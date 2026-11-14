Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Na dobrá pečená uzená žebra už nemusíte do hospody: Med jim dodává sladkou chuť, která krásně doplňuje tu uzenou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci udělat doma něco poctivého, co zasytí celou rodinu a ještě provoní kuchyň na půl dne, přijdou na řadu pečená uzená žebra na medu. Tenhle recept mám ráda kvůli jednoduché marinádě z medu, kečupu, česneku a sójové omáčky, která se při dopečení krásně přichytí na povrchu. Nejlepší jsou s čerstvým chlebem, a když se na konci nechají krátce zkaramelizovat, bývá o oběd postaráno bez velkého vymýšlení.
Obrázek k receptu s názvem Víkendová jistota: Pečená uzená žebra na medu s jemně nasládlou chutí a křehkým masem, které se rozpadá

Obrázek k receptu s názvem Víkendová jistota: Pečená uzená žebra na medu s jemně nasládlou chutí a křehkým masem, které se rozpadá

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Víkendová jistota: Pečená uzená žebra na medu s jemně nasládlou chutí a křehkým masem, které se rozpadá
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:19

Reklama
Další články z Cooky.cz
Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý přítel, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce
Jablečný koláč bez vajec: Starý dobrý přítel, který zachrání pečení, když doma dojdou vejce
Poctivá kynutá vánočka z devíti pramenů: Lidový recept krok za krokem pro zkušené i začátečníky
Poctivá kynutá vánočka z devíti pramenů: Lidový recept krok za krokem pro zkušené i začátečníky

Vánočka je přesně ten typ pečení, u kterého se nevyplácí spěchat. Když jí dáte čas na kynutí a neodfláknete...

Mac and cheese s goudou a cheddarem: Sýrová omáčka krásně obalí těstoviny a zasytí
Mac and cheese s goudou a cheddarem: Sýrová omáčka krásně obalí těstoviny a zasytí

Když potřebuji uvařit něco teplého, sytého a bez dlouhého přemýšlení, často vyhraje právě mac and cheese. U...

Banánové řezy s hebkým tvarohovým krémem v odlehčenější podobě
Banánové řezy s hebkým tvarohovým krémem v odlehčenější podobě

Banánové krémové řezy s tvarohem jsou přesně ten dezert, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním je...

Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví
Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví

Prácheňské hnětýnky jsou tradiční jihočeské pečivo, které se v okolí Strakonic, Horažďovic a celého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.