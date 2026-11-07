Cheesecake s Lotus sušenkami a karamelovým krémem: Nepečený moučník, který nejlépe chutná vychlazený

jsem dlouho brala jako drobnost ke kávě. Něco, co člověk dostane v kavárně na talířku, rozbalí, sní a dál to moc neřeší. Pak mi ale kolegyně přivezla z dovolené Sušenky Lotus sklenici a bylo po mém klidu. Ta Biscoff pomazánky karamelová chuť, skořice, lehký zázvor a koření, které se popisuje dost těžko, ale člověk ho pozná okamžitě. Když jsem potom poprvé zkusila Lotus bez pečení, bez trouby a bez nervózního hlídání sporáku, měla jsem jasno. Od té doby ho dělám pokaždé, když potřebuju dezert, který vypadá pracněji, než kolik práce ve skutečnosti dá. cheesecake
Na tomhle receptu mě pořád drží jeho
čtyřvrstvá lotusová logika. Sušenky tvoří základ, karamelová chuť se dostane do krému, nahoru přijde domácí a úplně nakonec ještě trochu karamel rozdrcených sušenek. Žádná vysoká cukrařina. Spíš dobře poskládané věci, které spolu fungují. V každém soustu se ta typická Biscoff linka ozve hned několikrát. Aktivní práce je přibližně na půl hodiny, zbytek obstará lednice.
Můj tip je jednoduchý: Smetanu ke šlehání nechte v lednici až do chvíle, kdy ji opravdu budete šlehat. Jakmile se ohřeje, začne být náladová, hůř nabírá objem a po vmíchání do tvarohu může krém zbytečně zřídnout. Já dávám mísu i metly asi na deset minut do mrazáku. Vypadá to jako detail navíc, ale krém je pak pevnější, vzdušnější a po nakrojení se nerozjíždí po talíři. Recept na krémový Lotus cheesecake s domácím karamelem
Celková délka přípravy: přibližně 5 hodin, případně do druhého dne Ingredience k přípravě Sušenkový základ 250 g karamelových sušenek Lotus Biscoff 120 g másla (rozpuštěného) Tvarohový krém 500 g jemného tvarohu 250 g mascarpone 250 ml rostlinné smetany ke šlehání 120 g moučkového cukru Domácí karamel navrch 130 g krystalového cukru 70 g másla 100 ml smetany ke šlehání Postup přípravy lahodného Lotus cheesecake bez pečení
1.
Základ ze sušenek: Sušenky Lotus Biscoff rozmixujte najemno. Drť by měla připomínat vlhký písek, ne větší kousky do domácí granoly. Přilijte rozpuštěné máslo a směs rukou pořádně propracujte, aby se tuk dostal do celé dávky. Když se tahle část vezme moc narychlo, základ se pak při krájení rád drolí.
2.
Základ do formy: Sušenkovou směs přesypte do dortové formy s odnímatelným dnem o průměru 20 až 22 cm. Prsty nebo dnem sklenice ji natlačte na dno, klidně i lehce do stran. Formu dejte do lednice, ideálně aspoň na 20 až 30 minut. Mezitím je čas na krém.
3.
Základ krému: Do mísy dejte tvaroh, mascarpone a moučkový cukr. Všechno rozmixujte do hladké hmoty bez hrudek. Tyčový mixér to zvládne rychle, ruční šlehač taky poslouží. Výsledkem má být jemný, krémový a lehce lesklý základ. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Lotus cheesecake bez pečení: Krémový dort s karamelovou pastou Biscoff, který zmizí z lednice dřív, než vychladne
4.
Šlehačka do krému: V jiné, dobře vychlazené míse vyšlehejte rostlinnou smetanu do pevné šlehačky. Měla by držet tvar, ne stékat po metlách jako řídký krém. Potom ji po částech vmíchejte do tvarohové směsi, nejlépe ručně stěrkou nebo lžící. Elektrický šlehač už bych v tuhle chvíli odložila, protože krému zbytečně vezme lehkost.
5.
Krém na základ: Formu se ztuhlým sušenkovým základem vytáhněte z lednice a naneste na něj tvarohový krém. Rozetřete ho do roviny, povrch uhlaďte stěrkou nebo zadní stranou lžíce. Pak cheesecake vraťte do lednice minimálně na 4 hodiny. Přes noc je to jistější. Teď přijde na řadu karamel
1.
Rozpuštění cukru: Do silnostěnného hrnce nasypte krystalový cukr a na středním plamenu ho za stálého míchání nechte pomalu rozpouštět. Nejdřív bude dělat hrudky a vypadat, že z toho nic nebude. Pak se začne měnit v jantarovou tekutinu. Od karamelu se v téhle fázi neodchází. Jakmile chytí zlatou barvu, stačí pár vteřin a může být hořký.
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2.
Přidání másla a smetany: Když má karamel zlatohnědý odstín, stáhněte plamen na minimum a opatrně přidejte máslo nakrájené na kostičky. Směs začne bublat a syčet, to je v pořádku. Míchejte, dokud se máslo úplně nespojí s karamelem. Potom pomalu přilévejte smetanu ke šlehání a dál míchejte, až vznikne hladký, lesklý karamel bez hrudek.
3.
Chlazení karamelu: Hrnec odstavte a karamel nechte zchladnout na pokojovou teplotu. Pořád má být tekutý, ale nesmí být horký. Horký karamel by začal rozpouštět krém na cheesecaku, a to by byla škoda. Správná konzistence je podobná hustšímu medu.
4.
Dokončení a podávání: Vychladlý karamel nalijte na povrch cheesecaku a opatrně ho rozetřete. Okraje můžete posypat rozdrcenými sušenkami Biscoff. Dezert dejte ještě na 30 až 60 minut do lednice, aby karamel lehce zpevnil. Před podáváním nechte formu asi 5 minut stát při pokojové teplotě, potom nožem objeďte okraje a formu otevřete. Tipy redakce: Základ nesmí být suchý: Pokud se sušenková směs rozpadá a nechce držet pohromadě, přidejte lžíci nebo dvě rozpuštěného másla. Správně připravený základ po zmáčknutí v dlani drží tvar podobně jako mokrý písek. Tvaroh vs. cream cheese: S jemným tvarohem recept funguje spolehlivě. Kdo chce hutnější krém a o něco bohatší chuť, může polovinu tvarohu, tedy 250 g, nahradit plnotučným cream cheesem. Výsledek se pak víc blíží americkému stylu cheesecaku. Karamel bez krystalů: Když karamel v hrnci začne krystalizovat a dělat hrudky, příště přidejte hned na začátku rozpouštění cukru lžičku citronové šťávy. Kyselina pomáhá brzdit předčasnou krystalizaci a karamel bývá hladší. Bez rostlinné šlehačky: Rostlinnou smetanu lze vyměnit za klasickou živočišnou smetanu ke šlehání s obsahem tuku minimálně 33 procent. Krém bude chuťově plnější, jen o něco méně pevný. Vyšlehejte ji opravdu důkladně do pevné šlehačky, jinak může cheesecake po nakrojení téct.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline