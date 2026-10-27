Studenti v Hradci vyšli na podporu ČT a rozhlasu. Akci svolali za 48 hodin

Studenti, akademici i další obyvatelé Hradce Králové se v úterý odpoledne shromáždili před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v 16 hodin. Na místě si účastníci mohli vyrobit vlastní transparenty, složit z novin typickou večerníčkovskou čepici nebo podepsat petici vyjadřující nesouhlas s tím, jak byl návrh na zrušení koncesionářských projednáván. Připravené byly také barevné křídy, kterými lidé pokreslili chodník před fakultou. Mezi obrázky se objevovaly zejména známé postavičky z českých televizních pohádek.
Shromáždění vzniklo během necelých dvou dnů. Podle jedné z organizátorek
Terezy Kánické přišel prvotní impuls v neděli odpoledne, kdy se vracela ze Staroměstského náměstí v Praze. Tehdy začala přemýšlet, jak podobnou iniciativu přenést také mezi hradecké studenty. „Když se podívám na hodinky, myslím si, že je to ani ne 48 hodin, během kterých celá akce vznikala,“ uvedla organizátorka.
I přes krátkou dobu příprav dorazily téměř dvě stovky účastníků.
„Opravdu přišlo hodně lidí, jak z řad studentů, tak akademiků. Jsme za to velice vděční a velice rádi, že toto téma má i na Univerzitě Hradec Králové své místo,“ řekla Kánická.
VIDEO Zaznělo společné studentské prohlášení i vzpomínky na rok 1989
Během odpoledne před účastníky vystoupili organizátoři, kteří mimo jiné přečetli společné studentské prohlášení, kde studenti vyjadřují znepokojení nad vládním návrhem zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. Dokument je součástí širší studentské iniciativy, která propojuje studenty napříč Českou republikou.
Prostor dostal také
Karel Mls, člen Akademického senátu UHK. Ten ve svém projevu připomněl historické události roku 1989 a zdůraznil, že si nepřeje návrat k poměrům před sametovou revolucí.
Součástí programu bylo také hudební vystoupení
Matěje Píši, který přítomným zahrál dvě skladby na kytaru. Studenti chtějí, aby byl jejich hlas slyšet
Podle organizátorů je důležité, aby se do veřejné debaty zapojovala také mladá generace.
„My tady v tom vlastně budeme žít mnohem déle než třeba i naši rodiče nebo prarodiče,“ uvedla Kánická. Právě studenti podle ní budou důsledky současných politických rozhodnutí pociťovat v budoucnu.
Podobně vnímala význam shromáždění také jedna z účastnic,
Marie Šufová. Na veřejnoprávních médiích oceňuje především možnost ověřovat si informace . „Můžu si někde ověřit informace tak, aby byly doopravdy pravdivé, a nemusím se bát toho, že je to nějaký deepfake nebo něco podobného,“ vysvětlila.
Zároveň ocenila, kolik studentů se do iniciativy zapojilo.
„Já jsem na nás strašně pyšná. Jsem hrozně ráda, že jsme se tady spojili,“ řekla.
Účastníci mohli svou podporu vyjádřit nejen přítomností na shromáždění, ale také podpisem petice. Organizátoři je zároveň vyzvali, aby na chodník před fakultou nakreslili vzkazy a obrázky. Vedle nápisů se tak na zemi objevily také motivy Večerníčka a dalších známých pohádkových postav.
Organizátorka Tereza Kánická na závěr vyzvala k pokračování občanské aktivity.
„Nenechme se tím zastrašit a pokračujme dál, protože si myslím, že český národ má tu sílu se za sebe postavit,“ uvedla.