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KVÍZ: Myslíte si, že máte svůj pracovní i osobní život plně pod kontrolou? Tohle vás možná rychle vyvede z omylu

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Práce, volný čas a duševní pohoda jdou ruku v ruce. Tento kvíz vám pomůže zjistit, jak dobře rozumíte vlivu těchto faktorů na vaši psychiku a jak efektivně předcházet vyhoření. Otestujte své znalosti a péči o sebe v dnešním uspěchaném světě.
KVÍZ: Myslíte si, že máte svůj pracovní i osobní život plně pod kontrolou? Tohle vás možná rychle vyvede z omylu

KVÍZ: Myslíte si, že máte svůj pracovní i osobní život plně pod kontrolou? Tohle vás možná rychle vyvede z omylu

Zdroj: Rawpixel /Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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