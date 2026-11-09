Na kolik letos vyjde vánoční cukroví: Přehled cen ořechů, rozinek, másla, kakaa a dalších surovin

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Nejvíce podražily ořechy
Při pečení vanilkových rohlíčků, pracen, košíčků nebo vosích hnízd se bez ořechů většinou neobejdeme. Bohužel právě ořechy letos patří k těm dražším položkám nákupního seznamu.
Podle Potravinářské komory se na ceně vlašských ořechů podepsala mimo jiné vrtule ořechová, která v některých oblastech poškodila úrodu. U pistácií zase pokračuje vysoká poptávka spojená s módou dubajské čokolády.
Vlašská jádra se v nabídce Tesca prodávají za 85,90 Kč za 200 gramů, v akci s Clubcard za 59,90 Kč. Kilogram tak vychází přibližně na 300 až 430 korun podle toho, zda nakoupíte ve slevě. Mleté vlašské ořechy stojí 71,90 Kč za 200 gramů, s kartou 54,90 Kč.
Loupané mandle vyjdou na 74,90 Kč za 200 gramů, v akci na 59,90 Kč. U větších balení je možné narazit na výhodnější cenu za kilogram.
Máslo a vejce jsou letos levnější
Zatímco předchozí roky se před Vánoci často řešilo především drahé máslo, letos je situace příznivější. V běžných obchodech se 250 g másla prodává za různé ceny, v listopadových akcích se ale taková kostka objevila za pouhých 22,90 Kč. Při pečení několika druhů cukroví se vyplatí sledovat letáky, protože máslo bývá jednou z hlavních akčních položek.
Špatně na tom letos nejsou ani vajíčka. Podle údajů Potravinářské komory stojí jedno vejce přibližně tři koruny. Deset kusů tak vyjde zhruba na 30 korun, i když konkrétní cena závisí na velikosti a způsobu chovu.
Kolik stojí mouka, cukr, kakao a rozinky
U základních surovin nejsou cenové rozdíly tak výrazné jako u ořechů. Přesto se při nákupu většího množství vyplatí porovnávat jednotlivá balení.
Aktuální nabídka obchodů ukazuje přibližně tyto ceny:
- Hladká mouka: (1 kg) 21–25 Kč
- Cukr krupice: (1 kg) 19,90 Kč
- Moučkový cukr: (1 kg) .28,90 Kč
- Máslo: (250 g) od 22,90 Kč v akci
- Vejce M: (10 kusů) přibližně 30 Kč
- Vlašské ořechy: (200 g) 59,90–85,90 Kč
- Mleté vlašské ořechy: (200 g) 54,90–71,90 Kč
- Mandle loupané mleté: (200 g) 59,90–74,90 Kč
- Rozinky: (200 g) 19,90–37,90 Kč
- Strouhaný kokos: (200 g) 29,90–39,90 Kč
- Kakao na pečení: (100 g) přibližně 50–55 Kč
- Čokoláda na vaření: (90 g) 34,90–45,90 Kč
Ceny jsou orientační a vycházejí z aktuální nabídky obchodů v listopadu 2026. U některých výrobků jde o akční ceny podmíněné použitím věrnostní karty.
Jak si to spočítat?
Pokud plánujete několik druhů cukroví, samotná základní zásoba surovin může snadno vyjít na několik stovek korun. A to ještě nejsou započítané marmelády, vanilkový cukr, rum, koření nebo čokoládové polevy.
Rozdíl udělá především množství a výběr receptů. Kdo peče hlavně linecké, perníčky a vanilkové rohlíčky, může nakoupit levněji než domácnost, která připravuje několik druhů ořechového a čokoládového cukroví.
Vyplatí se také nakupovat postupně. Mouku, cukr nebo rozinky lze pořídit s předstihem, stejně jako ořechy, které je možné uchovávat v dobře uzavřených nádobách na chladném a suchém místě. Máslo je možné zamrazit, takže ho nemusíte kupovat až v době největšího předvánočního shonu. Porovnávejte letáky, využívejte akce a zásoby si připravte včas.
Zdroje článku: atlas.centrum.cz, foodnet.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová