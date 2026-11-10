Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní. Jednoduchý a vynikající recept

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Proč vlastně slavíme svatého Martina
Svátek svatého Martina připadá každoročně na 11. listopadu. Připomíná Martina z Tours, římského vojáka, který se podle legendy rozdělil o svůj plášť s promrzlým žebrákem. Později se stal biskupem ve francouzském Tours a proslul svou skromností a pomocí chudým. K jeho svátku se váže známá pranostika o příjezdu na bílém koni, protože právě v tomto období se u nás v dřívějších dobách často začínalo ochlazovat a někdy napadl první sníh.
Svatomartinské oslavy ale měly také praktický význam. Listopad byl časem, kdy končil zemědělský rok, uzavíraly se pracovní smlouvy a čeledíni i děvečky dostávali mzdu. Husa se pekla jako slavnostní jídlo na závěr hospodářského roku a byla jakýmsi posledním velkým soustem před adventním půstem. Kolem svátku se postupně ustálily další tradice včetně mladého svatomartinského vína a sladkého pečiva.
Rohlíčky obzvláště naplněné
Typickým příkladem jsou právě plněné rohlíčky. Ořechová náplň patří k nejoblíbenějším variantám. Krásně voní, má výraznou chuť a v kombinaci s jemným máslovým těstem vytváří sladké pohoštění ke kávě i čaji. Tentokrát vyzkoušíme trochu jinou verzi. Těsto bude díky zakysané smetaně vláčné a křehké, zatímco náplň dochutíme medem, skořicí a meruňkovým džemem.
Příprava není složitá, a obejde se dokonce bez kynutí. Těsto si jen krátce odpočine v lednici, potom z něj vytvarujeme malé rohlíčky a upečeme je dozlatova. Ještě mírně teplé je můžeme posypat moučkovým cukrem. Pokud je uložíme do uzavíratelné dózy, vydrží dobré i několik dalších dní.
Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní
Na těsto:
- 350 g hladké mouky
- 180 g másla
- 120 g zakysané smetany
- 50 g moučkového cukru
- 1 žloutek
- 1 lžička prášku do pečiva
- špetka soli
- nastrouhaná kůra z poloviny citronu
Na náplň:
- 180 g mletých vlašských ořechů
- 50 g medu
- 30 g meruňkového džemu
- 1 lžička mleté skořice
- 2 lžíce mléka podle potřeby
Na dokončení:
- 1 bílek na potření
- moučkový cukr na posypání
Postup přípravy
V míse smícháme mouku s práškem do pečiva, moučkovým cukrem a špetkou soli. Přidáme na kousky nakrájené studené máslo, žloutek, zakysanou smetanu a citronovou kůru. Vše rychle zpracujeme v hladké těsto.
Hotové těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme přibližně 30 minut odpočívat v lednici. Mezitím připravíme náplň. Mleté ořechy promícháme s medem, meruňkovým džemem a skořicí. Pokud je směs příliš tuhá, přidáme trochu mléka. Výsledkem má být hustá hmota, která dobře drží tvar.
Odpočaté těsto rozdělíme na čtyři části. Každou vyválíme na pomoučeném vále do kruhu o tloušťce přibližně tří milimetrů a rozdělíme na stejně velké trojúhelníky.
Na širší konec každého kousku dáme trochu ořechové náplně. Okraje těsta přehneme přes náplň a celý trojúhelník stočíme směrem ke špičce. Konce lehce ohneme dovnitř, aby vznikl typický tvar podkovy.
Rohlíčky vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem a vložíme do trouby předehřáté na 180 °C. Pečeme přibližně 15 až 20 minut, dokud povrch nezezlátne.
Po upečení necháme rohlíčky chvíli zchladnout a ještě mírně teplé je poprášíme moučkovým cukrem.
Zdroje článku: kupi.cz, pribram.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná