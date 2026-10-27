Tvrdé skořápky ořechů povolí v mikrovlnce za minutu a půl. Hrnec s vroucí vodou na to potřebuje dvacet minut

Ořechů s tvrdou skořápkou bývá na zahradách babiček požehnaně. Než se pustí do louskání, obvykle je čeká vaření nebo namáčení. Mikrovlnka tenhle krok výrazně zkrátí. Ořechy se v ní mírně roztáhnou, skořápky se uvolní a ještě nějakou dobu po ohřevu zůstanou poddajnější, takže povolí s menší námahou.
Talíř, víko a jedna vrstva: celý postup v mikrovlnce
Základem je talíř, který do mikrovlnky smí. Kuchařský web AllRecipes, z jehož rad postup vychází, na tom výslovně trvá. Ořechy na něj rozložte co nejrovnoměrněji a hlídejte, aby žádný neležel na jiném.
Talíř přikryjte víkem, které je také určené do mikrovlnky. Víko udrží uvnitř vlhkost a zároveň zabrání tomu, aby se trouba zanesla nepořádkem. Pak stačí ohřívat minutu, nejvýš minutu a půl.
Po vytažení nechte ořechy chvíli stát, dokud nevychladnou natolik, že je vezmete do ruky. Potom je můžete rovnou louskat.
Kolik času mikrovlnka skutečně ušetří oproti vaření v hrnci
Přetažení ohřevu se nevyplácí. Skořápky pak praskají nerovnoměrně a jádra se mohou i spálit. Návod přitom neuvádí, s jakým výkonem trouby počítá, ani jak dlouho zůstanou skořápky po ohřevu poddajné. Bezpečnější je proto začít u spodní hranice, tedy u jedné minuty.
Zdroj tvrdí, že mikrovlnka ušetří několikahodinové vaření nebo namáčení. U namáčení to sedí. U vaření si ale tentýž návod sám odporuje, protože o kus dál uvádí, že skořápce stačí dvacet minut varu. Proti minutě a půl v mikrovlnce je to rozdíl osmnáct a půl minuty, ke kterému je třeba připočítat čas, než se voda rozvaří, a několik minut chlazení. Úspora je tedy skutečná, jen se počítá na desítky minut, ne na hodiny.
Kdy se vyplatí sáhnout po hrnci, a kam pak s vyloupanými jádry
Vaření se hodí každému, kdo mikrovlnku nemá nebo ji na ořechy používat nechce. Ořechy nasypte do hrnce a zalijte je vodou tak, aby byly všechny pod hladinou. Vodu přiveďte k varu a po dvaceti minutách ji slijte. Uvařené ořechy pak na několik minut ponořte do studené vody. Zchlazení zabrání tomu, aby skořápky změkly víc, než je potřeba, a ořechy se s ním lépe drží v ruce.
Podle webu TreadingMyOwnPath se vaření osvědčuje hlavně u větších dávek a dává vyrovnané výsledky. Talíř v mikrovlnce pojme jen jednu vrstvu ořechů, takže při větší úrodě by se ohřev musel mnohokrát opakovat. Vaření podle stejného zdroje navíc pomáhá zachovat chuť ořechů, které chcete schovat na později.
Pro dlouhodobé skladování vyloupaných jader doporučuje magazín Chalupáři-Zahrádkáři mrazák. Patří tam i menší množství ořechů, a to hned po vyloupání.