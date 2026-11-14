Poctivá kynutá vánočka z devíti pramenů: Lidový recept krok za krokem pro zkušené i začátečníky

Vánočka je přesně ten typ pečiva, u kterého se nevyplácí spěchat. Když jí dáte čas na kynutí a neodfláknete máslo, odmění se vláčnou střídkou, která druhý den netvrdne jako stavební materiál. Za mě je nejlepší poctivá kynutá klasika z devíti pramenů.
Rychlejší vánočky samozřejmě existují. Dost často se dělá tvarohová verze z 250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 250 g tvarohu, 150 g másla a kypřicího prášku. Nečeká se na droždí, těsto se dlouze nehlídá a na stole je podstatně dřív. Poctivá kynutá vánočka ale chutná jinak. A jedno pravidlo se u ní obejít nedá: těsto musí dvakrát pořádně vykynout nejprve v míse, podruhé už zapletené na plechu.
Vyplatí se nepodcenit ani věci, které vypadají jako maličkosti.
Mléko má být vlažné, ne horké, máslo rozpuštěné, ale zchladlé. Droždí je na teplotu citlivé a horké mléko ho umí spolehlivě zničit, což člověk zjistí obvykle ve chvíli, kdy už má mouku v míse. Devět pramenů nevypadá na první pohled přívětivě, ale není třeba z toho dělat zkoušku z geometrie. Pomůže, když jsou válečky podobně dlouhé a těsto pruží, nelepí se a netrhá. Vánočka se při kynutí a pečení většinou ještě trochu srovná. Recept na jemnou kynutou vánočku
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut + kynutí asi 1 hodina 40 minut Co potřebujeme Kvásek 30 g čerstvého droždí 1 lžíce cukru 1-2 lžíce hladké mouky 2-3 lžíce vlažného mléka Těsto 500 g hladké mouky 120 g cukru 120 g másla 4 žloutky asi 200 ml vlažného mléka 1 špetka soli 1 lžička vanilky nebo vanilkového cukru 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry Do těsta a na dokončení 80 g rozinek namočených v rumu 50 g nasekaných mandlí 1 vejce na potření 2 lžíce mandlových lupínků na posypání Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Vánoční klasika bez dřiny navíc: Jemná vánočka, která se povede i bez pekařské bravury Postup přípravy tradiční kynuté vánočky z devíti pramenů
1. Z
droždí, lžíce cukru, 1-2 lžic mouky a 2-3 lžic vlažného mléka rozmíchejte řidší kvásek. Postavte ho na teplé místo a nechte přibližně 5 minut vzejít.
2. Do větší mísy prosejte
mouku. Přidejte zbytek cukru, sůl, vanilku a citronovou kůru. Ve zbytku vlažného mléka rozkvedlejte žloutky, přilijte vychladlé rozpuštěné máslo a nakonec přidejte i vzešlý kvásek.
3. Těsto nejdřív spojte vařečkou, pak ho vyklopte na vál. Hněťte ho tak dlouho, až bude hladké, pružné a začne se pouštět rukou i podložky. Teprve potom zapracujte
rozinky a nasekané mandle.
4. Těsto dejte zpátky do mísy, přikryjte čistou utěrkou a nechte v teple kynout, dokud
nezdvojnásobí objem. Podle teploty v kuchyni to bývá zhruba 60 až 80 minut.
5. Vykynuté těsto rozdělte na
9 stejných dílů a z každého vyválejte pramen. Základ upleťte ze 4 pramenů, hřbetem ruky do něj po délce vytlačte mělkou rýhu a usaďte do ní prostřední cop ze 3 pramenů. Střed znovu lehce promáčkněte a navrch položte stočené 2 prameny.
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6. Vánočku opatrně přeneste na plech s pečicím papírem. Nechte ji ještě asi
20 minut kynout. Potom ji potřete rozšlehaným vejcem a posypte mandlovými lupínky.
7. Vložte ji do trouby předehřáté na
200 °C a pečte asi 10 až 15 minut. Pak teplotu stáhněte na 180 °C a dopékejte dalších 40 až 45 minut. Dohromady počítejte přibližně 50 až 60 minut.
8. Pokud povrch tmavne moc rychle, překryjte vánočku volně alobalem. Propečení zkontrolujte špejlí. Po vytažení z trouby ji přesuňte na mřížku a nechte vychladnout.
Horkou ji opravdu nekrájejte, i když v tu chvíli voní nejlíp.
TIP: Výraznější vůni získáte, když část mandlí krátce nasucho opražíte na pánvi. Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Vánoční klasika bez dřiny navíc: Jemná vánočka, která se povede i bez pekařské bravury Často kladené otázky o jemné vánočce
Můžu použít jen hladkou mouku?
Ano, v tomhle receptu je
hladká mouka zcela v pořádku. U některých rychlejších vánoček se kombinuje hladká a polohrubá, u této kynuté verze to ale potřeba není.
Co když nechci rozinky?
Rozinky můžete bez obav vynechat. Dá se přidat o něco víc
mandlí, případně nechat těsto jen s citronovou kůrou a vanilkou. Chuť pak bude jednodušší, čistší a méně sladká.
Proč se vánočka při pečení rozjíždí do stran?
Nejčastěji bývá těsto příliš měkké nebo je vánočka volně zapletená. Pomáhá druhé kynutí rovnou na plechu a také pevnější usazení jednotlivých pater do připravené rýhy. Když se jen položí na sebe, v troubě to často nevydrží.
Jak dlouho vydrží?
Zabalená v utěrce nebo papíru zůstane obvykle
2 až 3 dny vláčná. Pokud ji pečete dopředu, dá se upečená a dobře vychladlá vánočka také zamrazit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem Romany Rubášové