Lindsey Vonnovou čeká další operace. Návrat na svah je v ohrožení

Lindsey Vonnovou čeká další operace. Návrat na svah je v ohroženíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lindsey Vonnovou čeká další operace. Po těžkém olympijském pádu má před sebou devět měsíců rehabilitace.
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Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
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