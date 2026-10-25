Jihoafrický sbor předvedl strhující show plnou emocí. K slzám dohnal dokonce jednoho z nejtvrdších světových porotců

Africký sbor předvedl opravdu úžasnou show. Na to konto je diváci poslali rovnou do dalšího kola. Všichni byli opravdu ohromeni jejich výkonem.
V televizních soutěžích se vyskytuje spousta vystupujících, kteří chtějí uspět. Mezi ně patří i sbor z jižní Afriky, jenž svým vystoupením připomněl jednu bývalou soutěžící. Povedlo se mu naprosto všechny ohromit a získat si přízeň všech diváků v sále.
Jeho členové zazářili a stali se z nich hvězdy. V čem se vlastně skrývá celé jejich kouzlo a jak se jim povedlo získat si takovou náklonnost poroty a sledujících u televizních obrazovek? Sbor pro znevýhodněné mladé lidi
Mzansi Youth Choir byl založen s cílem poskytnout talentovaným znevýhodněným teenagerům a mladým dospělým příležitost ukázat svou jedinečnost. Když dostali otázku, proč se přihlásili do soutěže
Amerika má talent, členové sboru odpověděli: „Protože Chtěli zkrátka změnit svůj život a ukázat, že na to opravdu mají. je to největší talentová show na světě, která dokáže inspirovat lidi a dávat jim naději, že něco v životě můžou dokázat.“
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Jako vzpomínku na bývalou soutěžící použili její píseň
It’s Okay, která připomíná její boj s rakovinou. Za ni ji tehdy Simon Cowell poslal do semifinále stisknutím zlatého tlačítka. Nightbirde bojovala s rakovinou, a když se přihlásila do soutěže, lékaři jí dávali pouhé 2 % šance na přežití. Později, až se její zdravotní stav zhoršil, musela soutěž opustit a v únoru 2022 zemřela. Sbor tak chtěl vzdát hold její památce a uctít ji tak. Byla to milá vzpomínka, usoudili porotci.
Všichni byli opravdu velmi dojatí a překvapení jejich hudební volbou. Oni sami uvedli, že byli velmi inspirováni její tvorbou a životní cestou a jsou šťastní, že se jim povedlo šířit její odkaz dál. Diváci byli nakonec tak nadšení, že
se poprvé v historii soutěže rozhodli využít možnosti zmáčknutí zlatého buzzeru a poslali je rovnou do živých přenosů. Splnili jim tak sen, s kterým do soutěže šli. Povedlo se jim v něčem uspět, i když jim ostatní nevěřili.
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VIDEO Naděje na nový život
Chtějí totiž změnit svůj život a právě díky takovýmto příležitostem mají možnost to opravdu uskutečnit. Dodává jim to naději, že jejich
život bude opravdu úspěšný a zvládnou uskutečnit spoustu věcí. Budou se moci dostat z nepříznivých podmínek, ve kterých žijí, posunou se dál a vytvoří si vlastní svět. Proto také posouvejte své hranice a vystupujte ze své komfortní zóny.
Zdroj:
Twice
Článek
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