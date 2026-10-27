Nabíjení bez kabelu se prodraží, ukázal wattmetr. Podložka s iPhonem 16 bere ze zásuvky o 2 W víc než kabel

Test měl jednoduchou sestavu. iPhone 16 se nabíjel jednou přes 20W adaptér a kabel, podruhé na magnetické 15W nabíječce Baseus, a mezi zásuvkou a nabíječkou byl zapojený wattmetr. Výsledek nikoho z oboru nepřekvapí. Apple v oficiální dokumentaci sám připouští, že bezdrátové nabíjení může spotřebovat víc energie než kabelové. Mezi uživateli to přesto skoro nikdo neví.
Kudy uniká energie mezi zásuvkou a baterií telefonu
Kabel vede proud z adaptéru rovnou do telefonu. Bezdrátová nabíječka má cestu delší. Ve vysílací cívce mění elektřinu na střídavé magnetické pole, to překoná vzduchovou mezeru a přijímací cívka v telefonu z něj znovu vyrobí proud pro baterii. Na každém z těchto převodů se část energie ztratí jako teplo. U testované sestavy z toho wattmetr naměřil příkon zhruba o 2 W vyšší než při nabíjení kabelem.
Velikost ztrát nejvíc ovlivňuje to, jak přesně leží obě cívky nad sebou. Odborná literatura o bezdrátovém přenosu energie tomu říká vazba cívek a posun o pár milimetrů ji zhorší natolik, že ztráty rostou. Magnetické systémy MagSafe a Qi2 proto vycházejí lépe než starší podložky Qi bez magnetů, protože magnety drží telefon přesně nad cívkou.
Ani kabel ovšem nedopraví do baterie všechno. Apple u 20W adaptéru pro iPhone 16 udává účinnost 87,81 % při napětí 230 V, takže zhruba osmina energie zůstane už v adaptéru. Naprázdno, tedy když v zásuvce jen visí bez telefonu, si adaptér bere 0,04 W.
Při čtyřech hodinách denně vychází přirážka na 18 korun ročně
Výpočet počítá s telefonem, který leží na podložce čtyři hodiny denně. Rozdíl 2 W tak za rok naroste na 2,92 kWh. ČEZ účtuje domácnostem v sazbě D02d 6,148 Kč za kWh, takže bezdrátové nabíjení přijde proti kabelu zhruba o 18 Kč ročně dráž.
Celý přepočet stojí na předpokladu, že rozdíl 2 W platí po všechny čtyři hodiny. Měření zachytilo okamžitý příkon. Kolik kilowatthodin spotřebuje celé nabití od prázdné baterie po plnou, se z něj vyčíst nedá.
Na délce nabíjení výsledek závisí jen mírně. Tři hodiny denně vyjdou asi na 13,50 Kč za rok, pět hodin asi na 22,40 Kč. V rozpočtu jedné domácnosti jde o zanedbatelnou částku. Kdo takhle nabíjí čtyři zařízení, dostane se zhruba na 72 Kč ročně. Ve firmě s desítkami nabíjecích podložek na stolech už jde o měřitelnou položku.
Tlustý kryt nebo jiná nabíječka posunou výsledek jinam
Hodnota 2 W patří jedné konkrétní sestavě: iPhonu 16, 15W nabíječce Baseus, danému adaptéru a teplotě místnosti, ve které test probíhal. Jako obecné pravidlo pro všechny telefony ji brát nejde, protože změna kterékoli z těchto položek výsledek posune. Tlustý kryt oddálí cívky od sebe a ztráty vzrostou. Kovový nebo bateriový kryt může nabíjení zpomalit nebo ho úplně zablokovat. Upozorňuje na to ve svých návodech Apple i Motorola.
V českých obchodech se dnes prodávají 15W nabíječky Qi2 i novější 25W modely s certifikací Qi2.2. Telefon HONOR Magic V5 zvládne bezdrátově až 50 W, jeho výrobce ale uvádí, že maximum platí jen s kompatibilní nabíječkou a skutečný výkon se mění podle podmínek. Vyšší jmenovitý výkon nabíječky sám o sobě neznamená větší ztráty na každou watthodinu, která doputuje do baterie. Rozhoduje o nich vazba cívek, řízení teploty a elektronika v nabíječce i v telefonu.
Čtyři situace, ve kterých je lepší sáhnout po kabelu
Kromě elektřiny platíte za pohodlí podložky obvykle i vyšší teplotou telefonu. Když spěcháte, vyhraje kabel jednoznačně, protože iPhone 16 přes něj nabije 50 % baterie zhruba za 30 minut. Kabel se hodí i pro telefon, který je už zahřátý, třeba po navigaci v autě.
Další dvě situace souvisejí s polohou cívek. Silný nebo kovový kryt brání tomu, aby telefon na nabíječce správně dosedl. Podložka bez magnetů zase nechává telefon klouzat mimo cívku, takže se vazba cívek zhoršuje a ztráty rostou.
Podložka dává smysl tam, kde telefon leží v klidu na nočním stolku nebo pracovním stole a na rychlosti nabití nezáleží. Nejméně energie ztratí magnetická nabíječka MagSafe nebo Qi2 s tenkým nekovovým krytem. Magnetickou podložku měl i testovaný iPhone 16, u kterého rozdíl proti kabelu činil 2 W, tedy zhruba 18 Kč ročně při čtyřech hodinách nabíjení denně.