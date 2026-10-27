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Tvrdé skořápky ořechů povolí v mikrovlnce za minutu a půl. Hrnec s vroucí vodou na to potřebuje dvacet minut

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Tvrdé skořápky dávají při louskání zabrat, chce to sílu i trpělivost. Krátký ohřev je změkčí natolik, že se do ořechů dá pustit hned. Je ale potřeba vědět, jak je na talíř rozložit a kdy ohřev zastavit, jinak skončí připálené.
Tvrdé skořápky ořechů povolí v mikrovlnce za minutu a půl. Hrnec s vroucí vodou na to potřebuje dvacet minut

Tvrdé skořápky ořechů povolí v mikrovlnce za minutu a půl. Hrnec s vroucí vodou na to potřebuje dvacet minut

Zdroj: Foto: Böhringer Friedrich - licence CC BY-SA 2.5
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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