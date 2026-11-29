Kdo dnes kupuje pračku, platí za přístroj, který ho podle tabulky připisované průzkumu Which? mezi více než 13 tisíci Brity doprovodí 13 až 21 let. Mezi nejkratším a nejdelším průměrným odhadem tak leží osm let, tedy celé jedno období, kdy by domácnost jinak sháněla náhradu. U samostatných lednic se rozpětí natahuje na jedenáct let a u vestavných trub na šest, přičemž trouby začínají až tam, kde pračky končí. Vyplatí se proto vědět, odkud tyto rozdíly pramení. Data spolu s naším přepočtem dávají celkem jasný návod, podle čeho vybírat spotřebič se slušnou šancí dožít se dospělosti vašich dětí.
Trouby a lednice přežijí i rekonstrukci kuchyně
Nejvytrvalejší spotřebiče v domácnosti obvykle nikoho nezajímají. Trouba nemá buben, který by se točil přes tisíc otáček za minutu, ani akumulátor, jehož kapacita s každým nabitím ubývá. Lednice bez mrazničky pracuje s jednodušším chladicím okruhem a nic v ní netrpí nárazovou zátěží. Výsledek tomu odpovídá: obě kategorie v tabulce sahají až k 29 letům.
Spotřebič Odhad životnosti Rozpětí Vestavná trouba 23 až 29 let 6 let Samostatná lednice 18 až 29 let 11 let Sušička 17 až 24 let 7 let Chladnička s mrazničkou 14 až 24 let 10 let Myčka 13 až 22 let 9 let Pračka 13 až 21 let 8 let
Z přehledu vyplývá jedna praktická věc. Spodní hranice trouby je o dva roky výš než horní hranice pračky. Když tedy v nové kuchyni vybíráte spotřebiče najednou, počítejte s tím, že trouba nejspíš přežije dvě i tři generace praček a myček. Do trouby se podle nás vyplatí investovat s rozvahou, protože s ní budete žít opravdu dlouho.
Tabulka zároveň slouží jako orientační kalendář. Desetiletá pračka se nachází ještě pod spodním okrajem uváděného rozmezí, takže poruchu má smysl opravit. Mezi třináctým a jednadvacátým rokem však pračka vstupuje do pásma, kde už stojí za to srovnat cenu servisního zásahu s cenou nového kusu.
Pračky: rozhodují ložiska bubnu
Které značky praček vycházejí nejlépe, Which? veřejně neprozrazuje. Výsledková tabulka je vyhrazena platícím členům. Organizace ale otevřeně popisuje metodiku. Ve studii o
spolehlivosti praček z února 2026 vycházela z údajů o 5 588 pračkách. Širší každoroční sběr zahrnul 9 376 respondentů, kteří popsali 27 859 výrobků. Spolehlivost značky se počítá z podílu poruch během prvních sedmi let, z průměrné doby do první závady a z toho, jak moc závada zkomplikovala běžné praní. Plných pět hvězd za spolehlivost získaly jen dvě značky. Zdroj fotografie: Freepik
Nejčastějším problémem je podle Which? buben, respektive jeho ložiska. Na ně připadá 12 % všech hlášených závad. Při opotřebovaných ložiskách se buben ve vaně nadměrně viklá a pračka se obvykle ozve dřív, než definitivně vypoví službu. Varováním bývá drhnutí, kovové zvuky při ždímání nebo hlučné protočení prázdného bubnu rukou. Vedle mechaniky se objevují i elektrické potíže.
Prevence je přitom nenáročná:
buben plňte zhruba do tří čtvrtin, přecpaný náklad ložiska zbytečně namáhá, jednou měsíčně pusťte horký program, který odstraní nánosy v potrubí i původce zápachu, myčce čistěte filtr a ostřikovací ramena přibližně jednou měsíčně a čisticí program spouštějte zhruba po dvaceti cyklech, u lednice kontrolujte těsnění, nenacpávejte potraviny až k zadní stěně, a pokud je kondenzátor přístupný, čas od času ho očistěte. Vysavače: konec přichází z baterie
U vysavačů ukazují veřejné výsledky Which? možná nejostřejší kontrast celého průzkumu. Podle přehledu
Which? se u jedné značky klasických kabelových vysavačů objevila během prvních sedmi let závada jen u 8 % kusů. U jiné značky to bylo 37 %. Rozdíl 29 procentních bodů znamená, že s horší značkou máte více než čtyřikrát větší šanci, že vám přístroj v prvních letech vypoví službu. Data o kabelových vysavačích vycházejí z 4 483 kusů a ze sběru z července 2024, do kterého se zapojilo 10 249 respondentů s více než 33 tisíci výrobky.
