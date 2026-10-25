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Depardieu zazpívá šansony v Hybernii, za koncertem stojí Michal David

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Francouzský herec Gérard Depardieu se 2. listopadu představí v pražském Divadle Hybernia s hudebním programem věnovaným francouzskému šansonu. Večer bude poctou legendární šansoniérce Barbaře.
Depardieu zazpívá šansony v Hybernii, za koncertem stojí Michal David

Depardieu zazpívá šansony v Hybernii, za koncertem stojí Michal David

Zdroj: Luboš Procházka/ profil na síti X
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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