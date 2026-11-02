Obrácený jablečný koláč se šlehačkovým krémem a čokoládou. Jemný moučník, který se skvěle hodí ke kávě

Když jsem slíbila, že do práce přinesu něco ke kávě pro kolegy a kolegyně, nakonec vyhrál obrácený . Suroviny jsou úplně běžné, všechno se peče na jednom plechu a díky vrstvě jablečný koláč strouhaných jablek, krému ze šlehačky s mascarpone a troše čokolády vypadá mnohem slavnostněji, než kolik času ve skutečnosti zabere. Nejlepší je na něm ten moment po vychladnutí: koláč se otočí, jablka se objeví nahoře a piškot zůstane pěkně lehký.
Jablečné
u nás doma mizí hlavně od podzimu do jara, jenže tenhle peču moučníky bez výčitek klidně i mimo sezonu. Do kanceláře je praktický. Dá se nakrájet na menší řezy, nepadají z něj žádné složité ozdoby a člověk nepotřebuje tahat talířky ani dortovou lopatku. Plech, nůž, pár ubrousků. Vůně jablek se skořicí a čokoládou si pak obvykle poradí sama.
Celé to stojí na jednoduchém postupu. Nejdřív přijde na plech vrstva jablek, na ni lehké
piškotové těsto, po upečení se koláč překlopí a jablka jsou nahoře. Těsto si vezme trochu šťávy, ale nezměkne na kaši. Můj tip zní: jablka nemačkejte úplně nasucho. Jen z nich slijte to, co je opravdu navíc. Koláč pak nebude rozmáčený, ale ani dusivě suchý. Jablka na plechu fungují překvapivě chytře
Na
mě baví, že z několika obyčejných surovin vznikne moučník, který na stole nepůsobí nijak odbytě. obrácených koláčích Jablka v troubě změknou, pustí trochu šťávy a vytvoří vrstvu, která po otočení zastoupí náplň i ozdobu. Když se navrch přidá krém ze šlehačky a mascarpone, není to jen suchý piškot s ovocem, ale jemnější dezert na řezy. Recept na obrácený jablečný koláč se šlehačkovým krémem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 25 až 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Jablečná vrstva : 1 kg jablek 2 lžíce cukru krupice 1 lžička mleté skořice 1 lžíce citronové šťávy
Piškotové těsto: 4 ks vajec 160 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 180 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 80 ml oleje 80 ml mléka
Krém a dokončení: 250 g mascarpone 250 ml smetany ke šlehání 2 lžíce moučkového cukru 50 až 70 g nastrouhané hořké čokolády Postup přípravy obráceného koláče s jablky a krémem
1. Připravte si hlubší plech a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu nastavte na 180 °C. Papír v tomhle receptu nevynechávejte, při obracení koláče ušetří dost nervů.
2.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. Promíchejte je s cukrem, skořicí a citronovou šťávou. Když pustí hodně šťávy, část opatrně slijte.
3. Ochucená
jablka rozložte na dno plechu. Měla by pokrýt celou plochu, ale není potřeba je pěchovat. Stačí je urovnat lžící, případně rukou.
4. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr krupici a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá nadýchaná pěna. Tady se nevyplatí spěchat, protože právě vyšlehaná vejce dají těstu lehkost.
5.
Mouku promíchejte s práškem do pečiva. Do vaječné pěny potom střídavě zapracujte sypkou směs, olej a mléko. Výsledné těsto má být hladké, spíš středně husté, aby se dalo nalít na jablka.
6.
Piškotové těsto nalijte na jablečnou vrstvu a opatrně ho rozetřete až do rohů. Nespěchejte, ať si jablka zbytečně nerozhrnete na jednu stranu. Pečení
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7. Pečte v předehřáté troubě zhruba
25 až 30 minut. Povrch by měl zezlátnout a špejle zapíchnutá do těsta má vyjít suchá. Trouby si ale někdy dělají svoje, takže ke konci pečení koláč raději sledujte.
8. Hotový koláč nechte asi
10 minut stát na plechu. Pak na něj přiložte větší tác nebo druhý plech a opatrně ho překlopte. Sejměte pečicí papír a nechte moučník úplně vychladnout.
9. Na krém vyšlehejte studenou
smetanu ke šlehání s moučkovým cukrem téměř dotuha. Nakonec krátce zašlehejte mascarpone. Krém má držet, ale nesmí se přešlehat.
10. Vychladlý koláč potřete
šlehačkovým krémem s mascarpone a posypte nastrouhanou čokoládou. Dejte ho alespoň na 1 hodinu do lednice, potom se bude krájet čistěji. Podávejte ho vychlazený, zbytek nechte v chladu a snězte ideálně do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Recept na Obrácený jablečný koláč se šlehačkovým krémem a čokoládou je rychlá ale neodolatelná pochoutka k dobrému kafíčku Rady a redakční tipy Nejlépe se sem hodí pevnější, kyselejší jablka. Sladké odrůdy se při pečení snadněji rozpadnou a koláč pak může působit těžší. Když chci krém o něco lehčí, nahradím část mascarpone tučným tvarohem. Výsledek je jemnější a méně sytý. Čokoládu strouhám raději až před podáváním. Na krému zůstane suchá a nerozpije se do něj. Pokud koláč vezete do práce nebo na návštěvu, nechte krém a čokoládu zvlášť a dokončete ho až na místě. Vrchní vrstva se neotiskne do fólie, zůstane čistší a jednotlivé řezy budou vypadat upraveněji.
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