Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Studenti v Hradci vyšli na podporu ČT a rozhlasu. Akci svolali za 48 hodin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nedávné dění v Poslanecké sněmovně týkající se budoucnosti veřejnoprávních médií vyvolalo reakce studentů napříč Českou republikou. K protestním shromážděním se dnes připojili také studenti Univerzity Hradec Králové.
Studenti v Hradci vyšli na podporu ČT a rozhlasu. Akci svolali za 48 hodin

Studenti v Hradci vyšli na podporu ČT a rozhlasu. Akci svolali za 48 hodin

Zdroj: Kristýna Steinová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:18

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Špatný sprej a trestní oznámení. Protest před ANO v Hradci má dohru
Špatný sprej a trestní oznámení. Protest před ANO v Hradci má dohru
Zamkli jste chatu a máte klid? Zloději to vidí jinak. Schovejte sekery i páčidla
Zamkli jste chatu a máte klid? Zloději to vidí jinak. Schovejte sekery i páčidla

Zahrádkaření skončilo, gril je uklizený a chatka zamčená až do jara. Jenže zatímco majitelé si dávají od...

Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show
Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show

Žádná Wi-Fi, žádné topení, zato pořádná dávka pravěké zábavy. Ve Všestarech se bude rozdělávat oheň,...

Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud
Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

Čtyři z pěti okresních měst v Královéhradeckém kraji již mají na začátek listopadu svolaná ustavující...

V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů
V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů

Hradec Králové dostane 356 nových zelených obyvatel, kteří postupně zakoření v ulicích napříč městem. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.