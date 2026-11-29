Dne 11. listopadu 2026 zveřejnil server VideoCardz zprávu, která zamíchala herní komunitou: Nvidia podle informací z distribučního kanálu Board Channels pozastavila plánované lednové uvedení GeForce RTX 5080 s 24 GB paměti GDDR7. Nešlo přitom o kartu, kterou by Nvidia kdy oficiálně představila, ale o model, jenž měl zaplnit citelnou mezeru mezi 16GB RTX 5080 a výrazně dražší RTX 5090, jejíž cena se blíží 60 tisícům korun. Místo toho zůstává v nabídce pouze stávající 16GB varianta. Ceny celé řady RTX 50 mezitím v Číně vzrostly o 9 až 20 procent a české obchody prodávají grafické karty za částky, které mají k oficiálním doporučeným cenám Nvidie velmi daleko. Hráči, kteří hledají rozumný upgrade ve vyšší výkonnostní třídě, tak mají stále méně atraktivních možností.
Proč Nvidia 24GB variantu pohřbila
Důvod je především ekonomický. Třígigabajtové moduly GDDR7, které by RTX 5080 s 24 GB paměti potřebovala (osm kusů namísto osmi dvougigabajtových modulů), jsou podle informací z distribučního kanálu zhruba třikrát dražší než jejich dvougigabajtové protějšky. Výsledná cena karty by tak pravděpodobně byla příliš vysoká na to, aby o ni měli hráči dostatečný zájem.
Problém se navíc netýká pouze jednoho typu paměťových čipů. Analytická společnost TrendForce opakovaně upozorňuje na to, že výrobci pamětí v průběhu roku 2026 přesouvali výrobní kapacity směrem k serverům, pamětem HBM a akcelerátorům pro umělou inteligenci. Na grafické paměti GDDR tak zbývalo méně výrobních kapacit, což přispívalo k jejich zdražování.
Podle TrendForce byl třetí kvartál roku 2026 ve znamení mimořádně napjatého trhu s DRAM. Výrobci dál upřednostňovali segmenty, které jim přinášejí vyšší zisky. Vysokokapacitní paměti GDDR7 přitom Nvidia využívá například v profesionálních kartách RTX PRO 5000 s kapacitou 48 nebo 72 GB a RTX PRO 5500 s 84 GB. V tomto segmentu si však zákazníci mohou dovolit zaplatit za paměť podstatně více. Herní karta s 24 GB se v takové konkurenci zkrátka ocitla na vedlejší koleji.
Ceny v Číně vyletěly, Česko už je dávno nad hranou
Že nejde jen o teoretický problém, ukazují také údaje z čínského trhu. Podle serveru Tom’s Hardware zvýšilo MSI v Číně během jediného týdne distribuční ceny napříč celou řadou RTX 50:
- RTX 5080 Shadow 3X OC / Ventus: z 9 999 na 11 999 jüanů (+20 %)
- RTX 5080 Gaming Trio: z 10 999 na 12 999 jüanů (+18,2 %)
- RTX 5070 Ti Shadow: z 7 699 na 9 199 jüanů (+19,5 %)
- RTX 5070 Ventus: z 5 499 na 5 999 jüanů (+9,1 %)
- RTX 5060 Ti 16GB Shadow: z 4 299 na 4 699 jüanů (+9,3 %)
Některé modely se navíc prodávaly o 45 až 76 procent dráž, než činily čínské doporučené ceny. Podobný vývoj cen oznámil také výrobce Colorful.
Český trh sice není na čínské distribuční ceny přímo navázaný, globální tlak na ceny pamětí a grafických karet se mu ale nevyhýbá. České ceny už nyní výrazně převyšují doporučené částky. Podle oficiální české stránky Nvidie činí doporučená cena RTX 5080 29 999 Kč. Na Alze se nové kusy prodávají za 50 490 až 55 690 Kč, tedy o 68 až 86 procent dráž.
