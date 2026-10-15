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Tato 4 znamení čeká v říjnu obrat k lepšímu. Pluto začíná úřadovat už dnes

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Pluto dneškem přestává být retrográdní, a to přináší úlevu zejména 4 znamením zvěrokruhu, která mají za sebou náročné období. V současné době mají za sebou zkoušky, které je posílily. Jste mezi nimi i vy?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific (vygenerováno pomocí AI)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

Magazín přináší články zaměřené na mystiku, spiritualitu a témata, která přesahují běžné vnímání reality. Věnuje se výkladům, znamením, energiím i různým podobám intuice a vhledu do budoucnosti. Čtenáři zde najdou texty o věštění, osobním rozvoji, symbolice i fenoménech, které propojují vnitřní...

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