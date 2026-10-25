Nejlepší psí plemena pro čistotné lidi: Nelínají, nesmrdí a milují hygienu

Pudl: minimum chlupů, ale pravidelná péče
Pudl patří mezi nejlepší volby pro lidi, kteří nechtějí každý den sbírat srst z podlahy a nábytku. Jeho kudrnatá srst zachytává velkou část uvolněných chlupů, takže jich v domácnosti obvykle zůstává méně než u mnoha jiných plemen.
Má to ovšem háček. Zachycené chlupy ze srsti samy nevypadnou tak snadno a bez pravidelného česání se tvoří zacuchaná místa. Pudl proto potřebuje důkladnou péči a pravidelné stříhání. Kdo chce mít psa upraveného, musí počítat s časem i výdaji za psí salon.
Výhodou je jeho inteligence a učenlivost. Pudl se dobře učí, rád spolupracuje s člověkem a může být skvělým společníkem pro aktivní rodinu i jednotlivce. Existuje v několika velikostech, od toy pudla až po velkého pudla, takže si lze vybrat podle možností domácnosti.
Bišonek: nadýchaný společník s náročnou srstí
Bišonek působí jako bílý plyšový medvídek. Jeho jemná, kudrnatá srst líná málo, a proto se hodí i do domácností, kde majitelé nechtějí mít oblečení neustále pokryté chlupy.
Nadýchaný vzhled ale není zadarmo. Bišonka je nutné pravidelně česat, jinak se mu srst snadno zacuchá. Potřebuje také průběžnou úpravu, aby zůstala čistá a dobře udržovaná.
Jde o společenského psa, který si obvykle užívá kontakt s lidmi. Neměl by proto být jen ozdobou bytu. Potřebuje procházky, hru a společnost. Pokud mu věnujete dostatek času, může být příjemným společníkem i v menším bytě.
Maltézský psík: čistý vzhled a jemná srst
Maltézský psík má dlouhou, jemnou bílou srst, která při běžném pohybu neuvolňuje tolik chlupů jako srst silně línajících plemen. Je drobný, společenský a při správné péči může působit velmi čistým dojmem.
Jeho dlouhá srst však zachytává nečistoty, zejména při procházkách za mokra. Pokud ji majitel nechá volně růst, musí počítat s častým česáním a důkladnou kontrolou míst, kde se tvoří uzlíky. Praktickým řešením bývá kratší střih, který každodenní péči usnadní.
Pozornost si zaslouží také okolí očí a tlama, kde se mohou tvořit skvrny a usazovat nečistoty. Čistý vzhled tedy vyžaduje pravidelnou údržbu, nikoli jen občasné koupání.
Jorkšírský teriér: malý pes s velkou výhodou
Jorkšírský teriér má srst podobnou lidským vlasům a postrádá výraznou podsadu typickou pro mnoho silně línajících plemen. Chlupů proto obvykle zanechává v bytě méně. Pro člověka, který si potrpí na čistou podlahu a oblečení bez srsti, to může být velká výhoda.
Dlouhá srst se však snadno zašpiní a zacuchá. Majitelé často volí kratší střih, díky němuž se pes snáze udržuje. Ani krátká úprava ale neznamená, že lze na česání a hygienu úplně zapomenout.
Jorkšír je navíc teriér, nikoli pouze malý pejsek do kabelky. Bývá zvídavý, temperamentní a potřebuje pohyb i zaměstnání. Jeho malá velikost neznamená, že mu stačí celý den ležet na gauči.
Basenji: pes známý svou čistotností
Pokud jde o přirozenou péči o srst, zvláštní místo patří africkému plemeni basenji. Má krátkou srst, která nevyžaduje složitou údržbu, a je známé tím, že se často samo čistí olizováním, podobně jako kočky.
Také jeho typický psí pach bývá poměrně slabý. To však neznamená, že se u něj nemůže objevit zápach při kožních potížích, onemocnění uší nebo problémech se zuby. I basenji potřebuje běžnou hygienickou péči a pravidelné veterinární kontroly.
Jeho pověst čistotného psa může být lákavá, ale důležité je znát i jeho povahu. Basenji je samostatný, aktivní a zvědavý. Potřebuje pohyb, podněty a důslednou výchovu. Není to ideální volba pro každého, kdo hledá především nenáročného mazlíčka.
Shih-tzu: málo líná, ale potřebuje pravidelnou úpravu
Shih-tzu je společenský pes s dlouhou srstí, která při dobré péči obvykle nezanechává v domácnosti tolik chlupů jako srst silně línajících plemen. Jeho srst však vyžaduje pravidelné česání a stříhání. Bez údržby se mohou tvořit uzly, které tahají za kůži a psovi znepříjemňují pohyb.
U tohoto plemene je důležité udržovat čisté také okolí očí a kožní záhyby. Kvůli kratší tlamě mohou někteří jedinci hůře snášet horko a mít potíže s dýcháním. Při výběru štěněte se proto vyplatí věnovat pozornost zdraví rodičů a zodpovědnému chovu.
Shih-tzu může být dobrým společníkem pro člověka, který chce menšího psa a nevadí mu pravidelná péče o jeho vzhled.
Proč i čistotný pes někdy zapáchá
Typický psí pach není jen otázkou plemene. Záleží také na zdraví kůže, stavu uší a zubů, prostředí, ve kterém pes žije, a na tom, jakou péči mu majitel věnuje. Pes, který se vrátí z deštivé procházky, bude přirozeně vonět jinak než čerstvě vykoupaný mazlíček.
Základem je čisté a suché místo na spaní, pravidelné praní dek, péče o zuby a kontrola uší i kůže. Časté koupání samo o sobě není řešením všeho. Nevhodné nebo příliš časté používání šamponů může kůži podráždit, proto je lepší řídit se typem srsti a potřebami konkrétního psa.
Pokud pes začne náhle výrazně zapáchat, svědí ho kůže, má zarudlé uši nebo mu nepříjemně páchne z tlamy, může jít o zdravotní problém. V takovém případě je vhodné navštívit veterináře, nikoli pouze změnit šampon.
Znamená málo chlupů také méně alergií?
Plemena, která málo línají, bývají často označována za hypoalergenní. Toto označení je ale potřeba brát s rezervou. Alergické reakce totiž nezpůsobují jen samotné chlupy, ale také bílkoviny obsažené například ve slinách a kožních šupinkách.
Žádné psí plemeno proto nemůže zaručit, že u alergika nevyvolá potíže. Pokud někdo v domácnosti trpí alergií, je vhodné probrat výběr psa s alergologem a předem si ověřit, jak na kontakt s konkrétním zvířetem reaguje.
Pes s minimálním línáním může ušetřit spoustu práce s úklidem, ale není automaticky vhodný pro každého alergika.
Zdroje článku: sita.sk, goodhousekeeping.com, dvm360.com, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková