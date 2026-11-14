Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý přítel, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce

Někdo se vajíčkům vyhýbá, i když se o nich dnes znovu mluví jako o potravině, která do zdravého jídelníčku patří. Jindy je důvod mnohem obyčejnější: krabička v lednici je prázdná a chuť na něco pečeného už je na stole. V takové chvíli se hodí starý, poctivý jablečný koláč bez vajec, který se v různých obměnách peče v domácnostech celé generace. Nepotřebuje nic zvláštního. Těsto se dobře rozvaluje, jablka po upečení udrží náplň vláčnou a celé to stojí na jednoduchém křehkém základu s mlékem, pořádné vrstvě jablek, skořici, rozinkách a vlašských ořeších.
Tenhle recept má jednu velkou výhodu: nepředstírá žádnou velkou cukrařinu. Je to zkrátka
koláč na plech, jaký se pekl dávno před tím, než se začaly hojně řešit bez vajec. A pořád obstojí. Důležité je těsto zbytečně dlouho nehnětat a moučníky nastrouhaná jablka trochu zbavit šťávy. Spodní plát pak zůstane křehký, vrchní se po propíchání vidličkou dobře propeče a zezlátne.
Moje zkušenost: U hodně šťavnatých jablek se vyplatí po nastrouhání přidat trochu cukru a nechat je pár minut stát. Šťáva se pustí sama. Pak stačí jablka lehce vymačkat. Koláč se nerozmočí a při krájení drží o poznání lépe. Recept na jablečný koláč bez vajec
Doba přípravy: přibližně 25 minut Doba pečení: asi 30-40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: zhruba 16 kousků podle velikosti plechu Ingredience pro přípravu Bezvaječné těsto 500 g polohrubé mouky 1 kostka másla 100 g cukru 1 špetka soli 8 lžic mléka Jablečná náplň 1 kg jablek, nastrouhaných nahrubo 1 balíček vanilkového cukru 1 až 2 lžičky mleté skořice 2 až 4 lžíce cukru podle toho, jak kyselá jsou jablka 2 hrsti rozinek 1 hrst nasekaných vlašských ořechů Postup přípravy bezvaječného jablečného koláče
1. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, cukr a sůl. Přidejte Heru nakrájenou na menší kousky a prsty, případně v robotu, ji zapracujte s moukou na drobenku. Potom přilijte mléko a těsto rychle spojte. Má být hladké, ale není potřeba ho dlouho hníst.
2. Hotové
těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Pracovní plochu lehce poprašte moukou a každou polovinu rozválejte na plát podle velikosti plechu. Pokud je v kuchyni teplo a těsto začne měknout pod rukama, dejte ho asi na 10 minut do lednice.
3.
Jablka nastrouhejte nahrubo. Přidejte vanilkový cukr, skořici, obyčejný cukr, rozinky a nasekané vlašské ořechy. Když se na dně mísy drží hodně šťávy, jablka opatrně vymačkejte.
4. Plech vyložte
pečicím papírem. Položte na něj první plát těsta a upravte ho prsty nebo válečkem až ke krajům. Nemusí být přesný jako z formy, hlavní je zhruba rovnoměrná vrstva.
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5. Na spodní plát rozprostřete
jablečnou náplň. U okrajů nechte menší volný pruh, aby šel koláč dobře uzavřít a náplň při pečení zbytečně neutíkala ven.
6. Druhý plát
těsta položte navrch. Okraje zlehka přitlačte k sobě. Povrch několikrát propíchejte vidličkou, aby měla pára kudy odcházet a vrchní plát se nezvedal do bublin.
7. Plech vložte do trouby předehřáté na
180 °C. Pečte přibližně 30–40 minut, dokud povrch nezezlátne. Trouby se v tomhle dost liší, takže po půlhodině už je dobré koláč zkontrolovat.
8. Upečený
jablečný koláč nechte nejprve vychladnout přímo na plechu. Krájejte ho až potom, jinak se náplň snadno rozjede. Podávat se dá samotný nebo jen lehce poprášený moučkovým cukrem. V chladu vydrží bez potíží do druhého dne; často je pak ještě lepší. Foto: Ccooky.cz, Hotový koláč nechte vychladnout na plechu a krájejte až pak. Tipy redakce a ještě pár věcí z praxe Vybírejte jablka s lehkou kyselostí. Náplň pak nepůsobí mdle a není nutné ji tolik doslazovat. Rozinky můžete předem zalít horkou vodou nebo malým množstvím rumu. Změknou a v náplni nebudou suché. Pokud chcete hladší a o něco výrazněji zapečený povrch, potřete horní plát před pečením trochou mléka. I bez vajec pak pěkně chytne barvu. Na úhlednější řezy dejte koláči po vychladnutí ještě aspoň 30 minut odpočinku. Jablečná vrstva zpevní a nůž nebude náplň tlačit před sebou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková