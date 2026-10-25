Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřel

Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřelZdroj: PČR
Článek byl publikován 25.10.2026 09:30
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →