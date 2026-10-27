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Míchaná vejce kazí tři zlozvyky, které dělá mnoho Čechů. Nejhorší je dřevěná vařečka, na které se drží bakterie

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Míchaná vejce patří k nejrychlejším jídlům, a tak je mnoho lidí připravuje bez velkého přemýšlení. Některé zažité návyky přitom zhorší chuť a jeden může dokonce ohrozit zdraví.
Míchaná vejce kazí tři zlozvyky, které dělá mnoho Čechů. Nejhorší je dřevěná vařečka, na které se drží bakterie

Míchaná vejce kazí tři zlozvyky, které dělá mnoho Čechů. Nejhorší je dřevěná vařečka, na které se drží bakterie

Zdroj: Foto: Bahnfrend - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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