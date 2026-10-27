Mnozí ani netuší, že dvojité sklo trouby jde rozebrat. Stačí povolit dvě západky na spodní hraně dvířek

Mnozí ani netuší, že dvojité sklo trouby jde rozebrat. Stačí povolit dvě západky na spodní hraně dvířekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mnozí ani netuší, že dvojité sklo trouby jde rozebrat. Stačí povolit dvě západky na spodní hraně dvířekZdroj: Foto: Laserlicht - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 27.10.2026 19:43
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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