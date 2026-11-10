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Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Jednoduchý a vynikající recept

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K svátku svatého Martina nepatří jen pečená husa a mladé víno. V českých domácnostech se tradičně připravovalo také drobné sladké pečivo, které mělo podobu zahnutých rohlíčků. Plnilo se mákem, povidly nebo ořechy a rozdávalo se také jako výslužka.
Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Jednoduchý a vynikající recept

Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Jednoduchý a vynikající recept

Zdroj: Vygenerováno s pomocí Open AI, ChatGPT, redakce Fajntip
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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