Bezkabelové modely patří podle citovaných údajů ke spotřebičům s nejkratší životností, odhad se pohybuje kolem 9 až 10 let. Which? u nich ze vzorku 4 402 přístrojů přesně pojmenovala slabinu. Nejčastější závadou je ubývající výdrž baterie, která tvoří 19 % všech poruch. Motor může běžet bez potíží, ale když akumulátor vydrží jen pár minut, stává se vysavač spíš přítěží. K tomu se přidává menší nádoba na prach a nutnost častěji čistit filtry. Celkově Which? hodnotí bezkabelové vysavače jako méně spolehlivé než kabelové.
Než takový vysavač vyhodíte, ověřte, zda lze baterii vyměnit. Náhradní akumulátor stojí zhruba od 1 500 Kč výš, ale vrátí přístroji další roky provozu. Podle nás se výměna jasně vyplatí u dražších modelů s dostupnou originální nebo kvalitní kompatibilní baterií. U levného kusu s akumulátorem zalitým v těle vychází ekonomika opravy hůř.
Evropská komise navíc připomíná, že vyšší příkon automaticky neznamená důkladnější vysávání. Pravidla ekodesignu snížila průměrný příkon a čisticí výkon přitom neutrpěl. Vysoké číslo ve wattech na krabici tedy o kvalitě vysavače vypovídá jen málo.
Cena ani logo nestačí: hledejte díly a opravitelnost
Which? u vysavačů výslovně uvádí, že vysoká cena kvalitu nezaručuje. V testech narazila na povedené i slabé modely ve všech cenových hladinách. U sušiček organizace připouští, že dražší značka často přináší spolehlivější výrobek, zároveň však existují levnější výrobci s dobrými výsledky. Cenovka tak napoví spíš o výbavě a servisu než o tom, kolik let přístroj vydrží.
Ani samotná značka nedává jistotu. Which? doporučuje kombinovat hvězdičky za spolehlivost s laboratorním testem konkrétního modelu. Spolehlivá firma totiž může prodávat i model, který v testu zaostal. Nejspolehlivější vysavače se přitom často neobjevují mezi nejoblíbenějšími: bývají dražší, hůř k sehnání nebo méně módní.
U chytrých spotřebičů přibývá ještě jeden rozměr: softwarová podpora. Miele u praček slibuje zhruba deset let od ukončení prodeje modelu, koncern BSH garantuje aplikaci Home Connect nejméně do února 2034 a Samsung u podporovaných modelů uvedených od roku 2024 sedm let od uvedení na trh. Některé značky se ovšem zavazují jen ke dvěma letům. Mechanicky bezvadná pračka tak může přijít o aplikaci, vzdálené ovládání i aktualizace dřív, než se jí opotřebují ložiska.
Z dat Which? podle nás vychází dlouhověký spotřebič jako souhra několika věcí: doložené spolehlivosti značky, dostupných náhradních dílů a konstrukce, kterou servisní technik dokáže rozebrat. Jedna oslnivá hodnota na energetickém štítku tuto kombinaci nevyváží.
Co z britských dat plyne pro Česko
Which? pracuje s britským trhem a modely, které se u nás nemusejí prodávat ve stejném provedení. U nadnárodních značek mohou výsledky sloužit jako vodítko, konkrétní model z českého obchodu se ale vyplatí ověřit doma. Nabízí se databáze dTestu. Podle informací o
Značce kvality dTest nakupuje organizace výrobky anonymně jako běžný zákazník a testy zadává nezávislým laboratořím. Ocenění získají výrobky s hodnocením alespoň 65 %, mezi nimi pračky, chladničky, myčky, trouby i vysavače.
Druhou oporou je evropské právo na opravu. Směrnice platí od 30. července 2024 a členské státy ji mají převést do svých zákonů do 31. července 2026. Spotřebitel může u technicky opravitelných výrobků, včetně praček, myček, lednic a vysavačů, žádat opravu za přiměřenou cenu a v rozumné lhůtě. Výrobci musejí po stanovenou dobu zajistit náhradní díly. Pro kupujícího z toho plyne prostá rada: před nákupem zjistit, jak dlouho výrobce díly garantuje a zda u vysavače dostanete samostatnou baterii.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková