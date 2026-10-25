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Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřel

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Dennívýzva
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Noc ze soboty na neděli poznamenala tragédie. Při dopravní nehodě na Jindřichohradecku zemřel řidič osobního auta. Sjel ze silnice a narazil do stromu. Náraz byl tak silný, že se auto rozdělilo na dvě části.
Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřel

Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřel

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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