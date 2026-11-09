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Na kolik letos vyjde vánoční cukroví: Přehled cen ořechů, rozinek, másla, kakaa a dalších surovin

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Vánoční pečení se pomalu blíží a s ním i každoroční nákup másla, mouky, cukru, ořechů a dalších surovin. Zatímco máslo a vejce jsou oproti minulému roku dostupnější, výrazněji si domácnosti připlatí za vlašské ořechy, mandle nebo pistácie.
Na kolik letos vyjde vánoční cukroví: Přehled cen ořechů, rozinek, másla, kakaa a dalších surovin

Na kolik letos vyjde vánoční cukroví: Přehled cen ořechů, rozinek, másla, kakaa a dalších surovin

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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