Tato 4 znamení čeká v říjnu obrat k lepšímu. Pluto začíná úřadovat už dnes

Retrográdní Pluto přineslo nečekaná odhalení
O retrográdním Plutu vyšel článek na našich stránkách už v květnu 2026, k přečtení je zde. Popsala jsem tam, co konkrétně znamená, když je v retrográdní pozici. Je to spojováno s odhalením tajemství, karmou, uzavřením životních kapitol, dokončením cyklů i věcmi z minulosti. Máme tedy za sebou období, kdy se mohly dít překvapivé zvraty, vytahovaly se na povrch staré záležitosti, které už jsme považovali za vyřešené, a s určitými věcmi jsme se také rozloučili. Pokud jsme někomu v minulosti ublížili, mohlo se nám to začít vracet. Nedořešené věci si žádaly pozornost, a my byli v jednom kole.
Dobrou zprávou je, že dnes, 15. října 2026, přestává být Pluto retrográdní. A to znamená jediné – měli bychom si konečně trochu vydechnout. Poslední dobou jsme se mohli cítit zavaleni povinnostmi, unavení a bez energie. To by se nyní snad mohlo obrátit k lepšímu. Konec retrográdního Pluta by tak mohl znamenat znovunalezení ztraceného elánu, větší chuť něco podnikat a novou motivaci.
Čtyři znamení čeká v říjnu obrat k lepšímu
Jak už víme, retrográdní Pluto „postihlo“ hlavně 4 znamení zvěrokruhu. Náročné období za sebou mají:
Teď by se ale jejich život měl pomalu vracet do normálu. Zejména se blýská na lepší zítřky 4 znamením zvěrokruhu. Čím si prošla a co je teď ještě čeká?
Býk
Býkova pověst se v posledních měsících otřásala v základech, pokud něco před světem tajil. To pro něj nebyla komfortní situace. V práci cítil Býk ještě větší tlak než obvykle. Ačkoliv je to dříč, i na něj toho bylo moc. Valily se na něj nedokončené projekty i nové povinnosti. S tím je teď ale konec. Postupně si Býk bude moci vydechnout a znovu nabrat síly. Hektické období končí. Za odměnu by si měl dopřát pořádný relax.
Lev
Lvi mají za sebou vztahové tsunami, které „smetlo“ zejména ty, kteří ve vztazích nebyli upřímní. Energie retrográdního Pluta mohla přinést odhalení nevěry, neupřímnosti, faleše, prospěchářství a využívání. Pakliže se Lvi zachovali ke svému partnerovi zle, teď toho dost možná litují. Dotklo se to i dalších vztahů, napjatá mohla být atmosféra na pracovišti nebo v rodině. To vše by teď ale mělo pomalu končit a Lvi se mohou těšit na lepší zítřky a postupnou harmonizaci vztahů.
Štír
Štírům zasáhla energie Pluta citelně do rodinných záležitostí, domova a vztahů s nejbližšími. Možná dnes na někoho nahlíží úplně jinak než před obdobím retrográdního Pluta. To totiž mohlo vyjevit spoustu tajemství. Do října 2026 vstupují jako lidé poučení z chyb, kteří umí odpouštět. Nyní se Štíři chtějí soustředit na zlepšování vztahů a lepší porozumění s blízkými.
Vodnář
Vodnář má za sebou velmi transformativní období, kdy se hledal, vracel se do minulosti a přemítal nad životem. Byl zmatený a nevěděl, po jaké životní cestě kráčí. To dneškem končí, ujasnil si, co od života chce a kam směřuje. Teď už se jen vrhnout do realizace všech těch plánů, které za tu dobu uzrály v jeho hlavě. Cítí se motivovaně a odhodlaně uspět.
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