Prošli jsme nabídku řemeslníků a zeptali se, kolik stojí rekonstrukce koupelny. Tady jsou ceny na rok 2026

Kdo letos plánuje novou koupelnu, většinou obvolá několik firem a pak nevěřícně kouká na nabídky, které se od sebe liší o desítky tisíc korun. Abychom zjistili, kde leží rozumný střed, prošli jsme ceníky, které na rok 2026 zveřejňují řemeslníci, stavební portály a koupelnová studia, a podívali se, s jakými částkami sami počítají. Ukázalo se, za co se platí nejvíc a s jakou částkou počítat, aby vás konečný účet nezaskočil.
Řemeslníci i materiál letos zdražují
Zdražování si firmy nevymýšlejí. Český statistický úřad ve zprávě o cenách výrobců za září 2026 uvedl, že stavební práce byly meziročně dražší o 3,9 procenta a materiály a výrobky pro stavebnictví dokonce o 6,9 procenta.
Na koupelně se obojí sejde v jednom účtu. Zhruba polovinu peněz totiž dostanou řemeslníci a druhá polovina padne na obklady, sanitu a další vybavení. Kdo sáhne po dražších dlaždicích nebo designové baterii, zaplatí letos víc, protože ceny materiálu běží rychleji než ceny samotné práce.
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Velký kus peněz spolknou hrubé práce, které po dokončení nikdo neuvidí. Nové rozvody vody vyjdou podle letošních ceníků zhruba na 8 000 až 19 000 korun. Elektroinstalace se pohybuje v podobném pásmu od 5 000 do 19 000 korun a výsledná částka záleží hlavně na tom, kolik zásuvek, světel a vývodů se bude přesouvat.
Obkladač si obvykle účtuje 500 až 1 300 korun za metr čtvereční, a to jen za samotnou práci. Obklady a dlažbu platíte navíc a lepidlo se spárovací hmotou často také. Na horní hranici se dostanete u mozaiky nebo velkých dlaždic, se kterými je při řezání a vyrovnávání víc starostí.
Na začátku přijde na řadu bourání starých obkladů a sanity. Samotná práce vyjde zhruba na 4 500 až 8 500 korun, s odvozem suti nebo při vybourání celého jádra ale ceníky počítají spíš s 15 000 až 25 000 korunami. Pokud se v paneláku staví nové jádro, připočítejte ještě vyzdění nových stěn za přibližně 15 000 až 28 500 korun.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Položka Cena Poznámka Nové rozvody vody zhruba 8 000–19 000 Kč hrubá práce, po dokončení není vidět Elektroinstalace 5 000–19 000 Kč cena záleží hlavně na počtu přesouvaných zásuvek, světel a vývodů Obklady (práce obkladače) obvykle 500–1 300 Kč/m² jen práce; obklady a často i lepidlo se spárovací hmotou se platí navíc Hydroizolační stěrka zhruba 150–400 Kč/m² pod obklady v mokrých místech Bourání starých obkladů a sanity zhruba 4 500–8 500 Kč samotná práce; s odvozem suti nebo u celého jádra zhruba 15 000–25 000 Kč Vyzdění nového jádra přibližně 15 000–28 500 Kč jen při výměně jádra v paneláku Kompletní účet podle rozsahu
Celkovou částku nejvíc ovlivní, jak hluboko do koupelny sáhnete. Ceníky pro rok 2026 se shodují zhruba na třech pásmech:
do 30 000 až 60 000 korun se vejdete, když trubky zůstanou ve zdi a obnovuje se jen to, co je vidět; jakmile se pod nové obklady natahují i nové rozvody, rozpočet se posouvá do pásma 60 000 až 120 000 korun; kdo nechá vybourat i příčky a staví koupelnu znovu od základu, počítá obvykle se 120 000 až 300 000 korunami a velká koupelna od osmi metrů čtverečních ve vyšším standardu se dostane i na 400 000 korun. Přečtěte si také: Lidé vytrhávají z bytů laminátové podlahy a raději pokládají tohle: Lepší a trvanlivější řešení
Malá koupelna o ploše tři až čtyři metry čtvereční, jakou mívají panelákové byty, vyjde při kompletní rekonstrukci včetně materiálu obvykle na 80 000 až 150 000 korun. O tom, jestli skončíte blíž spodní, nebo horní hranici, rozhoduje hlavně vybavení a stav stěn a rozvodů. Když se staré umakartové jádro bourá celé a staví se nové, ceníky počítají spíš se 130 000 až 250 000 korunami.
Sprchový kout, hydroizolace a rezerva
Nejsnáz ušetří ten, kdo místo vany zvolí sprchový kout. Rozdíl dělá přibližně 10 000 až 30 000 korun a v malé místnosti navíc získáte cenné místo.
U hydroizolace pod obklady se škrtání nevyplácí. Stěrka se účtuje zhruba po 150 až 400 korunách za metr čtvereční a z celkové částky dělá jen pár procent, zatímco voda z netěsné sprchy může spárami prosáknout do zdiva a vytopit sousedy pod vámi.
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K plánované částce si připočtěte rezervu 10 až 20 procent. Pod starým obkladem nebo za umakartem se často skrývá něco, co před bouráním nebylo vidět, a oprava takového nálezu jde nad rámec původní nabídky. Připravte se i na to, že od bourání po poslední silikon uběhnou při kompletní přestavbě obvykle dva až čtyři týdny, během kterých se doma neosprchujete ani nevykoupete.
Rezerva 10 až 20 procent z rozpočtu pokryje opravy závad, které se ukážou až po vybourání starých obkladů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak poznat férovou nabídku
Konečnou částku spočítá poctivá firma teprve u vás doma, když si prohlédne stěny a podlahu a zjistí, jak staré jsou rozvody. Částka do telefonu bez obhlídky je jen hrubý odhad.
Vyplatí se nechat si zpracovat aspoň tři nabídky a chtít je rozepsané zvlášť na práci a materiál. Jen tak je mezi sebou spolehlivě porovnáte a hned uvidíte, ve které položce se firmy liší nejvíc.
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Zdroje: https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-cen-vyrobcu-zari-2026, https://www.megastroj.cz/clanky/kolik-vas-bude-stat-rekonstrukce-koupelny-v-roce-2026-ceny-materialu-vybaveni-a-prace_2658, https://stavznam.cz/clanky/mala-koupelna-v-panelaku-cena, https://nemovitostnikalkulacka.cz/pruvodce/rekonstrukce-koupelny-cena, https://realfree.cz/blog/rekonstrukce-koupelny-v-panelaku-2026, https://www.megastroj.cz/cenik-remesel, https://www.koupelny-cz.cz/kolik-stoji-rekonstrukce-koupelny-v-roce-2026-a-proc-se-nevyplati-cekat/c319, https://www.nejremeslnici.cz/blog/rekonstrukce-koupelny-cena/