislostí Chaplin překračoval hranice grotesky a dokazoval, že fyzická komedie unese i plnohodnotné drama. Kid spojil slapstick s citově působivým příběhem o neobyčejném poutu mezi tulákem a opuštěným chlapcem – kombinací humoru a sentimentu, kterou si lze v českém kontextu připomenout třeba u Kolji. Následovaly vrstevnaté klasiky Zlaté opojení a Cirkus, ani nástup zvuku ho však nepřiměl opustit vlastní výrazové prostředky: Světla velkoměsta a Moderní doba patří k vrcholům jeho tvorby právě tím, jak dokázal němou komiku dál rozvíjet v éře mluveného filmu. Když pak v Diktátorovi konečně nechal Tuláka promluvit, proměnil závěr satiry v naléhavou výzvu k lidskosti, jejíž aktuálnost se bohužel nevyčerpala ani po více než osmdesáti letech.
Jeho setrvávání u němé komiky však nebylo projevem neschopnosti přizpůsobit se nové době, nýbrž vědomou uměleckou volbou. Chaplin se ostatně nikdy nespokojil s rolí pouhého herce: své filmy psal, režíroval, produkoval, skládal k nim hudbu a postupně si vybudoval mimořádnou tvůrčí autonomii. Jeho pověst ovšem nebyla bez poskvrny. Vedle kontroverzních vztahů s výrazně mladšími ženami ji poznamenala také poválečná atmosféra amerického antikomunismu, v níž se stal terčem politických útoků a v roce 1952 mu americké úřady znemožnily návrat do země. Chaplin se usadil ve Švýcarsku a do Hollywoodu se vrátil až po dvaceti letech, aby v roce 1972 převzal čestného Oscara. Doprovodil jej tehdy jeden z nejdojemnějších okamžiků oscarových dějin: publikum mu věnovalo mimořádně dlouhé ovace ve stoje, které se běžně uvádějí jako dvanáctiminutové.
Chaplin byl současně hercem, režisérem, scenáristou i průmyslníkem, který pomáhal utvářet samotnou podobu Hollywoodu. Jeho Tulák se stal jednou z nejrozpoznatelnějších postav moderní kultury a jeho filmy dodnes připomínají, že groteska může být stejně lidská, dojemná a politicky naléhavá jako velké drama. Variety výstižně píše, že Chaplin jako první ukázal, čím vším může filmová hvězda být: projekcí divákových vlastních pocitů a tužeb, která dokáže jediným gestem rozesmát i zasáhnout. Jeho třetí místo tak není jen poctou průkopníkovi němé éry, ale uznáním člověka, bez něhož by filmové umění i hvězdný systém, jak je známe, vypadaly docela jinak. A to včetně všech jeho méně romantických životních kapitol.
Humphrey Bogart disponoval tváří, která dnes zdobí většinu retro plakátů a dekorací podniků snažících se navodit nikoli konkrétní dobovou atmosféru, nýbrž rovnou mýtus hvězdného Hollywoodu. Jeho oduševnělý pohled, pomačkaný obličej a cigareta v koutku úst se staly zkratkou pro celou jednu éru, přestože k postavení filmové ikony se propracoval poměrně pozdě. Dlouho dostával role gangsterů a vedlejších padouchů, než mu studio konečně svěřilo prostor, v němž mohl naplno uplatnit své zvláštní charisma: směsici drsnosti, melancholie, cynismu a zranitelnosti. Dokonale zapadl do rodícího se filmu noir, jemuž propůjčil tvář člověka stojícího vždycky tak trochu mimo společnost – ať už hrál soukromého detektiva v Maltézském sokolovi a Hlubokém spánku, gangstera Vysoko v horách nebo cynického majitele baru v Casablance. Právě ta je jedním z nejdůležitějších amerických filmů postavených na hereckém charismatu a téměř bezchybném scénáři.
