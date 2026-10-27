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Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto

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Hokejisté Motoru porazili v 15. kole extraligy Mountfield Hradec Králové 3:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo. O vítězství nad tabulkovým sousedem rozhodli dvěma góly v závěru druhé třetiny Nick Olesen a Jan Ordoš.
Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto

Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto

Zdroj: Banes Motor ČB
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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