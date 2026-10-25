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Jihoafrický sbor předvedl strhující show plnou emocí. K slzám dohnal dokonce jednoho z nejtvrdších světových porotců

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Africký sbor předvedl opravdu úžasnou show. Na to konto je diváci poslali rovnou do dalšího kola. Všichni byli opravdu ohromeni jejich výkonem.
Sbor zpívá

Sbor zpívá

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:21

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