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Ve Strakonicích mají koalici, zatím bez vítěze voleb. Jednání pokračují

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Naše Česko, Otevřené Strakonice, Společně (ODS, KDU-ČSL, STAN) a Jihočeši 2012 v sobotu ve Strakonicích podepsali memorandum o povolební spolupráci.
Ve Strakonicích mají koalici, zatím bez vítěze voleb. Jednání pokračují

Ve Strakonicích mají koalici, zatím bez vítěze voleb. Jednání pokračují

Zdroj: kudyznudy.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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