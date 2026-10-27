Rodiče mohou po dětech chtít peníze na jídlo a střechu nad hlavou. Vyživovací povinnost má přednost před dávkami

Rodiče mohou po dětech chtít peníze na jídlo a střechu nad hlavou. Vyživovací povinnost má přednost před dávkamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodiče mohou po dětech chtít peníze na jídlo a střechu nad hlavou. Vyživovací povinnost má přednost před dávkamiZdroj: Foto: Roger Blackwell - licence CC BY 2.0
Článek byl publikován 27.10.2026 19:42
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