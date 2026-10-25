Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Při požáru domu ve Velké Hleďsebi zemřel člověk, tři lidé skončili v nemocnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Noční požár rodinného domu ve Velké Hleďsebi na Chebsku si vyžádal jeden lidský život. Další tři lidé utrpěli zranění a záchranáři je převezli do chebské nemocnice. Jedna z ošetřených osob měla také popáleniny menšího rozsahu. Na místě zasahovalo osm jednotek hasičů.
Při požáru domu ve Velké Hleďsebi zemřel člověk, tři lidé skončili v nemocnici

Při požáru domu ve Velké Hleďsebi zemřel člověk, tři lidé skončili v nemocnici

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:20

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci
Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci
Policisté na Karlovarsku odhalili 101 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali rychlost
Policisté na Karlovarsku odhalili 101 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali rychlost

Policisté na silnicích v okrese Karlovy Vary odhalili během šestihodinové dopravně bezpečnostní akce 101...

V Chebu se rýsuje široká trojkoalice, druhé ANO zamíří do opozice
V Chebu se rýsuje široká trojkoalice, druhé ANO zamíří do opozice

V Chebu by mohla vzniknout trojkoalice vítězné Volby pro město (VPM), Koalice pro Cheb (KPCH) a Volby pro...

Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary
Hradec Králové dotáhl manko 0:3, ale vítězství slavily Karlovy Vary

Hokejisté Karlových Varů sice ztratili ve 13. kole extraligy v Hradci Králové vedení 3:0, přesto však...

Rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl doplnit služby Císařských lázní
Rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl doplnit služby Císařských lázní

Bývalý rašelinový pavilon v Karlových Varech by mohl rozšířit nabídku služeb sousedních Císařských lázní....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.