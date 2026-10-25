„Nechávat dvířka pračky otevřená, nebo zavřená?” Správnou odpověď prozradil odborník na spotřebiče

Vyndáte vyprané prádlo a dvířka zaklapnete skoro automaticky, stejně jako dvířka skříně. Tenhle rychlý pohyb ruky se v českých koupelnách opakuje každý den. Jiní lidé to dělají přesně naopak a nechávají spotřebič otevřený dokořán celé dny. Kdo z nich to dělá správně a proč na tom vůbec záleží?
Proč někteří lidé dvířka raději zavírají
Zastánci zavřené pračky mají své důvody a ty nejsou úplně liché. Otevřená dvířka drží jen pant a ten jejich váhu nese hodinu za hodinou. Když povolí třeba jen o pár milimetrů, dvířka přestanou sedět v rámu tak přesně jako dřív. Zavírají se pak ztuha a během praní si kolem nich může najít cestu voda.
Proto na ně nic nevěšte. Cokoli, co tam necháte „jen chvíli“ dosychat, visí celou vahou na pantu a namáhá ho úplně zbytečně.
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Druhým argumentem je bezpečnost. Otevřený buben je pro malé děti i domácí zvířata snadno přístupný prostor, do kterého mohou vlézt. U zvířete navíc hrozí, že si ho v bubnu nikdo nevšimne a pračka se spustí i s ním. Před každým spuštěním programu se proto do bubnu vždycky podívejte.
Co se děje uvnitř zaklapnuté pračky
Po doprání zbývá v pračce víc vody, než by se zdálo. Nejvíc se jí schová v gumové manžetě u dvířek, další kapky ulpí v bubnu a v přihrádce na prací prostředek. Zaklapnutá pračka pak funguje jako uzavřená vlhká komora, ve které je šero a teplo, a takové prostředí plísním i bakteriím vyhovuje. Brzy to prozradí nepříjemný pach, který si z pračky odnese i čerstvě vyprané prádlo.
Gwil Snook, odborník na pračky z britského prodejce spotřebičů AO, považuje zavírání hned po praní za běžnou chybu. „Nechat pračku mezi praními vyvětrat je jeden z nejjednodušších návyků […],“ uvedl pro web Tom’s Guide. Za nejrizikovější místo označuje gumové těsnění, ve kterém se po praní usazuje voda i všechno, co zůstane z prádla a pracího přípravku. Manžeta tvoří kapsu ohnutou do nitra pračky, odkud vlhkost sama neodkape, a při zavřených dvířkách proto schne velmi pomalu.
Přečtěte si také: 1 polévková lžíce do kbelíku vlažné vody. Dlaždice ve vašem domě se budou lesknout jako křišťál V záhybu gumové manžety se po praní drží voda a usazeniny, které při zavřených dvířkách schnou jen velmi pomalu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Správná odpověď: pootevřít a po vyschnutí zavřít
Odborníci i výrobci se tady shodují. Podle rad k údržbě od Siemensu má po každém praní zůstat mezi dvířky a rámem mezera, kterou do bubnu proudí vzduch, takže vnitřek včetně gumové manžety rychleji vyschne. Při větrání se často zapomíná na zásobník na prací prostředek. Když ho necháte kousek vysunutý, zbytky vody s rozpuštěným gelem nebo práškem v něm rychleji proschnou.
Vzduch si do bubnu cestu najde i úzkou škvírou, takže dvířka nemusíte otevírat až ke zdi a v těsné koupelně tolik nepřekážejí. Jakmile vnitřek vyschne, což bývá otázka několika hodin, můžete pračku klidně zavřít. V praxi to znamená, že pračku vypranou ráno můžete odpoledne s klidným svědomím zaklapnout. Tím ulevíte pantům a v domácnosti s malými dětmi nebo zvířaty je zavření po vyschnutí rozumné pravidlo.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Dvířka po praní Co se v pračce děje Výsledek Zavřená hned po praní Vlhkost zůstane zavřená v manžetě, bubnu i zásobníku Množí se plísně a bakterie, z pračky i z prádla je cítit nepříjemný pach Otevřená dokořán celé dny Pant bez přestávky drží celou váhu dvířek, otevřený buben je snadno přístupný malým dětem i zvířatům Povolený pant může způsobit, že dvířka přestanou dobře těsnit a při praní kolem nich proteče voda Pootevřená, dokud vnitřek nevyschne Úzkou mezerou proudí vzduch a uvnitř postupně všechno oschne Za několik hodin bývá uvnitř sucho, pak můžete dvířka zavřít a šetřit tím panty Co stihnete hned po vyndání prádla Přečtěte si také: Lidé vytrhávají z bytů laminátové podlahy a raději pokládají tohle: Lepší a trvanlivější řešení
Větrání pračce hodně pomůže a pár drobností navíc zabere jen chvíli:
Vyprané prádlo z bubnu vytáhněte co nejdřív a nenechávejte ho v pračce ležet do večera. Přejeďte těsnění zevnitř i zvenku měkkým vlhkým hadříkem. Zkontrolujte, jestli se v záhybech těsnění nezachytila nějaká zapomenutá drobnost z kapsy.
Když na gumě najdete zbytky pracího prostředku, podle Siemensu to může znamenat, že ho do pračky dáváte víc, než je potřeba. Přiměřená dávka tak znamená i méně usazenin, na kterých se plíseň uchytí.
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Než na těsnění vezmete jakýkoli čisticí přípravek, otevřete návod ke své pračce. Výrobci v něm často upozorňují, které prostředky se pro jejich spotřebič nehodí.
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Zdroje: https://www.tomsguide.com/home/home-appliances/your-washing-machine-will-stink-if-you-skip-this-one-essential-step-i-learnt-the-hard-way, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/pece-a-udrzba/pracky-a-susicky/pracky/cisteni/tesneni-dvirek, https://energozrouti.cz/clanek/nenechavejte-dvirka-pracky-otevrena-tento-zlozvyk-vas-bude-stat-zdravi-i-penize, https://www.denik.cz/dum-a-byt/dvirka-pracky.html, https://homesandgardens.com/solved/leaving-your-washing-machine-door-open-between-washes, https://www.whitegoodshelp.co.uk/children-pets-appliances/, https://sita.sk/byvaniehrou/preco-by-ste-nemali-nechavat-dvierka-pracky-po-prani-otvorene-dokoran/