Krkonoše jako na dlani bez náročného výšlapu. Márinkův kříž zvládnete i s dětmi

Foto: Magnific
Krásné výhledy na Krkonoše si většina lidí spojuje s dlouhým stoupáním a horskými túrami. Jenže existují místa, odkud si můžete vychutnat téměř celé horské panorama, aniž byste museli zdolávat náročné převýšení. Jedním z nich je Márinkův kříž nedaleko Vysokého nad Jizerou, kam se můžete vypravit i s menšími dětmi.
Na tento výlet jsme se vydali také my. Auto jsme nechali na náměstí ve Vysokém nad Jizerou a vyrazili směrem k místnímu divadlu Krakonoš. Už po několika minutách chůze se začaly objevovat první výhledy na krkonošské kopce. Celá procházka přitom nabízí mnohem víc než jen samotný cíl. Prochází příjemným parkem, kolem historických památek a míst, odkud se otevírají krásné pohledy do okolní krajiny.
Cesta začíná u divadla Krakonoš a vede nádhernými městskými sady
Výchozím bodem je náměstí Dr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou, odkud se vydáte po žluté turistické značce. Trasa pokračuje kolem kostela svaté Kateřiny Alexandrijské a známého divadla Krakonoš. Zdejší ochotnická tradice sahá až do roku 1786 a samotná divadelní budova stojí na okraji parku od roku 1925.
Za divadlem vstoupíte do Městských sadů, kterým se říká také Park básníků. Vznikly již v roce 1885 a dodnes patří mezi nejpříjemnější místa k procházce ve městě. Najdete zde vzrostlé stromy, památníky významných osobností i dřevěný altánek s plastickou mapou Krkonoš. Ta zachycuje českou i polskou část pohoří a pomůže vám zorientovat se v okolních vrcholech.
Právě zde stojí za to na chvíli zastavit. Z parku se otevírají první výhledy na Krkonoše, kterým dominuje výrazný Kotel. Především na podzim, kdy se okolní stromy zbarvují do žlutých a oranžových odstínů, má zdejší krajina zvláštní kouzlo.
Z městských sadů pokračujete kolem hřbitova a sportovního areálu na Vyhlídkovou cestu Zdeňka Róna. Ta nese jméno místního rodáka a spisovatele, který se do těchto míst rád vydával na procházky. Po cestě narazíte také na dětské hřiště, takže si mohou odpočinout rodiče a děti se na chvíli zabavit.
S každým dalším úsekem se otevírají nové pohledy na okolní krajinu. Před vámi se postupně ukazují krkonošské hřebeny, horské louky i jednotlivé vesnice rozeseté po svazích. Až nakonec dorazíte k nenápadnému kříži, který je hlavním cílem výletu.
Márinkův kříž má smutnou historii, výhledy jsou ale nádherné
Samotný Márinkův kříž není nijak monumentální. Jde o litinový kříž na zdobeném kamenném podstavci, který zde nechali v roce 1848 postavit manželé Háskovi, podle svého domu nazývaní Márinkovi. Kříž připomíná jejich syna, studenta bohosloví, který tragicky utonul v Labi v Litoměřicích.
S místem se pojí také stará pověst o tajné podzemní chodbě, která sem údajně vedla z nedalekého hradu Nístějka. Pro její existenci však nejsou doložené důkazy. Jde tedy o místní vyprávění, které dodává celému místu trochu tajemství.
Hlavní důvod, proč sem vyrazit, leží hned za křížem.
Od lavičky pod lípou se otevírá mimořádně široký rozhled na Krkonoše. Za dobré viditelnosti můžete pozorovat Kotel, Zlaté návrší, Kozí hřbety a další známé části horského panoramatu. Na místě nechybí informační tabule, která pomáhá jednotlivé vrcholy rozpoznat.
Právě zde jsme strávili nejpříjemnější část výletu. Člověk se nemusí nikam hnát, může se posadit, rozhlédnout po horách a jednoduše si vychutnat okolní přírodu. Přestože se jedná o poměrně dostupné místo nedaleko města, výhledy rozhodně nepůsobí obyčejně.
Výlet je navíc součástí projektu Pohádkové Krkonoše. Rodiny s dětmi se mohou zapojit do razítkovací hry a vyrazit na trasu nazvanou „K Márinkovu kříži s medvědem“. Z náměstí je kromě žluté turistické značky vedou také medvědí tlapky. Po návratu mohou získat razítko do herní brožurky ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou. V listopadu bývá muzeum uzavřené, ale podle organizátorů je možné získání razítka domluvit předem telefonicky.
Pro rodinný výlet doporučujeme kratší procházku s návratem do Vysokého. Město nabízí přibližně tříkilometrový nenáročný okruh přes Městské sady a Márinkův kříž, na který počítá asi hodinu chůze. Oficiálně jej uvádí také jako vhodný pro kočárky. S dětmi a fotografováním výhledů si ale klidně vyhraďte více času, zejména pokud se zastavíte na hřišti.
Kdo by chtěl pokračovat dál, může se vydat po žluté značce směrem k Dykově skále a zřícenině hradu Nístějka. To už je ovšem podstatně delší a náročnější výlet, který je vhodnější pro zkušenější chodce.
Márinkův kříž je krásným příkladem toho, že zajímavý rodinný výlet nemusí znamenat celodenní putování ani velké výdaje. Na krátké trase objevíte kus vysocké historie, příjemný park, dětské hřiště a především výhled, za kterým byste jinde museli vystoupat podstatně výš.
Zdroj:
https://info.vysokenadjizerou.cz/vysocky-okruh-s-popisky
https://info.vysokenadjizerou.cz/prochazka-kolem-vysokeho-s-vyhledy-na-krkonose-a-kozakov https://pohadkove.krkonose.eu/k-marinkovu-krizi-s-medvedem