Otravná nálepka Intel na notebooku není náhoda. Výrobce čipu za ni platil zhruba polovinu schválené reklamy

Na Redditu se kolem nálepek Intel Core a Nvidia GeForce RTX točí pořád stejné výtky. Lidé si stěžují na křivé nalepení už z výroby, na nepříjemný okraj pod dlaní při delším psaní a hlavně na zbytky lepidla nebo barevný obrys, který po odlepení zůstane. Nálepka je přitom viditelnou částí takzvaného co-op marketingu. Výrobce čipu v něm podporuje výrobce notebooků penězi z marketingových fondů a společnými kampaněmi a výrobce notebooků mu na oplátku dává místo pro logo. Výrobci notebooků to snižuje náklady na propagaci. Jestli a o kolik to sníží cenu konkrétního stroje, z veřejných zdrojů zjistit nejde.
Do konce roku 1992 se k logu Intel přidalo přes 500 výrobců
Intel spustil program Intel Inside v roce 1991 a vložil do něj na začátek 250 milionů dolarů. Dohoda byla prostá: výrobce počítače umístí logo na zařízení a Intel mu část schválené propagace zaplatí. Model se uchytil rychle. Do konce roku 1992 se zapojilo přes 500 výrobců a logo Intel neslo 70 % reklam, které splňovaly podmínky programu. Během necelých dvou let se tak z nabídky stal standard, který většina trhu přijala za svůj.
Princip se od té doby změnil hlavně v administrativě. Ve výroční zprávě za rok 2024 Intel uvádí, že partnerům nadále poskytuje marketingovou podporu a některé pobídky účtuje jako snížení tržeb, jiné jako marketingový náklad. Jde tedy o peníze, které se objevují v účetnictví firmy. Kvalifikovaní partneři k nim mají přístup přes marketingové fondy MDF (Marketing Development Funds), které Intel spravuje v systému Partner Investment Center a ze kterých se platí propagace počítačů s jeho procesory.
Nvidia provozuje pro výrobce notebooků vlastní partnerské programy. Kromě marketingové podpory v nich stanovuje i pravidla, kde a jak musí její logo na zařízení figurovat. Na českém trhu to vypadá stejně jako jinde. Alza prodává herní Lenovo Legion Pro s Intel Core Ultra 9 a RTX 5080 i běžný IdeaPad s Intel Core Ultra 5 a oba stroje nesou příslušné nálepky. Intel mluví o celosvětovém co-op marketingu. Nvidia v partnerských materiálech uvádí, že se konkrétní výhody liší podle regionu a úrovně partnerství.
Kolik ušetří jeden notebook, tají neveřejné smlouvy
Pro rok 2026 žádné číslo k dispozici není. Smlouvy mezi Intelem, Nvidií a výrobci notebooků jsou neveřejné, a kdo chce znát řád částek, musí sáhnout do starších zdrojů.
V jednom zveřejněném výtahu podmínek programu Intel Inside šlo do fondu MDF 5 % z měsíčních čistých dodávek kvalifikovaných procesorů. Peníze tedy rostly s objemem: kdo odebíral víc čipů, měl víc na reklamu. Tehdejší ředitelka programu Carol Barrett v roce 2002 zmínila v rozhovoru pro EE Times sazbu 10 % z ceny procesoru. Šlo ovšem o ilustrační příklad, ne o závazné číslo. V roce 2007 Intel popsal mechanismus jako „jednociferné procento“ z prodejů zákazníkovi. Z této částky se hradila zhruba polovina schválené co-op reklamy.
Nejnovější z těchto údajů je devatenáct let starý, takže o dnešních podmínkách vypovídá jen nepřímo. Úspora se navíc rozkládá na celou modelovou řadu. Výrobce, který ročně prodá statisíce notebooků, ušetří na propagaci sumu, která může ovlivnit jeho náklady i cenotvorbu. Na jednom kusu se ale projeví jen malým dílem. Pro portfolio jako celek obstojí slovo „výrazně“, u jednotlivého notebooku sedí spíš „měřitelně“.
Jediný velký výrobce, který nálepku nepotřebuje, prodává MacBooky
Výrobci notebooků o stížnostech vědí a nálepky přesto nechávají. Logo na opěrce dlaní může být podmínkou co-op programů a marketingové podpory, takže jeho odstranění z výroby by mohlo stát peníze. Nálepka má i informační roli. Intel program od začátku stavěl jako zkratku, podle které zákazník na první pohled pozná, jaká platforma je uvnitř. Kolik kupujících nálepky skutečně obtěžují, nikdo nespočítal. Reprezentativní průzkum veřejně dohledat nejde a k dispozici jsou jen opakované hlasy z diskusí.
Apple přešel v roce 2020 na vlastní čipy Apple Silicon a od té doby cizí logo na počítačích nepotřebuje. Čip, platformu, operační systém i prodejní kanál drží pod jednou střechou, a propagaci vlastního čipu proto platí sám. MacBook Air s čipem M5 stojí v Česku od 29 990 Kč a žádnou nálepku třetí strany nemá.
Která nálepka jde dolů bez rizika pro záruku
Horní nálepky s logy Intel nebo Nvidia lze ve většině případů odstranit bez obav. Lenovo v oficiálním návodu radí odlepovat je pomalu a zbytky dočistit vhodným prostředkem, třeba izopropylalkoholem. Zaměstnanec HP v oficiální komunitě uvedl, že informační nálepka bez sériového čísla obecně nemá na uznání záruky vliv. ASUS je opatrnější. Podle jeho záručních podmínek může odstranění některých štítků nebo pečetí záruční servis ovlivnit, proto se vyplatí podmínky pro konkrétní model nejdřív přečíst.
Identifikační štítek na spodní straně, ten se sériovým číslem a servisními údaji, nechte na místě. Lenovo ve svém přehledu poškození způsobených zákazníkem uvádí pozměněný nebo odstraněný identifikační štítek mezi problémy, které komplikují záruční servis.