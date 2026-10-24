Mozek se organizuje sám, vědci proto učí stejnému principu i umělou inteligenci

Učení umělé inteligence a biologického lidského mozku má společný základ: v obou případech se mění spojení mezi jednotlivými neurony, aby systém dokázal lépe zpracovávat informace. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že pravidla učení moderní AI obvykle navrhují lidští inženýři, zatímco mozek se musí organizovat sám. Vědci z amerického Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní ukázali, že podobnou sebeorganizaci lze umožnit i umělým neuronovým sítím.
Studie publikovaná 9. října v časopise PNAS představuje model, který se dokáže naučit zpracovávat informace bez toho, aby mu vývojáři předem navrhli kompletní mechanismus učení. Stačí mu jednoduchá pravidla určující, jak a kdy se mají měnit spojení mezi jednotlivými jednotkami.
Výzkumníci začali se soustavou náhodně propojených jednotek napodobujících neurony. Ty se postupně přeskupovaly a vytvářely funkční obvody schopné rozpoznávat vzory a klasifikovat obrázky. Jedním z použitých principů je pravidlo známé z neurovědy: neurony, které se aktivují současně, posilují své vzájemné spojení. Z těchto jednoduchých interakcí vznikaly opakující se struktury, které následně sloužily jako stavební prvky funkční neuronové sítě. Model dosahoval při testech srovnatelné úrovně jako sítě trénované běžnými metodami strojového učení.
Většina současných systémů AI využívá takzvanou zpětnou propagaci chyby, při níž se spojení upravují podle toho, jak se model při učení mýlí. Vědci však pochybují, že biologický mozek používá stejný mechanismus. Studium sebeorganizujících se sítí by proto mohlo pomoci odhalit, jak se skutečné nervové obvody učí a přizpůsobují zkušenostem.
Lepší pochopení těchto procesů může mít význam také pro vývoj rozhraní mezi mozkem a počítačem, která by mohla pomáhat například lidem s ochrnutím ovládat náhradní končetiny. Poznatky by zároveň mohly inspirovat nové typy umělé inteligence, které se budou učit přirozeněji a bez tak rozsáhlého zásahu člověka.
Petr Dvořák
zdroj: MIT