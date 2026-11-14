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Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý přítel, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce

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Když potřebuji upéct něco osvědčeného ke kávě nebo na víkend na chalupu, často sáhnu právě po tomto jablečném koláči bez vajec. Je z obyčejných surovin, těsto se dobře vyvaluje a po upečení zůstane náplň díky jablkům hezky šťavnatá. Odlišuje ho hlavně jednoduché křehké těsto s mlékem a poctivá vrstva jablek se skořicí, rozinkami a vlašskými ořechy.
Obrázek k receptu na Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý recept, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce

Obrázek k receptu na Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý recept, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý recept, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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