Jeho filmografie zdaleka netrpěla monotónností. V Pokladu na Sierra Madre předvedl hereckou proměnu, která snese srovnání s pozdějšími metodickými výkony Daniela Day-Lewise: zpočátku sympatický dobrodruh se pod vlivem chamtivosti postupně mění v paranoidní trosku. Za Africkou královnu si pak odnesl jediného hereckého Oscara, a to díky romantickému dobrodružství, v němž se jeho drsná slupka zábavně střetla s potrhlou energií Katharine Hepburn. Bogart měl zkrátka mimořádný cit pro výběr projektů a jeho přítomnost dokázala pozvednout i příběhy, které by v jiných rukou snadno zapadly. Každé gesto, pohled i odmlka měly váhu a jeho hrdinové působili jako lidé, kteří už něco ztratili, ale ještě se nevzdali. I proto v žebříčku předstihl další mužské idoly klasického Hollywoodu, jako byli Cary Grant (12. místo), Clark Gable (15.), John Wayne (19.) či James Stewart (28.). Prosadil se pozdě, zemřel předčasně, už v 57 letech, ale za necelé dvě dekády v první herecké lize zanechal filmografii, v níž je pozoruhodně málo slabých míst.
Marilyn Monroe je dnes už spíš mýtus než osobnost z masa a kostí, jíž bohužel mohla být tak krátce. Její kulturní relevance s přibývajícími dekádami nečekaně sílí a obraz dokonalé krásné celebrity, jejíž tragický život se dodnes rekonstruuje a rozebírá ze všech stran, paradoxně stále víc ustupuje nadčasovému dílu. Marilyn s dýchavičným hlasem, plnou figurou a platinovými vlasy ztělesnila ženu tak žádanou, až z toho celý svět lapal po dechu. Její smyslnost přitom zpočátku působila jako dokonalý výhonek padesátých let, kdy se o sexu mluvilo v náznacích a ženská přitažlivost se prodávala v pečlivě odměřovaných dávkách.
Jenže zatímco dnešní kultura nemá problém ukázat prakticky cokoli, Marilynin půvab a tajemství nezmizely. Naopak. Její koketní teatrálnost, odzbrojující krása a zvláštní směs naivity s vypočítavostí působí stále živěji. Podstatná část jejího kouzla totiž spočívá v nejednoznačnosti: byla skutečně tak bezradnou „blondýnkou“, jakou z ní Hollywood dělal, nebo hrála hloupou krásku, protože dobře věděla, že právě to se od ní očekává? Právě tento rozpor prostupuje jejími výkony v Páni mají radši blondýnky, Slaměném vdovci i Někdo to rád horké a dodává jim víc než jen dobovou půvabnost.
Po letech se navíc stále důkladněji přehodnocuje její herecké umění, které dlouho zůstávalo ve stínu vlastního hvězdného obrazu. Marilyn totiž nevytvořila pouze řadu nezapomenutelných postav, ale také samu sebe jako jednu z nejpůsobivějších filmových person, jaké kdy Hollywood vyprodukoval. A to byla role, kterou hrála s mimořádnou přesností: její pohledy, gesta, hlas i načasování měly komediální lehkost, ale pod povrchem často prosvítala nejistota, osamělost a vědomí, že ji okolí vnímá především jako objekt touhy.
V Někdo to rád horké dokázala zahrát komediální dokonalost, v Páni mají radši blondýnky zase s odzbrojujícím nadhledem rozebrala vlastní stereotyp a v pozdních Mustanzích ukázala mnohem zranitelnější, dramatickou polohu. Její herectví tak dnes působí bohatěji, než jak po desetiletí diktoval obraz okázalé sexbomby. Marilyn Monroe se stala symbolem krásy, slávy i tragického osudu, ale její skutečná velikost tkví také v tom, že se za tímto obrazem nikdy úplně neztratila. Když se objeví na plátně, nelze od ní odtrhnout oči – a možná ani srdce. Právě v tom spočívá podstata filmové hvězdy.
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Zdroj: Variety