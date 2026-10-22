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Lovecký úplněk v magickém datu 26. 10. 2026: Bude přát odvážným

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Lovecký úplněk se již blíží, nastane v čarovném datu 26. 10. 2026. Luna v Býku přináší závan silné energie, která vše dá do pohybu, číslo 26 zase věstí, že se blýská na lepší časy.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Google Gemini (vygenerováno pomocí AI)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

Magazín přináší články zaměřené na mystiku, spiritualitu a témata, která přesahují běžné vnímání reality. Věnuje se výkladům, znamením, energiím i různým podobám intuice a vhledu do budoucnosti. Čtenáři zde najdou texty o věštění, osobním rozvoji, symbolice i fenoménech, které propojují vnitřní...

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