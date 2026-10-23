Modulární bateriová úložiště ZAT mohou dosáhnout výkonu desítek megawattů

Modulární bateriová úložiště s výkonem od dvou megawattů až po rozsáhlé instalace v řádu desítek megawattů rozšiřují nabídku české společnosti ZAT. Nové řešení sází na vysokou úroveň požární a kybernetické bezpečnosti a vlastní systém řízení, který propojuje výrobu, spotřebu i akumulaci elektřiny. Cílem je optimalizovat provoz energetických celků a zjednodušit jejich správu i servis.
Od letošního podzimu ZAT rozšiřuje svou nabídku o standardizovaná řešení bateriových úložišť. Při vývoji vlastního BESS využívá dlouholeté know-how z řízení energetických provozů, distribučních soustav i kritické infrastruktury u nás i v zahraničí. Jako český výrobce a systémový integrátor zajišťuje dodávku a integraci celého řešení BESS i jeho následný dlouhodobý servis.
Bateriová úložiště ZAT jsou koncipována modulárně. Dvoumegawattové moduly lze podle požadovaného výkonu skládat do větších technologických celků, včetně instalací v řádu desítek megawattů. Řešení je určeno například pro průmyslové podniky a areály, lokální distribuční soustavy, teplárny, elektrárny a další energetické provozy. BESS může sloužit k ukládání přebytků, optimalizaci vlastní spotřeby, pokrývání výkonových špiček nebo k využití flexibility a poskytování služeb výkonové rovnováhy.
BESS s vysokou úrovní požární ochrany
Významnou součástí řešení je požární bezpečnost. Dvoumegawattové bateriové moduly jsou rozděleny na jednotlivé sekce, které jsou samostatně chráněny proti zahoření. Toto uspořádání umožňuje případnou mimořádnou událost lokalizovat a zabránit jejímu šíření do dalších částí úložiště.
„Podíleli jsme se na přípravě metodiky požární bezpečnosti kontejnerových bateriových úložišť pro Hasičský záchranný sbor ČR. Získané zkušenosti jsme promítli také do našeho BESS. Dokážeme predikovat vznik požáru a pomocí speciálního hasiva, které není destruktivní vůči bateriím, zasáhnout ještě před jeho rozvinutím,“ vysvětluje Tomáš Bauer.
Vedle požární ochrany klade ZAT důraz také na kybernetickou bezpečnost a spolehlivost technologií.
EMS řídí výrobu, spotřebu i akumulaci energie
Součástí řešení je vlastní Energy Management System postavený na platformě SimONet. EMS propojuje energetické zdroje, bateriová úložiště, distribuční síť a odběrná místa a pracuje s predikcemi spotřeby, výroby, počasí a spotových cen elektřiny. Na jejich základě dokáže optimalizovat využití vlastních zdrojů, nabíjení a vybíjení baterie i nákup elektřiny ze sítě.
Provozovatelům lokálních distribučních soustav systém zajišťuje plnění legislativních povinností, včetně automatizovaného zpracování a předávání povinných dat operátorovi trhu (OTE). EMS lze rovněž propojit s agregátorem flexibility pro využití zařízení při poskytování služeb výkonové rovnováhy.
„ZAT dokáže bateriové úložiště začlenit do řízení celého energetického provozu a propojit ho například s fotovoltaikou, dalšími zdroji a zařízeními v lokální distribuční soustavě nebo s řízením vodní či tepelné elektrárny. Zákazník tak může využívat technologie jednoho dodavatele, což zajišťuje jejich vzájemnou kompatibilitu, bezpečný provoz i servis z jednoho místa. Současně se tím snižují náklady na pořízení a následnou údržbu celého systému,“ uzavírá Tomáš Bauer.
Denisa Ranochová