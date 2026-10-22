Lovecký úplněk v magickém datu 26. 10. 2026: Bude přát odvážným

Lovecký úplněk v Býku přeje odvážným
Říjnovému úplňku se již tradičně přezdívá „Lovecký“. Vychází to z dřívějších dob, kdy se pomalu končila sklizeň a začalo se připravovat maso na zimu – a nadešel tedy čas lovu. Svou kořist sledovali lidé i v noci za svitu úplňku, a odtud pochází právě jeho přezdívka. Letošní říjnový úplněk nastane v magickém datu 26. 10. 2026 v 5:12. Luna se nachází v Býku, což je velmi silná energie, která má moc rozhýbat dění. Mělo by se tak dít v oblastech, které jsou s Býkem spjaté – zabezpečení, domov, krása, rodinné hodnoty, stabilita, zázemí.
O tomto úplňku bychom měli dát malicherné věci stranou a soustředit se skutečně jen na klíčové oblasti našeho života. Je možné, že budeme muset řešit záležitosti týkající se základních věcí důležitých pro naše každodenní fungování. Rovněž může dojít k tomu, že se někteří lidé začnou pídit po tom, co je pro ně skutečně důležité. Pro někoho to může být začátek nové cesty, jiný přijme odlišnou životní filozofii. Obecně se dá říct, že říjnová luna přeje odvaze a činům – to je pro Býka typické.
Související článek: Čtyři znamení, kterým je na podzim 2026 souzeno najít lásku
Magické datum 26. 10. 2026 má pozitivní energii
Jak můžeme vidět, úplněk nastane v kouzelně vypadající datum: 26. 10. 2026. Číslo 26 má v numerologii velmi pozitivní význam. Pojí se s dohodami, diplomatickým řešením, péčí, partnerstvím, týmovou prací a harmonií. V tento den je dle numerologie vhodné opět si k sobě najít cestu, usmířit se, uzavřít spolupráci nebo najít kompromisní řešení. Číslo 26 je v datu zdvojeno, takže by to mělo značit skutečně silnou pozitivní energii, která může běh událostí měnit k lepšímu.
Ještě je důležité podívat se na součet celého data: 2 + 6 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 6 = 19/1. Zajímavé je, že nám vychází tzv. číslo karmického dluhu, kterým je 19. Toto číslo přichází s lekcí, která nás má naučit samostatnosti a obhájení našich zájmů. Je možné, že o letošním říjnovém úplňku se budeme muset za sebe postavit. Když vezmeme do úvahy i energii Býka, mohlo by to pro nás být dobré, protože toto znamení jde do všeho s vervou a nezastaví se, dokud nedosáhne svého.
Související článek: Temný zvěrokruh: Jaké halloweenské strašidlo vás vystihuje?
Co (ne)dělat o říjnovém úplňku?
Zde je seznam několika aktivit, které jsou dle astrologie a numerologie (ne)vhodné v čase Loveckého úplňku:
- Dopřejte si relax. Býk je znamení, které si velmi rádo odpočine a svému tělu nechá vydechnout.
- Nejednejte sobecky a příliš tvrdohlavě. Vybízí vás k tomu jak číslo karmického dluhu 19, tak znamení Býka, jehož je to slabina. Neuzavírejte se do bubliny a vyslechněte si názor druhých, třeba situaci najednou uvidíte jinak.
- Pokud jste dlouho uvažovali o nové spolupráci, začněte v tomto ohledu konat. Hvězdy jsou tomu nakloněny, jen jednejte rozvážně a vše si promyslete. V tento čas spíše najdete společnou řeč či kompromis.
- Nepodléhejte chaosu, snažte se v tomto čase doma vytvořit stabilní a klidné prostředí. Domov má být vaší kotvou, ať se děje cokoliv, tak se snažte, ať je útulný a vládne v něm vlídná atmosféra.
Disclaimer
Veškerý obsah na tomto webu slouží pouze pro zábavní a informační účely. Informace z oblasti astrologie, horoskopů a ezoteriky nepředstavují odborné poradenství. Astrologie, numerologie, tarot a další esoterická témata vycházejí ze symbolických výkladů a subjektivních interpretací, proto je neberte jako doslovná fakta.
The Economic Times, Moonomens, Almanac, World Numerology, Medium