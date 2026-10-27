Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto

Do českobudějovické sestavy se vrátil po třech absencích Parker Bell, na pozici sedmého beka byl připraven Ondřej Kachyňa. Jen mezi diváky zápasu byli tentokrát Ondřej Vála a Jakub Pour.
Souboj tabulkových sousedů byl v první třetině velmi vyrovnaný. První velkou příležitost si vytvořili hosté v 8. minutě, Tamáši po Perretově přihrávce mířil nepřesně. Domácí reagovali Olesenovou střelou z pravého křídla, Škorvánek puk vyrazil ramenem. Na druhé straně se hned trojice hostů snažila protlačit kotouč do sítě, Klouček ale jednotlivé ataky ustál bez úhony. Mountfield si ještě před sirénou zahrál přesilovou hru, první gól zápasu z ní ale nevytěžil.
Úvod druhé třetiny se nesl ve znamení nepřesností na obou stranách, ve 23. minutě nezáživnou pasáž ukončil Ahlův bekhendový pokus, který lapil Škorvánek. Klouček zase musel zasáhnout po Sýkorově nahození. Ve 31. minutě si Motor zahrál poprvé přesilovku, početní výhodu ale ukončil svým faulem Krastenbergs. Po vyloučení Pláňka ve 36. minutě už domácí odehráli kompletní dvouminutovou přesilovku, jenomže Škorvánek v ní větší práci neměl.
Když už se zdálo, že diváci budou svědky další bezgólové třetiny, ujel hostující obraně Lantoši. Jeho zakončení se odrazilo od tyče, ale dílo dokonal Nick Olesen, který puk dorazil do prázdné brány – 1:0. A to nebylo vše. Neuběhla totiž ani minuta, Krastenbergsovu pobídku úspěšnou tečí využil Jan Ordoš a bylo to 2:0. Opařený Mountfield mohl být ještě rád, že domácí po Kalinově vyloučení v úplném závěru nevyřešili přesilovkovou akci lépe. Před Škorvánkem totiž zůstal nekrytý Bell.
Pokračující přesilovka domácích nabídla zkraje třetí třetiny Olesenovu střelu z dobré pozice, Škorvánek ale zasahovat nemusel. Hosty pak mohla nakopnout čtyřminutová přesilovka po Ordošově faulu vysokou holí. Jenomže Hradci se v pěti proti čtyřem vůbec nevedlo. A tak velké šance přišly až po uplynutí trestu před Škorvánkem. Nejprve Ordoš připravil puk pro Pýchu, ten těsně minul. Ve 48. minutě si zase Olesen všiml neobsazeného Bulíře, ten byl sám před brankářem, mířil mezi betony, jenomže Škorvánek i dílem štěstěny kotouč udržel pod sebou a nedopřál Bulířovi první gólovou radost sezóny.
V 50. minutě hosté hráli v šesti, v přesilovce se sice Motor neprosadil, ale Mountfieldu unikly dvě další minuty, kdy mohl usilovat o zdramatizování zápasu. V 56. minutě se Klouček vytáhl proti Radilovi, na druhé straně znovu zkoušel štěstí Bulíř, ani on nebyl úspěšný. Dvě minuty před koncem si hosté vzali oddechový čas a do hry se vrátili už s šesti hráči do pole. Jenomže Motor toho rychle využil a Martin Beránek nasměroval puk do opuštěné brány - 3:0. Hradec to i posléze zkoušel v šesti, na skóre už to nic nezměnilo a Motor tak podruhé v sezóně porazil Mountfield bez inkasované branky.
Banes Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 38. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 39. Ordoš (Krastenbergs, Bell), 59. M. Beránek (M. Toman). Rozhodčí: Šír, Vrba - Axman, Augusta. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6318.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Kachyňa - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bell, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, D. Sýkora, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Pilař - Jergl, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Nenonen, Kevin Klíma, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.