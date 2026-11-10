Lze poznat už v obchodě, že jsou mandarinky sladké a bez pecek?

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Samotná barva slupky ani velikost plodu nejsou spolehlivým ukazatelem sladkosti. Záleží na konkrétní odrůdě, době sklizně i podmínkách, ve kterých ovoce rostlo. A podobně je to s peckami. Některé mandarinky je téměř nemívají, jiné jich mohou obsahovat hned několik.
Klementinky, satsumy a tangerinky: jaký je mezi nimi rozdíl?
V obchodech se můžeme setkat s několika označeními, která se v cizích jazycích používají jako synonyma pro mandarinky. Ve skutečnosti ale nejde o tři rovnocenné odrůdy.
Klementinky jsou malé citrusy s výrazně oranžovou slupkou, která se poměrně snadno loupe. Jejich chuť bývá sladká, příjemně aromatická a dužina je šťavnatá. Proslavily se především tím, že mívají velmi málo pecek nebo jsou úplně bez nich. To ale není stoprocentní pravidlo. Pokud se květy opylí pylem z jiných citrusových odrůd rostoucích v okolí, mohou se semínka objevit i v klementinkách.
Jejich historie sahá do konce 19. století. Poprvé byly popsány v Alžírsku, kde je objevil francouzský řeholník Clément Rodier v zahradě sirotčince poblíž města Oran. Právě podle něj dostaly své jméno. Původ jejich vzniku se v odborných zdrojích popisuje jako náhodné křížení citrusů, přesné rodičovství však není zcela jednoznačné.
Satsumy pocházejí z Japonska a patří k oblíbeným citrusům už jen z toho důvodu, že se snadno loupou. Mají volnější, měkkou slupku, která se často odděluje od dužiny téměř sama. Jejich velkou výhodou je, že bývají prakticky bez pecek. Chuť je jemná, šťavnatá a obvykle méně kyselá než u některých jiných mandarinek. Nemusí však být tak výrazně sladká jako u dobře vyzrálých klementinek.
Tangerinky představují další skupinu mandarinek. Název se odvozuje od marockého přístavu Tanger, odkud se tyto citrusy v minulosti vyvážely do Evropy a dalších částí světa. Jejich vzhled, chuť i množství pecek se liší podle konkrétní odrůdy. Některé jsou sladké a šťavnaté, jiné mohou mít výraznější kyselost a více semínek. Nelze tedy říct, že každá tangerinka je horší volbou než klementinka nebo satsuma.
Barva a vůně vám sladkost nezaručí
Při výběru mandarinek se vyplatí sledovat především jejich stav. Plody by měly být pevné, bez měkkých promáčklých míst, plísně a známek hniloby. Dobrým vodítkem může být také jejich hmotnost. Pokud je mandarinka vzhledem ke své velikosti těžká, bývá obvykle šťavnatější.
Sytě oranžová slupka sice vypadá lákavě, sama o sobě ale nezaručuje zralost ani sladkost. Některé citrusy mohou být uvnitř dobře vyzrálé, přestože mají ještě nazelenalou slupku. Jiné naopak získají krásnou oranžovou barvu dříve, než dosáhnou nejlepší chuti. Rozhodující je především poměr cukrů a kyselin v dužině, který pouhým pohledem nepoznáme.
Pozor také na příliš volnou nebo naopak vysušenou slupku. Pokud je plod výrazně scvrklý, může být starší a ztrácet šťávu.
Co dělat, když jste koupili kyselé mandarinky?
Tady bohužel žádný domácí trik nepomůže. Citrusové plody po sklizni už dál nedozrávají jako například banány nebo broskve. Pokud si tedy přinesete domů nezralé a kyselé mandarinky, ponechání na slunném parapetu jejich dužinu nevylepší. Mohou sice postupně změnit barvu slupky, ale množství cukru se tím nezvýší.
Stejně tak nefunguje údajný teplotní šok, při kterém se ovoce namáčí do teplé a následně ledové vody. Prudká změna teploty nedokáže rozložit kyseliny tak, aby se mandarinka skutečně osladila. Výsledkem může být nanejvýš změna povrchu nebo teploty plodu.
Kyselé mandarinky ale nemusíte vyhazovat. Hodí se do ovocných salátů, domácích dezertů, marmelád nebo na přípravu šťávy. Jejich chuť můžete vyvážit medem či jiným sladidlem, případně je použít v kombinaci se sladším ovocem.
Při příštím nákupu se tedy vyplatí podívat na označení ovoce. Klementinky a satsumy mají obecně dobrou pověst díky sladší chuti a malému množství pecek. Ani jeden název však není absolutní zárukou. O výsledné chuti rozhoduje především konkrétní odrůda a to, jak dobře nechal pěstitel plody dozrát na stromě.
Zdroje článku: ucanr.edu, smithsonianmag.com, spoonuniversity.com, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová