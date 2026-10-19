Pikao řezy jsou návratem do dětských let. Výrazná kakaová chuť jim dodává známý retro nádech

Pikao jsme kdysi doma mačkali z tuby rovnou na lžičku, někdy ani ta lžička nebyla potřeba, protože jsme běhaly po venku a mačkaly ho rovnou do pusy. Takže když mi kamarádka poslala recept na pikao řezy, schovala jsem si ho hned. Při prvním pečení mě překvapilo, jak jsou , drží pěkný tvar a na stole přitom vypadají skoro slavnostně. Základ dělá lehký jednoduché kakaový piškot a krém z , který se nevaří a není s ním žádné velké trápení. mascarpone, šlehačky a Pikaa
Na těchto
řezech mám ráda, že nejsou těžké, i když krém rozhodně patří k vydatnějším. Piškot je nízký, měkký a po odležení se s náplní hezky spojí. Doma se mi nejvíc osvědčilo udělat je buď dopoledne, nebo večer předem. Po pár hodinách v lednici se krájí čistěji a celý plech potom nevypadá, jako by se na něm někdo učil zacházet s nožem.
Můj tip: Chcete-li pevnější krém, který nebude utíkat do stran, dejte mascarpone i šlehačku před šleháním pořádně vychladit. Je to malá věc, ale u takového krému udělá překvapivě hodně. Recept na domácí pikao řezy s jemným krémem
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 12 minut Doba chlazení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Korpus: 6 ks vajec 6 lžic cukru krupice 5 vrchovatých lžic polohrubé mouky 1 vrchovatá lžíce kakaa typu Nesquik 1 špetka kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli do bílků
Když nemáte Nesquik: 6 lžic polohrubé mouky 2 lžičky klasického kakaa
Krém: 2 balení mascarpone 400 ml smetany ke šlehání 1 plechovka nebo tuba Pikaa
Dokončení: moučkový cukr na lehké pocukrování papíru šlehačka na ozdobení podle chuti Postup přípravy famózních pikao řezů
1. Připravte si velký plech a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C, ať se stihne rovnoměrně nahřát.
2.
Vejce oddělte na bílky a žloutky. Bílky dejte do čisté mísy, přidejte špetku soli a začněte šlehat nejdřív pomaleji. Jakmile se objeví pěna, přisypávejte postupně, ideálně natřikrát, cukr. Vyšlehejte pevný sníh.
3. Potom snižte otáčky a zašlehejte
žloutky, jeden po druhém. Nespěchejte s nimi. Když se přidávají postupně, hmota zůstane nadýchanější.
4. V menší misce promíchejte
polohrubou mouku, kakao a špetku kypřicího prášku. Sypkou směs vmíchejte do vaječného základu ručně, stěrkou, zhruba na třikrát. Spíš podebírejte, než míchejte silou, aby těsto zbytečně nespadlo.
5. Těsto rozetřete na připravený plech do rovnoměrné vrstvy. Vložte do trouby a pečte asi
12 minut. Hotový piškot by měl být na dotek pružný a neměl by na povrchu lepit.
6. Zatím si připravte druhý arch
pečicího papíru a lehce ho přes sítko posypte moučkovým cukrem. Upečený korpus na něj překlopte, stáhněte papír z pečení a piškot znovu opatrně otočte. Nechte ho úplně vychladnout. Příprava krému
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7. Na krém dejte do mísy dobře vychlazené
mascarpone a krátce ho prošlehejte. Přilijte smetanu ke šlehání a pokračujte ve šlehání, dokud směs nezačne znatelně houstnout.
8. Když krém začne držet tvar, přidávejte
Pikao. Dávám zhruba polovinu plechovky, ale tady opravdu záleží na chuti a na tom, jak sladké řezy chcete. Krém došlehejte tak, aby byl hustý, ale pořád se dal dobře roztírat.
9. Vychladlý korpus na několika místech lehce propíchněte
vidličkou a rozdělte ho na dvě stejné poloviny. První plát přeneste na tác nebo plech, potřete částí krému a přiklopte druhým plátem.
10. Navrch rozetřete zbytek
krému a povrch uhlaďte. Řezy dejte chladit nejméně na 2 hodiny, delší odležení jim neuškodí. Budou pevnější a chutě se lépe propojí.
11. Před podáváním je krájejte
horkým nožem na kostky nebo obdélníky. Každý kousek můžete doplnit trochou šlehačky. Skladujte je v lednici, nejlepší bývají ještě tentýž den nebo druhý den. Foto: Cooky.cz, Pikao řezy lze připravit i s čokoládovou polevou Rady a tipy redakce Chcete-li tmavší korpus, můžete přidat trochu víc kakaa. Nepřehánějte to ale, piškot by mohl ztěžknout. Jestli se krém zdá řídký, dejte ho na 10 až 15 minut do lednice a potom ho ještě krátce prošlehejte. Pro slavnostnější vzhled se hodí navrch jemně nastrouhaná čokoláda. Korpus zbytečně nepřepékejte. U tenkého piškotu někdy rozhodují opravdu dvě minuty, nic víc. Když se vysuší, krém ho sice částečně zvláční, ale ten správný měkký řez už z něj nebude. Troubu se vyplatí hlídat zhruba od desáté minuty.
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