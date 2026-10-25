Mladá rodina si na okraji Prahy splnila dlouholetý sen. Výsledek stavby jejich nového domu bere dech

Mladá rodina si na okraji Prahy splnila dlouholetý sen. Výsledek stavby jejich nového domu bere dechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Se souhlasem GEBAS atelier architects
Článek byl publikován 25.10.2026 09:55
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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