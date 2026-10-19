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Pikao řezy jsou návratem do dětských let. Výrazná kakaová chuť jim dodává známý retro nádech

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Kdysi jsme doma Pikao ujídali rovnou z tuby, a právě proto mě recept na pikao řezy, který jsem dostala od kamarádky, zaujal na první dobrou. Když jsem je zkusila poprvé upéct, překvapilo mě, jak jsou jednoduché, hezky drží tvar a přitom působí svátečně. Kouzlo je v lehkém kakaovém piškotu a krému z mascarpone, šlehačky a Pikaa, který se nemusí složitě vařit.
Obrázek k receptu na Pikao řezy, které vás vrátí do dětství k oblíbené sladkosti v tubě, kterou jsme jako děti milovaly

Obrázek k receptu na Pikao řezy, které vás vrátí do dětství k oblíbené sladkosti v tubě, kterou jsme jako děti milovaly

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pikao řezy, které vás vrátí do dětství k oblíbené sladkosti v tubě, kterou jsme jako děti milovaly
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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