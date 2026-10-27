Stačí nůžky a pár střihů do houbičky na nádobí. Zakulacené rohy vyčistí zákoutí, kam se hranatá nevejde

Houbička na nádobí má proti hadříku jednu velkou přednost, a to tvrdší stranu. Ta si poradí i se zaschlou špínou, kterou jinak jen těžko dostanete dolů. Zbytek houbičky je přitom dost měkký na to, aby mytý předmět nebo povrch zpravidla nepoškrábal. Slabinu má houbička ve svém tvaru. Hranatý kvádr se do úzkých rohů a zákoutí často nevejde, a právě tam zůstává špína nejdéle. Jednoduchý trik, jak to změnit, zveřejnil web Dagens a potřebujete k němu jen nůžky.
Co přesně s houbičkou udělat, aby vlezla do každého kouta
Postup, který doporučuje web ApartmentTherapy, má dva kroky. Nejdřív houbičce ustřihněte rohy a potom ořezané hrany trochu zakulaťte. Takto upravená houbička se do problematických míst vtlačí snáz a vyčistí je i tam, kam původní pravoúhlé hrany nedosáhly.
Návod nijak neupřesňuje, kolik materiálu ubrat ani kolik rohů upravit. Zdroje se shodují jen v tom, že stačí ustřihnout málo a jen trochu zakulatit. Míru si tedy každý určí podle toho, jak úzká místa doma potřebuje vyčistit.
Podle ustřižených rohů poznáte, která houbička patří kam
Druhou výhodu úpravy ocení hlavně domácnosti, kde se používá několik houbiček najednou. Když každou ostříháte jinak, na první pohled je od sebe rozeznáte a nepopletou se vám.
Houbička přitom slouží jak v kuchyni na nádobí, tak v koupelně, a v obou prostředích nasbírá velké množství bakterií. Rozlišení tvarem proto řeší víc než jen pořádek. Zabraňuje tomu, aby se houbička z koupelny dostala k talířům.
Odborníci dávají houbičce nejvýš týden, pak ji čeká květináč
Bakterie, které houbička při mytí nasbírá, se v jejím porézním nitru mohou rychle množit. Odborníci proto doporučují vyměnit ji za novou každých 5 až 7 dní. Pro trik s nůžkami z toho plyne praktický důsledek: s každou novou houbičkou je potřeba úpravu zopakovat, tedy zhruba jednou týdně.
Kdo chce, aby houbička vydržela co nejdéle, měl by ji pravidelně udržovat a dezinfikovat. Jakým způsobem a jak často, to podklad neuvádí. Vysloužilá houbička navíc nemusí skončit v koši, protože se dá využít třeba při péči o rostliny, jak už dříve radil web Chalupáři-Zahrádkáři.