U RTX 5070 Ti je doporučená cena 22 399 Kč, zatímco Alza nabízí jednotlivé modely za 33 390 až 40 990 Kč. To představuje navýšení přibližně o 49 až 83 procent. RTX 5070 s doporučenou cenou 16 449 Kč pak stojí 23 390 až 24 390 Kč, tedy o 42 až 48 procent více.
Founders Edition modelů RTX 5080 za 999 dolarů a RTX 5090 za 1 999 dolarů jsou navíc na oficiálním tržišti Nvidie vyprodané.
Rozpadlá cenová škála a chybějící mezistupeň
Pro hráče není největším problémem to, že by grafické karty nebyly vůbec k dostání. Na Alze jsou některé modely stále skladem. Potíž spočívá v tom, že se rozpadla smysluplná cenová nabídka jednotlivých výkonnostních tříd.
RTX 5090 s 32 GB paměti se oficiálně prodává za téměř 60 tisíc korun a v praxi je obtížně dostupná. RTX 5080 nabízí pouze 16 GB a v českých obchodech stojí přes 50 tisíc korun. RTX 5070 Ti má rovněž 16 GB, ale její cena se u dražších edic může blížit hranici 40 tisíc korun. RTX 5070 nabízí jen 12 GB paměti. A RTX 5060 Ti s 16 GB, která se prodává přibližně za 20 tisíc korun, už patří do nižší výkonnostní třídy.
Právě zrušená RTX 5080 s 24 GB měla představovat chybějící mezistupeň. Nabídla by stejný čip jako 16GB verze, ale větší paměťovou kapacitu, která by mohla přijít vhod v náročnějších hrách a při hraní ve vysokém rozlišení. Bez ní hráči, kteří potřebují více než 16 GB paměti, ale nechtějí utrácet téměř 60 tisíc korun za RTX 5090, nemají v nabídce Nvidie příliš na výběr.
Nvidia přitom vydělává především na úplně jiném trhu. Ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2026 dosáhly její tržby z datových center 62,3 miliardy dolarů, zatímco herní segment přinesl 3,7 miliardy. V prvním kvartálu fiskálního roku 2027 pak tržby z datových center vzrostly na 75,2 miliardy dolarů. Gaming tak pro společnost představuje výrazně menší zdroj příjmů než infrastruktura pro umělou inteligenci. Podle nás se tato změna priorit odráží také v nabídce a cenách herních grafických karet.
Co dělat: AMD jako úniková cesta, čekání jako strategie
Hráči, kteří nejsou závislí na technologiích CUDA, DLSS nebo NVENC, mají v českých obchodech alternativu v podobě karet AMD. Model RX 9070 s 16 GB paměti začíná na Alze přibližně na 20 490 Kč, výkonnější RX 9070 XT se prodává za 23 590 až 26 990 Kč. Obě karty nabízejí 16 GB paměti za výrazně nižší cenu než RTX 5080 a výkonem konkurují především RTX 5070 Ti.
Kdo naopak potřebuje grafickou kartu Nvidia, měl by podle nás zvážit RTX 5070 nebo RTX 5060 Ti 16GB a případně počkat na příznivější ceny. Prémiové přetaktované edice často stojí o tisíce korun více, aniž by se tím změnila výkonnostní třída samotného čipu. Za takový příplatek tak zákazník získá především odlišné chlazení, provedení a případně mírně vyšší výkon, nikoli zásadně výkonnější grafickou kartu.
A co starší generace? Modely RTX 4080 a RTX 4080 SUPER už mají na Alze u většiny variant označení „Prodej skončil“. Kdo o ně má zájem, bude se proto muset poohlédnout především na trhu s použitým hardwarem.
Současná situace připomíná krizové roky 2020 až 2022, kdy se grafické karty prodávaly za dvojnásobek i trojnásobek doporučených cen. Dnes jsou sice obchody lépe zásobené, cenová dostupnost vyšších modelů GeForce se ale znovu výrazně zhoršila.
Nvidia zatím partnerům neoznámila nový termín uvedení 24GB varianty RTX 5080. Dokud budou třígigabajtové moduly GDDR7 výrazně dražší než dvougigabajtové, je návrat tohoto modelu na trh nejistý.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda