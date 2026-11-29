Možná to znáte taky. Káva už je skoro hotová, doma se někdo nenápadně zeptá, jestli by nebylo „něco sladkého“, a člověk nechce vytahovat půl kuchyně ani trávit odpoledne u trouby. Když jsou po ruce jablka, u nás to dost často skončí štrúdlem. Tahle varianta s rozinkami naloženými v rumu, mandlemi a trochou strouhaného perníku patří přesně k těm moučníkům, které se dají zvládnout bez velkého plánování. Rozbalí se listové těsto, sáhne se do spíže a za chvíli je na stole závin, nejlepší ještě lehce teplý.
Kupované
bych vůbec nezatracovala, u rychlého štrúdlu umí udělat dobrou službu. listové těsto Důležitější je náplň. Nepřehnat množství a pohlídat, aby jablka nepustila tolik šťávy, že spodní část těsta změkne. Proto dávám doprostřed strouhaný perník. Nasaje vlhkost, náplň se tolik nerozjíždí a přidá i tu známou kořeněnou vůni, trochu jako z podzimní kuchyně.
Můj tip: Pokud máte čas, nechte rozinky v rumu klidně hodinu. Když ne, zalijte je hned na začátku. I těch pár minut je znát. Štrúdl má ve střední Evropě pevné místo
Jablečný štrúdl už dávno není jen obyčejný závin ke kávě, i když tak ho doma většinou bereme. V rakousko-uherské kuchyni patřil ke stálicím kaváren, často se podával teplý, se šlehačkou nebo vanilkovou omáčkou. Odtud se dostal i do českých domácností. A usadil se tu tak pevně, že má skoro každá rodina svoji verzi. Někde víc skořice, jinde ořechy, někdo nedá dopustit na tenké tažené těsto. Základ ale pořád funguje stejně: jablka, těsto, vůně z trouby. Recept na rychlý jablkový štrúdl s rozinkami a mandlemi
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25-30 minut v troubě nebo asi 20 minut v remosce Počet porcí: 1 závin, zhruba 6-8 porcí Ingredience pro přípravu jablečného štrúdlu z listového těsta 1 balení listového těsta 4 střední jablka 2-3 lžíce cukru krupice 1 lžička mleté skořice 2 hrsti rozinek 3 lžíce rumu 3-4 lžíce strouhaného perníku 3 lžíce drcených mandlí do náplně 1 vejce na potření 2 lžíce drcených mandlí na posypání 1 lžíce moučkového cukru na závěrečné poprášení Postup přípravy listového jablečného štrúdlu
1.
Rozinky dejte do malé misky, přelijte je rumem a nechte je chvíli nasáknout. Hodina je ideální, ale u rychlého pečení postačí i doba, než oloupete jablka a připravíte těsto.
2.
Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte nahrubo. Pokud jsou hodně šťavnatá, lehce je v dlaních vymačkejte. Ne úplně, šťáva k nim patří, jen aby náplň zbytečně netekla.
3. K nastrouhaným jablkům přidejte
cukr, skořici, okapané rozinky a drcené mandle. Promíchejte. Cukr upravte podle chuti jablek; sladší odrůdy ho moc nepotřebují, kyselejší si o něco řeknou.
4.
Listové těsto rozviňte na plech s pečicím papírem, případně na lehce pomoučenou pracovní plochu. Středem po délce nasypte strouhaný perník. Není tam jen kvůli chuti, hlavně zachytí šťávu, která se z jablek při pečení uvolní.
5. Na perníkový pruh rozložte připravenou
jablečnou směs. U krajů nechte trochu volného místa, aby šel závin dobře zavřít. Náplň nemačkejte až do rohů, při pečení si stejně sedne a trochu se posune.
Jablečný koláč z listového těsta bez zdlouhavé přípravy. Skvělý společník k horkému podzimnímu čaji
6. Těsto zaviňte a spoj otočte dolů. Konce lehce podhrňte pod štrúdl, náplň pak nebude tolik utíkat ven. Jestli jste závin skládali mimo plech, přeneste ho opatrně, listové těsto se s plnou náplní rádo natáhne.
7. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem a posypte drcenými mandlemi. Po upečení budou křupavé a štrúdl bude vypadat o něco slavnostněji, i když je to pořád rychlý domácí závin.
8. Pečte v troubě vyhřáté na
200 °C asi 25-30 minut, až bude štrúdl zlatavý. V remosce počítejte přibližně s 20 minutami, jen je dobré ho hlídat, protože záleží na typu remosky i na množství náplně.
9. Upečený štrúdl nechte pár minut stát. Hned po vytažení z trouby se krájí hůř a náplň je ještě hodně horká. Pak ho poprašte
moučkovým cukrem a podávejte vlažný nebo studený. Ke kávě zmizí rychle, a pokud něco zbyde do rána, dlouho to obvykle nevydrží. Foto: Cooky.cz, Štrúdl podávejte vlažný až studený, případně poprášený moučkovým cukrem. Rady a tipy hospodyňky Když jsou jablka hodně šťavnatá, přidejte ještě jednu lžíci perníku. Je to malá úprava, ale spodek závinu pak drží výrazně líp. Mandle můžete zčásti nahradit vlašskými ořechy. Náplň bude výraznější a chuťově trochu hlubší. Do náplně se hodí i trocha citronové kůry. S jablky a skořicí funguje pěkně, jen jí nedávejte moc, aby nepřehlušila zbytek. Nastrouhaná jablka nemíchejte s cukrem dlouho předem. Cukr z nich začne rychle vytahovat šťávu, takže nejlepší je spojit náplň až těsně před plněním těsta.
Jablečné taštičky se skořicí jsou tak snadným sladkým pečivem, že je zvládnou připravit i děti
No related post selected.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková