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Mozek se organizuje sám, vědci proto učí stejnému principu i umělou inteligenci

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Učení umělé inteligence a biologického lidského mozku má společný základ: v obou případech se mění spojení mezi jednotlivými neurony, aby…
Human-like-brain

Human-like-brain

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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