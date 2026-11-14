Salát ze zelených rajčat: Chytrý způsob, jak využít nezralá rajčata a proměnit je ve svěží přílohu

Na konci rajčatové sezóny se mi na záhoně skoro vždycky opakuje stejný obrázek: pár hezkých, ale pořád tvrdých zelených rajčat, která už venku nemají moc šanci dozrát. Na parapetu sice někdy dojdou, jenže chuťově to není ono. Proto z nich dělám salát s cibulí ve sladkokyselém nálevu. Je to jednoduché, nic drahého, a z nezralých plodů vznikne zásoba do spíže, která po pár týdnech odležení opravdu stojí za otevření.
Vyzkoušela jsem toho s nimi dost. Nechat je na okně, dát do krabice, přenášet je z místa na místo, občas zkontrolovat, jestli už nezačínají měknout. Dopadlo to většinou podobně: něco změklo moc, něco začalo kazit a chuť už stejně nepřipomínala rajče ze slunce. Tenhle je pro mě salát praktičtější. Důležité je vzít jen opravdu zelená a pevná rajčata, krátce je povařit v nálevu a potom zavařit. Výsledek je sladkokyselý, lehce kořeněný, s cibulí, která tomu dodá ten správný ostřejší tón.
Můj tip: Když nechám koření při vaření volně v nálevu, připadá mi chuť výraznější. Pokud ale nechcete ve sklenici hledat kuličky pepře a nového koření, zabalte je do gázy nebo vložte do čajového sítka. Zelená rajčata v kuchyni nejsou žádný odpad
Nezralá rajčata se doma nejčastěji řeší na konci léta a začátkem podzimu, kdy už chladnější noci zpomalí dozrávání. V zahradnických i receptových textech se k nim člověk vrací pořád ze stejného důvodu: na keřích často zůstane dost pevných zelených plodů a vyhodit je by byla škoda. V kuchyni se hodí na čatní, salsy, nakládané směsi i saláty. Salát má jednu praktickou výhodu. Nepotřebuje žádné zvláštní suroviny a dá se dobře připravit do zásoby. Recept na svěží salát ze zelených rajčat
Počet porcí: asi 3 až 4 menší sklenice Ingredience pro přípravu 1 kg zelených tvrdých rajčat 4 ks cibule 330 ml vody 330 ml octa 330 g cukru 2 lžičky soli 2 lžičky celého pepře 2 lžičky nového koření 2 až 3 ks bobkového listu Postup přípravy rajčatového salátu z nezralých plodů
1. Nejdřív si připravte
sklenice a víčka. Umyjte je horkou vodou a nechte dobře oschnout. U zavařování se vyplatí mít všechno po ruce, protože jakmile je nálev hotový, jde to rychle.
2.
Zelená rajčata omyjte, zbavte stopek a nakrájejte na tenčí kolečka nebo půlkolečka, podle toho, jak jsou velká. Vybírejte jen pevné plody, bez měkkých a nahnilých míst.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na kolečka. Nemusí být průsvitně tenká, během krátkého vaření ještě povolí.
4. Do většího hrnce nalijte
vodu a ocet, přidejte cukr a sůl. Vsypte celý pepř, nové koření a bobkový list. Nálev přiveďte k varu a chvíli ho nechte probublat, aby se cukr rozpustil a koření pustilo chuť.
5. Do vroucího nálevu přidejte nakrájená
rajčata a cibuli. Plamen stáhněte, směs má jen mírně probublávat. Vařte asi 10 minut. Rajčata mají trochu změknout, ale nemají se rozvařit. Foto: Cooky.cz, Vařením mají rajčata trochu změn out, ale ne se rozvařit.
6. Hrnec potom odstavte a směs nechte krátce zklidnit. Když chci, aby rajčata zůstala pevnější, neplním sklenice úplně vařící směsí. Těch pár minut navíc jim neuškodí.
Salát rozdělte do připravených sklenic
7. Dolijte nálev tak, aby byly kousky ponořené, otřete okraje sklenic a hned je zavíčkujte.
Foto: Cooky.cz, kKusky cibule a rajčat mají být ve sklenicích ponořené v nálevu.
8. Sklenice sterilujte
20 minut při 80 °C. Můžete použít klasický hrnec, troubu nebo zavařovací hrnec. Hlavní je držet mírnější teplotu, aby zelenina zbytečně nezměkla.
9. Po sterilaci sklenice vyndejte a nechte vychladnout buď dnem vzhůru, nebo postavené na utěrce. Pak je uložte do chladnější spíže.
Foto: Cooky.cz, Hotový zavařený salát uložte do chladu.
10. Salát otevírejte až po odležení, nejlépe za
2 až 3 týdny. Hodí se k pečenému masu, sekané, bramborám i k chlebu. Otevřenou sklenici dejte do lednice a spotřebujte ji během několika dnů. Ještě pár poznámek k salátu ze zelených rajčat Rajčata, která už začínají červenat, raději použijte jinak. Do tohoto salátu patří hlavně zcela zelené a tvrdé plody. Máte-li rádi výraznější přílohy, přidejte trochu více cibule. Právě cibule dělá salát dobrým doprovodem k masu. Chcete-li mít nálev bez volného koření, svažte pepř, nové koření a bobkový list do gázy. Ve sklenici pak nezůstávají kuličky koření. Vyplatí se nespěchat s ochutnáváním. První týden bývá salát ostřejší po octu, po dvou až třech týdnech se chuť znatelně zakulatí. Když připravuji větší dávku, krájím rajčata o něco silněji než cibuli. Rajčata si potom lépe drží tvar a cibule se v nálevu pěkně rozvoní. A ještě drobnost z praxe: pokud zavařujete častěji, dělejte to raději tam, kde nevadí pára a vlhko. Kuchyně se pak tolik nezapaří a pracuje se v ní líp.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková