Záchod bez bílých skvrn a bez chemie z drogerie. Pomůže šálek obyčejné soli, který v míse necháte přes noc

Vodní kámen se drží všude, kudy teče tvrdá voda, jak připomíná web Bernstein-Badshop. Sedá na vodovodní baterie, sprchové hlavice i stěny sprchových koutů a v záchodové míse po sobě nechává bílé skvrny a nevzhledné nánosy. Umí ucpat trysky sprchy nebo zanést kohoutek a podle návodů, ze kterých tenhle postup vychází, je také zdrojem bakterií.
Dvacet minut s octovým hadříkem stačí na běžné skvrny
Nejjednodušší metoda pochází ještě z doby našich babiček a potřebuje jen bílý ocet a kus látky. Poslouží látkový kapesník nebo jiný hadřík, který v octu namočíte a pak ho omotáte kolem kohoutku či sprchové hlavice, případně ho přiložíte na umyvadlo. Ocet má na usazeniny působit nejméně dvacet minut. Po sundání látky stačí ošetřená místa přetřít suchým hadříkem a povrch se znovu leskne.
U toalety je potřeba jeden krok navíc. Když se kámen usadil v odtokové části mísy, nejdřív z ní plastovou lahví vyberte vodu a teprve potom přiložte octový hadřík.
Pro běžnou domácnost je to nejvýhodnější postup z celého návodu. Spotřebuje se při něm jen trocha octa, nepotřebuje žádné nářadí a dvacetiminutová prodleva se dá vyřešit tak, že mezitím uklízíte jinde.
Když ocet nestačí, přichází na řadu brusný papír se solí
Silnější vrstvy, se kterými si samotný ocet neporadí, vyžadují delší přípravu. Začíná se stejně, octovým zábalem na postižených místech, jen ho necháte působit klidně celou noc. Druhý den látku sejmete a na změklý kámen vezmete brusný papír posypaný solí. Tenhle postup doporučuje britský web Poppies.
Sůl v titulku tedy zastupuje i ocet, který tu odvede většinu práce: díky nočnímu zábalu jdou usazeniny dolů snáz a sůl na brusném papíře je podle návodu navíc dezinfikuje. Hotová místa opláchněte vodou a otřete suchým hadříkem nebo houbičkou.
Jakou zrnitost brusného papíru zvolit, návod neuvádí.
Co udělat po každé sprše, aby se kámen hned nevrátil
Úplně se vodnímu kameni vyhnout nedá, ale jeho návrat se dá zpomalit. Hlavní pravidlo je utírat. Po sprchování, po mytí rukou i po úklidu na površích nesmí zůstat kapky vody, jinak se kámen vrátí velmi rychle.
S usazováním pomáhají bojovat také speciální perlátory na kohoutky, filtry a změkčovače vody. Do záchodové mísy se vyplatí aspoň jednou týdně nasypat šálek soli a nechat ji tam přes noc.