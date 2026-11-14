Na dobrá pečená uzená žebra už nemusíte do hospody: Med jim dodává sladkou chuť, která krásně doplňuje tu uzenou

Když mám chuť připravit doma něco pořádného, co zasytí všechny u stolu a ještě nechá v kuchyni vůni až do odpoledne, většinou sáhnu po pečených uzených žebrech na medu. Držím se jednoduché marinády z , medu kečupu, česneku a sójové omáčky. Při dopékání se pěkně přichytí na mase a udělá tu správnou lesklou vrstvu. Nejvíc jim sluší čerstvý chleba. A když se na závěr nechají pár minut zkaramelizovat, není kolem oběda moc co řešit.
Uzená žebra mají chuť už sama o sobě, takže není důvod do nich cpát všechno možné. Do proto nepřidávám sůl a spíš si hlídám, aby seděl poměr mezi marinády sladkým medem, kyselostí kečupu a česnekem. Když se žebra nepřepečou a v půlce se otočí, maso povolí, změkne a na povrchu chytne tmavší voňavou krustu.
Můj tip: Pokud vás tlačí čas, dejte žebra před pečením na chvíli povařit. V troubě pak nebudou tak dlouho a maso bývá poddajnější, hlavně u vyšších a masitějších kusů. Recept na pečená uzená žebra na medu
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: zhruba 1 hodina 40 minut až 2 hodiny Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1,5 kg uzených žeber 2 lžíce oleje 5 lžic kečupu 2 lžíce medu 1,5 lžíce sójové omáčky 3 stroužky česneku 1 kus menší cibule, nastrouhané najemno 1 lžička sušené bazalky 1 špetka mleté skořice 1 lžička sušeného oregana 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře chilli podle chuti 100 ml vody na podlití čerstvý chléb k podávání Postup přípravy poctivých uzených žeber na medu
1. Nejprve si nachystejte
uzená žebra. Pokud máte jeden velký kus, rozsekněte nebo rozkrájejte ho na menší části. Do pekáče se pak lépe skládají a při podávání s nimi není tolik práce.
Foto: Cooky.cz, Velké kusy před pečením rozsekněte na menší.
2. Do misky dejte
olej, kečup, med, sójovou omáčku, prolisovaný česnek a najemno nastrouhanou cibuli. Přidejte bazalku, oregano, skořici, pepř a podle nálady i trochu chilli. Směs pořádně promíchejte, ať v ní nezůstanou ostrůvky koření.
3. Žebra potřete marinádou ze všech stran, klidně rukama nebo mašlovačkou, co máte po ruce. Máte-li čas, nechte je několik hodin v chladu, případně přes noc. Když není čas, dejte je péct hned. I tak to dopadne dobře.
Troubu rozehřejte na 210 °C
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4. Žebra položte do pekáče
tučnější stranou nahoru, podlijte je trochou vody a vložte do trouby na prvních 10 minut. Povrch se zatáhne a marináda začne pracovat.
5. Pak stáhněte teplotu na
170 °C a pečte dalších 45 minut. Občas mrkněte do pekáče. Když se výpek ztrácí moc rychle, přidejte pár lžic vody, nic víc není potřeba.
6. Po této době žebra obraťte, znovu je potřete částí
marinády a pokračujte v pečení, dokud maso nezačne měknout. Většinou to zabere ještě 35 až 50 minut, záleží na tom, jak jsou žebra masitá.
7. Ke konci pečení nalijte na žebra zbytek
marinády. Máte-li v troubě gril, zapněte ho na posledních 5 až 8 minut a nechte povrch lehce zkaramelizovat. Bez grilu stačí na chvíli zvýšit teplotu a žebra hlídat, protože med umí ztmavnout rychle. -foto: Cooky.cz, Před koncem pečení nechte žebra lehce zkaramelizovat.
8. Hotová
uzená žebra na medu nechte pár minut stát a teprve potom je podávejte. Nejlepší jsou s čerstvým chlebem. Hodí se k nim také hořčice, křen nebo pečené brambory. Co zbyde, dejte do lednice a snězte nejlépe do druhého dne. Co hlídat, aby žebra nebyla vysušená Žebra už raději nesolte. Uzené maso bývá slané dost a další sůl by výsledek snadno přetáhla. Chcete-li jemnější chuť, dejte méně chilli a přidejte trochu víc medu. Masitější kusy žeber je dobré péct chvíli zakryté, případně je předem krátce povařit. Maso pak tolik nevysychá a lépe změkne. Nejlepší jsou teplá rovnou z pekáče, ale studená se dají nakrájet na menší kousky třeba k večernímu chlebu.
U žeber je nejdůležitější práce s troubou. Když necháte vysokou teplotu po celou dobu, med v marinádě začne rychle tmavnout a povrch se může připálit dřív, než maso změkne. Mně se nejvíc osvědčilo krátké prudší zapečení na začátku a potom klidnější pečení při nižší teplotě. Podobně se postupuje i u jiných domácích receptů na medová žebra, někdy se pečou dokonce kolem
150 až 160 °C a déle odpočívají v marinádě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková