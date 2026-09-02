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Lindsey Vonnovou čeká další operace. Návrat na svah je v ohrožení

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Dennívýzva
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Lindsey Vonnová se ani několik měsíců po vážném pádu na zimních olympijských hrách nevrátila do běžného života. Lyžařskou legendu čeká další operace levého kolena a následně dlouhá rehabilitace. Sama zatím netuší, zda se ještě někdy objeví na startu závodů.
Lindsey Vonnovou čeká další operace. Po těžkém olympijském pádu má před sebou devět měsíců rehabilitace.

Lindsey Vonnovou čeká další operace. Po těžkém olympijském pádu má před sebou devět měsíců rehabilitace.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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