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Salát ze zelených rajčat: Chytrý způsob, jak využít nezralá rajčata a proměnit je ve svěží přílohu

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Na konci sezóny to u nás bývá stejné: na záhoně zůstanou tvrdá zelená rajčata, která už sice vypadají nadějně, ale doma nikdy nechutnají tak dobře jako ta dozrálá na slunci. Právě proto dělám tento salát ze zelených rajčat s cibulí ve sladkokyselém nálevu. Je jednoduchý, hezky využije to, co by jinak přišlo nazmar, a po rozležení má příjemně výraznou chuť.
Obrázek k receptu na Salát ze zelených rajčat: Chytrý způsob, jak využít nezralá rajčata a proměnit je v svěží přílohu

Obrázek k receptu na Salát ze zelených rajčat: Chytrý způsob, jak využít nezralá rajčata a proměnit je v svěží přílohu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Salát ze zelených rajčat: Chytrý způsob, jak využít nezralá rajčata a proměnit je v svěží přílohu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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